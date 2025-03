En directo Córdoba - Balompédica Linense | Derrota en el descuento para los blanquiverdes (0-1)

La gran sorpresa en el once que saca Germán Crespo es la titularidad de Antonio Caballero, el nuevo fichaje invernal que llegó esta misma semana.

Minuto 8 - No hay dominador claro en esta primera fase del encuentro.

Minuto 36 - Jugada entre Simo y Carracedo que no llega a buen puerto. Lo sigue intentando el Córdoba que busca el primer gol.