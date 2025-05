En directo: Celta B - Córdoba CF | Victoria blanquiverde en Barreiro (1-2)

El técnico blanquiverde ha hecho dos grandes cambios en su once titular con respecto a la pasada jornada. Ramón Bueno ocupara el centro del campo junto a Diarra y Willy Ledesma será el referente en ataque por delante de Antonio Casas.

Minuto 13 - No termina de hacerse con la posesión del balón el Córdoba que sufre las pequeñas dimensiones de Barreiro

Minuto 51 - Ocasión de Willy que disparó solo ante el portero pero no pudo rematar con claridad

Minuto 83 - Sigue buscando el gol el filial celeste pero no logra conectar