Directivos e instituciones celebran el ascenso del Córdoba CF: «No nos conformamos y podemos llegar a más»

Se sufrió durante todo el partido, pero cuando el árbitro pitó el final del Córdoba CF 2-Barcelona B 1, la euforia comenzó a correr por El Arcángel. Gritaron las gargantas de los aficionados y los directivos e instituciones se felicitaron por lo conseguido.

Y no es una meta, sino un punto más en el camino, al menos para el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, que se mostró «orgulloso» y aseguró que hay que seguir buscando objetivos: «No nos conformamos, porque sabemos que podemos llegar a más».

También muy feliz estaba el entrenador cordobesista, Iván Ania, que aseguró que además de un equipo se ha formado «una gran familia» que ha sido clave para conseguir el ansiado ascenso. De paisano estaba Gudelj, aquejado de problemas de corazón, que se mostró muy contento y «dándolo todo desde fuera».

El director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez 'Juanito', también estaba eufórico y resaltó la labor del delantero Alberto Toril, autor de los tres goles (uno en la ida y dos en la vuelta) que han resuelto la eliminatoria contra el filial blaugrana.

En el palco estuvo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ensalzó a la afición, que no merece una categoría tan baja como la Primera Federación, y se felicitó por el éxito, que llegaba después del ascenso del Málaga: «Por más que me arreglen la chaqueta, ya no quepo en ella de orgullo».

¡Lo han hecho! El @CordobaCF_ofi hoy toca el cielo en las Tendillas. ¡¡Enhorabuena!! 💪🏻



Un fin de semana mágico para el fútbol en #Andalucía: Málaga y Córdoba suben de la mano, juntos a ¡Segunda División!



Por más que me arreglen la chaqueta, ya no quepo en ella de orgullo. pic.twitter.com/ApbpMa58pW — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 23, 2024

No faltó el alcalde, José María Bellido, que aseguró que había sido una eliminatoria difícil, que el equipo había solventado «con garra y buen juego». «Estamos de vuelta y hay que disfrutarlo», dijo el regidor, que ensalzó a la afición, «que ha llevado al equipo en volandas» y aseguró que tendrá un impacto positivo en la economía de la ciudad.