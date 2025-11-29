Suscríbete a
Diarra regresa con la camiseta del Cádiz al Arcángel para enfrentarse al Córdoba CF

Tras una infructuosa temporada en el Tenerife, el exblanquiverde fichó este verano por un cuadro gaditano en el que no ha podido cuajar buenas actuaciones

El Cádiz llega a El Arcángel con bajas sensibles y dudas en su trayectoria

Diarra celebra un tanto con la camiseta del Córdoba CF en el Arcángel
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF recibirá este domingo en El Arcángel a uno de los grandes artífices del ascenso a Segunda División. Aunque ahora vista los colores del Cádiz, Yussi Diarra regresa a la que fue su casa durante dos temporadas. La directiva blanquiverde intentó retenerlo ... en el verano del año pasado, pero finalmente puso rumbo al Tenerife, donde, pese a su buen rendimiento, no logró evitar el descenso del conjunto tinerfeño. Su nombre volvió a estar sobre la mesa de la entidad blanquiverde este verano, aunque finalmente el maliense terminó eligiendo el proyecto del equipo de la Tacita de Plata.

