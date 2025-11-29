Diarra regresa con la camiseta del Cádiz al Arcángel para enfrentarse al Córdoba CF

El Córdoba CF recibirá este domingo en El Arcángel a uno de los grandes artífices del ascenso a Segunda División. Aunque ahora vista los colores del Cádiz, Yussi Diarra regresa a la que fue su casa durante dos temporadas. La directiva blanquiverde intentó retenerlo ... en el verano del año pasado, pero finalmente puso rumbo al Tenerife, donde, pese a su buen rendimiento, no logró evitar el descenso del conjunto tinerfeño. Su nombre volvió a estar sobre la mesa de la entidad blanquiverde este verano, aunque finalmente el maliense terminó eligiendo el proyecto del equipo de la Tacita de Plata.

﻿Tras la gran temporada firmada con el conjunto chicharrero, el Cádiz no dudó en desembolsar cerca de 700.000 euros más bonus por objetivos para asegurarse su fichaje, adelantándose a la amplia lista de clubes interesados en el centrocampista. Como es normal, su presencia en el once titular estaba asegurada en un plantel con grandes nombres como el de Suso, Ontiveros, Tabatadze o Kovacevic. Esta premisa se mantuvo en las cinco primeras jornadas, sin embargo, Gaizka Garitano ha dejado de confiar en sus prestaciones.

Aunque su participación en el juego colectivo del Cádiz es indiscutible, es en el juego sin balón donde se ha visto más deslucido. Tal y como se pudo ver en El Arcángel, el maliense es un jugador que, a pesar de destacar en facetas defensivas como pivote, su picardía le hacía ser un arma letal desde la segunda línea. Prueba de ello son sus nueve tantos en las dos campañas con el Córdoba. Sin embargo, el técnico vasco no es muy proclive a este tipo de estrategias, lo que ha hecho que su brillo quede opacado.

Escaso protagonismo

Si se miran sus últimos seis partidos en liga, tramo donde el conjunto gaditano no ha logrado ni una sola victoria, Diarra ha pasado a un segundo plano. Dentro de los últimos 540 minutos, el excordobesista solo ha disputado 150. Además de lo preocupante que puedan resultar estos números, en tres ocasiones ha sido convocado y no ha gozado de un solo segundo sobre el césped.

Si bien es cierto que ha encadenado dos titularidades en las dos últimas jornadas, fue uno de los señalados por su técnico en la última derrota ante la Cultural Leonesa (1-2). Cuando el cronómetro marcó el minuto 38, Garitano sorprendió al Nuevo Mirandilla al sacar a Diarra y Tabatadze del terreno de juego, todo ello en un partido donde cargó negativamente contra sus jugadores con la imagen mostrada.

Con este contexto, Garitano puede sacar en El Arcángel un once sin el centrocampista de Mali y empañar el regreso de un jugador que estuvo excelso en la medular del Córdoba durante los dos años de Primera Federación. Si se rememora su llegada como blanquiverde, en la temporada 2022-2023 la directiva deportiva acometió su fichaje procedente del Athletic de Bilbao, donde estaba participando principalmente en la cantera.

Su pasado como blanquiverde

De la mano de Germán Crespo, Diarra cayó de pie en el feudo blanquiverde y se convirtió en uno de los mejores jugadores de una temporada decepcionante en la que el ascenso se escapó. Disputó 38 partidos -35 como titular- y firmó cuatro goles y una asistencia. Ya asentado en la medular junto a Álex Sala e Isma Ruiz, el curso 2023-2024 representó su explosión futbolística: cinco tantos, tres asistencias y una influencia decisiva que aportó equilibrio y músculo al centro del campo.

Aunque Diarra mostró signos de que finalmente se quedaría en tierras cordobesas, finalmente se confirmó su adiós al Tenerife, equipo que contaba con un mejor plantel y un presupuesto más ambicioso respecto al Córdoba.

En un proyecto que comandó en un principio Pepe Mel y que estaba destinado a luchar por los puestos de la zona noble, finalmente el fracaso del cuadro chicharrero sería tan estrepitoso que descendió a Primera Federación. A pesar de ser su primera campaña en el fútbol profesional, Diarra materializó cinco goles, repartió tres asistencias y fue titular en cuarenta ocasiones.