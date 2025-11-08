Una designación arbitral sin precedentes: Orellana Cid rompe con el criterio de territorialidad en el Málaga-Córdoba CF

Manuel Jesús Orellana Cid, árbitro designado para repartir justicia en el Málaga-Córdoba CF, marcará un antes y un después en el arbitraje español. Y es que, por primera vez, el Comité Técnico de Árbitros rompe con la territorialidad en el fútbol profesional ... . Esto es así ya que Orellana Cid es sevillano y, por ende, adscrito al colegio andaluz.

Este acuerdo se alcanzó el pasado mes de marzo entre la Real Federación Española de Fútbol y los clubes de Primera y Segunda División. El objetivo no era otro que el de romper las barreras existentes para que se hiciese una gestión más profesional y transparente del arbitraje, priorizando la calidad del mismo.

Respecto al bagaje de Orellana Cid, esta es su tercera temporada en Segunda División, tres años de carrera que se unen a las tres temporadas en Primera Federación, una en Segunda Federación y dos en la extinta Segunda B. En sus 115 partidos, ha mostrado 562 tarjetas amarillas y 24 rojas, además, tiene un balance de 54 triunfos locales, 33 victorias visitantes y 28 empates.

Sobre el historial con el Córdoba, el árbitro sevillano fue juez en el duelo ante la Balompédica Linense de la temporada 2021-2022, partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Federación. Los blanquiverdes saldrían victoriosos (1-3) y se alzarían después con el trofeo. Una temporada después, repetiría esta misma cita en Primera Federación, pero esta ocasión el triunfo fue para el bando blanquinegro (1-0).

Referentes con algo de parecido

Esta nueva normativa, que ha empezado a aplicarse en el presente curso, no tiene precedentes en Primera ni en Segunda División, eso sí, un partido de Copa del Rey con sabor cordobés ya vivió esta situación. José Luis Guzmán Mansilla, natural de Jaén, fue el árbitro encargado del histórico Atlético Palma del Río-Real Betis. Además, aunque no haya sido como colegiado principal, en Primera División el madrileño Carlos del Cerro Grande, fue el encargado del VAR en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Retomando el partido que involucra al Córdoba y al Málaga, para cerrar este partido tan andaluz, el sevillano Luis Mario Milla estará a los mandos del VAR. Le acompañará David Gálvez. Ángel Ramos y José Manuel Sarmiento serán los jueces de línea y José Antonio Palomares cumplirá la función de cuarto árbitro.