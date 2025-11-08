Suscríbete a
arbitraje

Una designación arbitral sin precedentes: Orellana Cid rompe con el criterio de territorialidad en el Málaga-Córdoba CF

El colegiado sevillano ha sido nombrado como árbitro principal para el derbi andaluz, además, Luis Mario Milla, también de Sevilla, será el encargado del VAR

Manuel Jesús Orellana Cid da indicaciones durante un partido
Manuel Jesús Orellana Cid da indicaciones durante un partido laliga

Daniel Aragón

Córdoba

Manuel Jesús Orellana Cid, árbitro designado para repartir justicia en el Málaga-Córdoba CF, marcará un antes y un después en el arbitraje español. Y es que, por primera vez, el Comité Técnico de Árbitros rompe con la territorialidad en el fútbol profesional ... . Esto es así ya que Orellana Cid es sevillano y, por ende, adscrito al colegio andaluz.

