Un derbi andaluz clave para el Córdoba CF ante un Cádiz en plena crisis

Las espadas vuelven a estar en todo lo alto en un nuevo derbi andaluz en El Arcángel. En esta ocasión, este domingo el Córdoba CF se verá las caras con el Cádiz a las 18.30 horas, un partido que puede ser la ... consolidación de la evolución del cuadro blanquiverde frente a la necesidad que presenta el conjunto gaditano. Para ensalzar la competitividad de este enfrentamiento, ambos equipos se encuentran con veintiún puntos y, con una victoria, tendrían amplias posibilidades de dormir esta jornada en play off.

Respecto al bando cordobesista, la escuadra dirigida por Iván Ania viene de materializar un punto muy peleado ante el Granada en Los Cármenes. Aunque fue una cita muy disputada, es cierto que los blanquiverdes tuvieron que saber sufrir en los últimos minutos ante conjunto granadino que protagonizó las últimas embestidas del encuentro.

Además de la propia complejidad del partido, el Córdoba contaba con las bajas por lesión de Diego Bri, Vilarrasa, Adilson y Fomeyem, además de la sanción por dos partidos de Rubén Alves. Tras sobrepasar esta difícil papeleta, ahora en la cita dominical la situación se complica aún más. Unidas a estas ausencias, Carracedo y Requena vieron su quinta amarilla, por lo que el Córdoba presentará siete bajas para el duelo ante el Cádiz, aunque cabe la posibilidad de que Fomeyem vuelva a la convocatoria, tal y como anunció Iván Ania en la rueda de prensa previa de este encuentro.

Ante esta tesitura, habrá novedades sustanciales en el once inicial. Tras su gran actuación, Iker Álvarez está previsto que vuelva a enfundarse los guantes. Ante la escasez de efectivos, Xavi Sintes y Álex Martín serán la pareja de centrales y estarán acompañados por Carlos Isaac y Albarrán en los laterales. Aun así, Juan María Alcedopodría entrar como titular en el sector zurdo.

La duda en el mediocentro

En la medular se encuentra la mayor incógnita. Para acompañar a Isma Ruiz, las opciones se reparten entre Alberto del Moral, Pedro Ortiz y Jan Salas. Si el técnico ovetense decide jugar con un sistema de dos pivotes, Del Moral se postula como la mejor opción. Dentro de la poca presencia que tiene la segunda unidad del Córdoba, el toledano ha sido uno de los más habituales, pero sin tener el tiempo de juego necesario para poder desarrollarse.

En caso de que el cuadro blanquiverde salga con dos jugadores interiores, Pedro Ortiz es un claro candidato, pero la falta de ritmo competitivo puede ser una gran lacra. Tras ser titular en el comienzo de la temporada ante Sporting, Valladolid, Castellón, Andorra y Real Sociedad, el brillo de la campaña pasada del balear no está haciendo acto de presencia en este curso, aunque puede redimirse en esta ocasión ante el Cádiz tras sumar veinte minutos en las últimas ocho jornadas.

En el ataque, Jacobo es la clara opción para el extremo derecho, lo que empujaría a Theo Zidane a ocupar su puesto en el once. Sobre el resto de las demarcaciones, Dalisson en el extremo derecho y Fuentes como espada cerrarían el once.

El ritmo del Córdoba es positivo, pero el buen juego no termina de traducirse en victorias. Tres jornadas han pasado desde el último triunfo ante el Ceuta, un periodo en el que el equipo ha sumado dos empates (Málaga y Granada) y una derrota (Deportivo).

La necesidad de sumar tres puntos

Aunque solo han conseguido dos puntos de nueve posibles, los blanquiverdes se sitúan en la octava posición con veintiún puntos. En este tramo, la clasificación se ha comprimido de forma notable y una derrota podría suponer un retroceso significativo en la lucha por las posiciones de eliminatoria de ascenso.

Para ello, tendrán que superar a un Cádiz herido. El cuadro gaditano tuvo un arranque de temporada sobresaliente, tanto fue así que lograron mantenerse invictos durante las primeras siete jornadas y colocarse como líderes de Segunda División. Sin embargo, tras la derrota ante Las Palmas en la octava jornada, el conjunto de la Tacita de Plata encadenó siete partidos en los que solo salió triunfante en una ocasión.

Un Cádiz en el peor momento de la temporada

Unido a esto, el cuadro cadista ha tenido mucha dificultad para hacer goles al anotar únicamente tres en sus últimos siete partidos. Ante esta situación de emergencia, Gaizka Garitano, técnico del Cádiz, no ha conseguido encontrar el norte de su equipo, lo que les ha sacado del play off y colocarse actualmente en la novena posición. La tensión es tal que en la última derrota ante la Cultural Leonesa (1-2), el preparador vasco no dejó títere sin cabeza al precisar que su plantel «no tenía energía ni actitud».

Precisamente, en este partido el exblanquiverde Yussi Diarra fue uno de los señalados al ser sustituido en el minuto 38. A pesar del gran desembolso que realizó la entidad gaditana por él este verano, el jugador de Mali no está brindando la versión tan buena que sí pudo demostrar en Córdoba y Tenerife. En esta plantilla también se encuentra otro 'ex' como es Jorge Moreno, otro fichaje realizado en este mercado estival y que solo ha tenido dos participaciones en liga.

Si se conoce un poco a la escuadra gaditana, Garitano defiende a capa y espada un esquema basado en una 4-2-3-1, un dibujo similar al Córdoba, pero con matices más defensivos al encontrarse muy cómodos como un bloque compacto. En este sentido, el equipo cadista ha logrado mantener su portería a cero en ocho ocasiones, el mayor registro de toda la competición. El gran protagonista de esta hazaña es Víctor Aznar, portero brasileño que ha logrado crearse su propio espacio tras brillar en el Cádiz Mirandilla, equipo filial del conjunto amarillo.

También está fuertemente ayudado por la presencia del central Kovacevic, internacional sub-21 con Serbia y uno de los intocables de Garitano. También destaca Diakité, un perfil parecido al de Isma Ruiz por su capacidad de abarcar campo y su prodigiosa resistencia. Ya en ataque, la magia la brindaba Suso, sin embargo, el exjugador de Sevilla, Milan o Liverpool sufrió esta semana una lesión muscular que le impedirá pisar un terreno de juego durante un mes.

Otro gran agente que brindaba desborde y peligro era Ontiveros pero, al igual que Vilarrasa, sufre una seria lesión en el pubis que le limita a jugar únicamente los minutos finales de los partidos. Tampoco estará en este partido el central Fali tras sufrir una lesión en su rodilla a comienzos del mes de noviembre. Ante estas ausencias, el extremo georgiano Tabatadze es el hombre gol del Cádiz al firmar cuatro dianas.