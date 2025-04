La delantera del Córdoba CF prolonga su sequía, pero no desentona frente al resto de Segunda

La delantera del Córdoba atraviesa una racha discreta de cara al gol, pero sus cifras globales se mantienen dentro de la media de la categoría. A pesar de la sequía reciente, la pareja formada por Antonio Casas y Obolskii suma diez goles en lo que va de temporada, lo que les permite ocupar la décima posición entre los dúos de delanteros centros más efectivos de la Segunda División.

Un dato que refleja la igualdad existente en una categoría donde marcar diferencias no es tarea sencilla y el protagonismo de la segunda línea, donde la mayoría de equipos tiene su potencial más peligroso. Sin ir más lejos, el propio Córdoba tiene en sus bandas a jugadores de peso como Carracedo o Jacobo y genera mucho desde atrás. El peso del gol no recae sobre los dos delanteros.

Aun así, sorprende ver como Antonio Casas y Obolskii solo llevan un gol en los últimos catorce partidos. Es decir, el único tanto de la segunda vuelta fue una diana del delantero rambleño, que tampoco sirvió para ganar el encuentro. Esta vez, el ruso también ha tenido oportunidades con tres titularidades consecutivas sumadas a sus minutos desde el banquillo. Pero sin éxito, su primer y último gol con la escuadra blanquiverde fue ante el Oviedo en el Carlos Tartiere por el mes de diciembre.

Noticia Relacionada Rubén Alves se consolida: dos goles y dos puntos asegurados en solo nueve partidos Juan Carlos Jiménez Terminó el duelo con el Levante con mucho dolor por un tirón muscular, pero «es menos de lo que parece»

El conjunto blanquiverde se ubica en la décima posición en cuanto a la productividad de sus delanteros centros más utilizados. La plantilla de Ania es de las pocas que cuenta con solo dos delanteros centros puros. Por ello, para esta medida se han tenido en cuenta solo los dos delanteros con más minutos de cada equipo. Con esa regla, la pareja Casas-Obolskii se sitúa en el ecuador de la tabla, consecuente con la situación clasificatoria actual del equipo.

La pareja entre el ruso y el rambleño es una de las más eficientes si se compara plantilla y resultado. La mayoría de los equipos se mueven entre los 7 y 13 goles combinados, lo que indica una media bastante homogénea, aunque marcada por un par de casos extremos que tiran hacia arriba o hacia abajo. La diferencia entre el primer y el último puesto es muy significativa. Mientras el Almería suma 37 goles con sus dos delanteros principales, el Cartagena apenas alcanza los 3.

En comparación con otros clubes que cuentan con más opciones ofensivas o con nombres más experimentados, el Córdoba ha sabido maximizar sus recursos. De hecho, su pareja ofensiva supera en cifras a la de equipos como el Cádiz (9 goles entre Chris Ramos y Carlos Fernández), el Huesca (9 entre Enrich y Unzueta) o el Deportivo de La Coruña (6 entre Barbero y Zakaria), confirmando que, más allá de los nombres, la eficacia y la regularidad son determinantes en el rendimiento goleador. Así como tener una buena segunda línea de ataque.

Queda claro que, con un poco más de acierto, la pareja de delanteros del Córdoba podría haber entrado en la parte alta de la clasificación. Esta temporada, la Segunda División ha demostrado que los nombres no garantizan goles. Algunos equipos con delanteros de renombre o experiencia, como los del Granada o el Cádiz no logran destacar en goles. Sin embargo, equipos como el Mirandés, con Panichelli e Izeta, han sorprendido con una cifra altísima pese a no partir como favoritos.

El peso de las bandas

La clasificación de los delanteros más productivos deja sorpresas como el Racing de Ferrol ocupando la novena posición al acumular 11 goles entre Eneko Jáuregui (7 y Giménez (4). el Almería lidera con autoridad el ranking gracias a la espectacular cifra de 37 goles entre Luis Suárez (27) y Leo Baptistao (10). Le siguen el Mirandés, con una dupla sorprendente formada por Panichelli (17) e Izeta (10) que suma 27 tantos, y el Levante, con Morales (10) e Iván Romero (8) alcanzando los 18 goles.

En el lado opuesto, el equipo con menor producción ofensiva en esa parcela es el Cartagena (ya descendido matemáticamente a Primera Federación), cuyos arietes Gastón Vallés (3) y Escriche (0) apenas suman 3 goles. Les acompañan por abajo el Granada y el Castellón, ambos con 5 goles aunque su dato está descompensado al tener una gran segunda línea ofensiva que permite repartir el peso del gol entre la plantilla para no depender solo de los delanteros centros.