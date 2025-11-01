Suscríbete a
plantilla

Dani Requena se consolida dentro de la medular del Córdoba CF

El centrocampista blanquiverde suma cuatro titularidades consecutivas y goza de la confianza del técnico blanquiverde Iván Ania tras el buen nivel que ha demostrado

El choque ante el Ceuta para Iván Ania: «No se impondrá el que mejor defienda, sino el que más tenga el balón»

Dani Requena regatea varios defensores en un partido de esta temporada
Dani Requena regatea varios defensores en un partido de esta temporada valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Aunque esté todavía latente la eliminación en la Copa del Rey, este desafortunado episodio no puede desmerecer la gran evolución que ha tenido el Córdoba CF en sus últimas citas. Con seis partidos sin conocer la derrota en liga, el conjunto blanquiverde ha logrado ... dar grandes pasos en cada faceta del campo, siendo una de ellas la medular. Tras un amplio casting, Dani Requena se ha convertido en un hombre de confianza del técnico blanquiverde Iván Ania para encontrar el acompañante de Isma Ruiz.

