Dani Requena se consolida dentro de la medular del Córdoba CF

Aunque esté todavía latente la eliminación en la Copa del Rey, este desafortunado episodio no puede desmerecer la gran evolución que ha tenido el Córdoba CF en sus últimas citas. Con seis partidos sin conocer la derrota en liga, el conjunto blanquiverde ha logrado ... dar grandes pasos en cada faceta del campo, siendo una de ellas la medular. Tras un amplio casting, Dani Requena se ha convertido en un hombre de confianza del técnico blanquiverde Iván Ania para encontrar el acompañante de Isma Ruiz.

En este sentido, Ania destacó el rendimiento de Requena en la previa del encuentro ante el Ceuta al precisar que en Albacete «estuvo muy bien». Aunque su evolución ha sido notoria, quiso dejar claro que relacionarle con Álex Sala sería un error, ya que no tiene en su plantel «un jugador exactamente igual».

Sobre esta idea, quiso comparar este caso con la marcha de Diarra en la campaña pasada, momento en el que tuvo que «buscar variables» para asemejar las cualidades que brindaba el exblanquiverde. Dentro de su «búsqueda», Ania celebró que posee «jugadores que están haciendo bien las cosas», siendo uno de ellos un Dani Requena que ha ido de menos a más en esta temporada.

Precisamente, el jugador cedido por el Villarreal B sumó su primera titularidad en el encuentro ante Las Palmas tras la salida días antes de Álex Sala al Lecce de la Serie A. Eso sí, lo hizo en una posición mucho más cercana al área rival en la que no pudo estar del todo brillante. Desde ese entonces, su participación en los siguientes partidos fue muy intermitente saliendo desde el banquillo ante Valladolid y Castellón.

Noticia Relacionada El Córdoba CF afronta el reto de cortar las alas a un solvente Ceuta Daniel Aragón A pesar de ser un equipo recién ascendido, el conjunto caballa suma ocho partidos en liga sin conocer la derrota con un exblanquiverde Kuki Zalazar como protagonista

Su siguiente oportunidad llegó tres jornadas después al salir de inicio ante el Andorra. A pesar de que gracias a él llegó el autogol a favor de los blanquiverdes, sin embargo, al igual que sus compañeros, su papel se fue disolviendo y todavía no se encontraba ese director de orquesta dentro del juego cordobesista.

Théo Zidane, Pedro Ortiz e incluso Jan Salas también intentaron asentarse, pero sería en Anoeta cuando Requena dejó ver los primeros brotes verdes. Precisamente, su participación ante la Real Sociedad B fue aplaudida por su técnico tras entrar en el terreno de juego en sustitución de Salas. En ese mismo encuentro, Ania expresó su malestar con el papel de su medular al no posicionarse en el sistema que él deseaba. Tal y como relató, el cambio de dibujo con los cambios le permitió al Córdoba tener más balón y encontrar el tanto de Dalisson.

Su consolidación en el once

Este rendimiento le permitió ser titular ante el Real Zaragoza y, desde ese entonces, nadie le ha quitado la titularidad al granadino. Durante ese encuentro, y posteriormente frente a la Cultural Leonesa, Requena destacó en el apartado defensivo al ser solvente en aquellos espacios que Isma Ruiz no podía abarcar. A pesar del desempeño físico, el juego blanquiverde seguía falto de ideas y, por ende, incapaz de generar peligro.

Sobre este aspecto se pronunció Iván Ania tras el encuentro frente al conjunto leonés que, aunque se logró la victoria, expresó la necesidad de encontrar ese perfil organizador que ostentaba Álex Sala. Sin duda, la sala de máquinas necesitaba ese jugador capaz de desplazar al equipo y que permitiese oxigenar con balón cualquier aprieto ante la presión rival.

Noticia Relacionada Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Ceuta Daniel Aragón El cuadro blanquiverde vuelve a El Arcángel tras sumar el triunfo a domicilio ante el Albacete y el tropiezo en Copa del Rey ante el Cieza

Tras estas palabras, la imagen del Córdoba mejoró considerablemente ante el Almería y Albacete, dos equipos que llegaban en buena dinámica ante los blanquiverdes y que se vieron superados en grandes tramos de los respectivos encuentros. Este hecho estuvo motivado por un mayor desparpajo de Requena, que empezó a tener mucho más criterio con balón para conectar con la línea de ataque y ser un soplo de aire fresco a la hora de salir con el balón jugado desde atrás.

Aunque el encuentro de Copa del Rey era una buena oportunidad para que Alberto del Moral, Pedro Ortiz o Jan Salas le hicieran competencia, el discreto papel de la medular ha alejado las posibles dudas que podrían existir en el encuentro de mañana frente al Ceuta. Además, Requena, junto a Jacobo, Carracedo y Rubén Alves, no viajaron a Cieza para descansar para este exigente duelo ante el cuadro caballa.