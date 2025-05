La cordobesista con más kilómetros detrás del Córdoba CF: «Me desmotivó la primera vuelta, pero confié en la plantilla»

María Duque no necesita botas ni focos para ser parte esencial del Córdoba CF. Abonada número 3373 y corazón blanquiverde desde niña, esta temporada ha logrado una hazaña al alcance de muy pocos aficionados en el mundo del fútbol: no perderse ni un solo partido como visitante de su equipo. Desde los viajes por los derbis andaluces hasta la épica última parada en Eibar, quizás la salida más lejana, dejando Tenerife a un lado, María ha estado allí, en cada grada, en cada estadio, con su bufanda y una garganta que sigue en pie tras 22 partidos fuera de casa. Su historia no suma goles, pero está hecha del material que construye la grandeza de un escudo.

Tiene recursos para poder compaginar su vida laboral y personal con los viajes porque «el trabajo me lo permite porque lo hago de forma remota. Entonces, cuando el partido ha sido en lunes, por ejemplo, a veces ha coincidido que tenía alguna amiga en esa ciudad, y me llevaba el ordenador, trabajaba desde su casa y ya me volvía al día siguiente, una vez había terminado. Otras veces me he buscado combinaciones súper raras: de madrugada, en tren, en avión. Por ejemplo, este fin de semana he vuelto a las seis de la mañana desde Bilbao».

No esconde que hay un esfuerzo económico detrás: «Gastas en el viaje, en comida, alojamiento, entrada. Yo lo puedo hacer porque no tengo gastos grandes. Esta es mi forma de ocio, y ahora mismo me lo puedo permitir». Para ella, «el peor desplazamiento fue el de Elche, porque ha sido uno de los peores partidos de la temporada y, además, era de los primeros fuera de casa y tenías esa sensación de no saber si esa iba a ser la tónica de todo el año. Pensaba que la temporada iba a ser dura. Además, fue un lunes a las nueve y media de la noche, y la vuelta se hizo muy cuesta arriba: regresamos en coche cerca de las doce y llegamos a Córdoba sobre las seis y pico de la mañana y después, había que trabajar».

Durante la primera vuelta, cuando el equipo aún no lograba ganar fuera de casa, María reconoció que se sintió desmotivada, aunque no perdió la confianza en que la victoria llegaría en algún momento. Sabía que no podían estar toda la temporada perdiendo fuera de casa, pero la espera le resultaba dura al ver cómo pasaban los partidos sin sumar triunfos. Finalmente, esa esperada victoria llegó de forma inesperada en Oviedo, un resultado que pocos anticipaban, y a partir de ahí la trayectoria del equipo mejoró notablemente.

María con más seguidores blanquiverdes en su visita a El Molinón del Sporting ABC

María destacó que en casi todos los sitios a los que han viajado como seguidores del Córdoba «nos han tratado muy bien» y que no ha tenido problemas en ningún lugar. Sin embargo, quiso quedarse con algunos en especial, como Málaga, «que creo que es de los que mejor nos llevamos». También mencionó Asturias, tanto Gijón como Oviedo, donde «nos trataron súper bien».

Su primera experiencia fuera de casa con el Córdoba llegó en el Bernabeú, «yo ahí tenía 12 años, creo que ese fue el primero, el primer partido oficial». Sobre la próxima temporada, «si solo voy a los estadios nuevos, no voy a ninguno creo, porque yo creo que he estado en todos, porque los que han bajado he estado, y los que han subido por ahora he estado, creo que el único que no he estado, los que pueden subir es Andorra me parece. Voy a intentar ir a todos los que pueda, y vamos este año yo no tenía el objetivo de ir a todos, pero ha salido así la cosa. La temporada que viene, iré a los que pueda, mientras más, pues mejor».

En términos deportivos, María califica la temporada de sobresaliente: «Al final, el objetivo era salvarse, y se ha llegado mucho más allá. Hemos llegado a hablar incluso de un hipotético play off. Para mí, que en esta temporada se haya podido hablar de eso, aunque solo haya durado dos, tres, cuatro semanas, ya es un logro. Y salvarnos con cuatro jornadas de antelación, siendo uno de los presupuestos más bajos de la categoría y un recién ascendido, eso también lo es. Así que, para mí, la temporada es de sobresaliente. Y nada, esperemos que la próxima sea igual. Bueno, no, que sea mejor».