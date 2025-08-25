El Córdoba CF vuelve a El Arcángel para buscar la primera victoria de la temporada

El próximo lunes, el Córdoba CF volverá a El Arcángel para enfrentarse a la UD Las Palmas en lo que será la segunda jornada liguera. Los de Iván Ania buscarán sumar los primeros tres puntos de la temporada ante un rival de renombre como es el conjunto canario. El técnico asturiano tiene en vilo a varios jugadores, que en un principio no podrán estar disponibles.

Los de Iván Ania llegan a la segunda fecha de la Segunda División tras caer derrotados frente al Sporting de Gijón en El Molinón. El encuentro dejó varias tareas a mejorar de cara a esta semana, en la que los blanquiverdes se enfrentan a un recién descendido como Las Palmas. El conjunto amarillo llega a El Arcángel para intentar sumar de tres tras empatar a uno en la primera jornada frente al FC Andorra en su estadio.

Las áreas como factor clave

El Córdoba CF volverá a El Arcángel tras dar una gran imagen en El Molinón frente al Sporting en la primera jornada. Pese a ello, los de Iván Ania cayeron derrotados en un encuentro en el pudieron merecer más. Los errores defensivos y la poca eficacia en el área contraria, lastraron a los blanquiverdes en un partido en el que estrellaron tres veces el balón contra la madera. Pese a que el Sporting estuvo sometido en muchos tramos del partido, se quedaron con los tres puntos.

Volver a El Arcángel es la mejor noticia para el Córdoba CF, que enfrentará su primer partido en casa en una temporada en la que se espera que el estadio blanquiverde sea un fortín. El curso pasado, la importancia de la afición fue clave para solventar una permanencia lo antes posible. Durante la primera vuelta, ningún equipo pudo llevarse los tres puntos del feudo cordobesista.

Noticia Relacionada Las tareas pendientes: la fragilidad defensiva, el gol y el fondo de armario Lorenzo Estepa La derrota en El Molinón deja varios frentes abiertos de cara al devenir de la temporada

La contundencia en las áreas será clave en esta primera jornada como local del Córdoba CF, que tiene a varios jugadores en duda de cara al partido. La presencia de Dalisson parece prácticamente descartada, al igual que la de Adilson, al que todavía le quedan varios meses para reaparecer. Tampoco estará Rubén Alves que sigue recuperándose de sus molestias y es duda Diego Bri en la banda.

Además, el historial sonríe de parte de los de Iván Ania. De los últimos ocho partidos que ha disputado Las Palmas en El Arcángel, solo ha sido capaz de vencer en uno de ellos, acumulando seis derrotas y un empate. Esta fue en la temporada 2013-14, en la que posteriormente, el Córdoba acabó ascendiendo a Primera División. El último envite entre ambos en el feudo blanquiverde, fue en la temporada 2018-19, en la que los blanquiverdes golearon a los canario por 4 a 1.

Un rival de renombre

Las Palmas llega a El Arcángel con el objetivo de conseguir sumar los primeros tres puntos de la temporada. Los canarios afrontan la segunda jornada con un punto, tras cosechar un empate del partido frente al Andorra como locales. El conjunto amarillo vuelve a la Segunda División tras sufrir un trágico descenso de categoría.

Para esta campaña, ha incorporado a Luis García como nuevo técnico del primer equipo. El ovetense aterrizó en Gran Canaria el pasado mes de julio tras salir de la selección nacional de Catar y, anteriormente, del Espanyol. La dirección deportiva canaria ha reforzado el equipo con varios fichajes, de los que sobresalen los nombres de Recoba, Jonathan Viera y Jesé Rodríguez.

Noticia Relacionada Así es la UD Las Palmas: viejas glorias junto a futuras promesas Lorenzo Estepa Los de Luis García son uno de los candidatos a volver a Primera División

Pese a la apuesta económica que han realizado, el pasado domingo no fue capaz de superar, tanto en juego como resultado, al Andorra, recién ascendido. El partido no convenció a la afición pío-pío, que lleva sin ver a su equipo vencer siete partidos consecutivos. El jugador que más destacó fue Ale García, delantero centro, que fue el artífice del gol y realizó un gran desempeño en el ataque canario.

Para el partido, Luis García no podrá contar con Valentín Pezzolosi (cumple sanción), Iván Gil, Kirian y Viti. Por otro lado, no estará Jesé Rodríguez, pero sí entra en convocatoria Jonathan Viera.