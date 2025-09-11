El Córdoba CF vive su mejor arranque de la 'Era Ania'

La valiosa victoria del Córdoba CF ante el Castellón, dejó a los blanquiverdes con cuatro puntos, una cifra que puede llegar a parecer baja para la ilusión que se había creado en torno a la temporada blanquiverde. Pese a ello, esta es la más alta que ha conseguido el conjunto califal desde que Iván Ania aterrizó en el banquillo de El Arcángel.

Los inicios de temporada para el técnico ovetense no han sido nada fáciles. Esto se puede achacar a varios factores: como la llegada de numerosos jugadores nuevos, la costosa adaptación al modelo que propone el entrenador o la falta de ritmo competitivo. Lo cierto, es que desde que Ania aterrizó en El Arcángel, los blanquiverdes no han comenzado el curso con el pie derecho.

En la primera temporada el mal inicio de competición generó duras críticas entre la parroquia blanquiverde. En los primeros doce puntos disputados, tan solo se consiguieron tres, fueron en una sólida victoria ante el Murcia en La Condomina. Aun así, los de Iván Ania cayeron derrotados en las otras tres jornadas, situándose decimoterceros en la categoría de bronce.

La condición de favoritos para ascender y las dos fechas en El Arcángel sin puntuar, hicieron que la confianza de los cordobesistas en aquel nuevo entrenador se desinflase. Finalmente, el mismo consiguió la vuelta a Segunda División, dominando la mayoría de encuentros que disputó y dejando una sensación de superioridad.

La pasada campaña, el conjunto califal solo pudo obtener dos puntos de las cuatro primeras jornadas. Fueron dos empates, ambos como local, ante el Málaga y el Burgos, tras cosechar dos derrotas ante Elche y Mirandés. Estos dejaron a los de Ania en penúltima posición tras el término de la fecha. Aun así, la afición cordobesista no criticó el hacer de su equipo, entendiendo que era un conjunto recién ascendido.

Los resultados se achacaron también a la diferencia de competitividad entre los jugadores jóvenes con poca experiencia en el fútbol profesional que contaba la plantilla de Ania con jugadores que tenían un gran bagaje en la categoría, como la derrota ante el conjunto ilicitano, que posteriormente ascendería a Primera.

Por último, el duro arranque de esta presente campaña, ha evitado que el Córdoba pudiese optar a conseguir más puntos. Dos equipos recién descendidos, una visita al siempre temido El Molinón y un rival directo. Los blanquiverdes han logrado cuatro puntos de doce posibles, consiguiendo un meritorio empate ante el Valladolid como visitante y una victoria en El Arcángel frente al Castellón.

Esta temporada, el número de jugadores en plantilla ha crecido en comparación a las últimas dos. Esto lo ha utilizado a su favor el técnico blanquiverde, que ha visto cómo sus variantes han aumentado exponencialmente, haciendo uso de prácticamente todas ellas en las jornadas disputadas.

Además, la mejora defensivamente en las dos últimas jornadas, ha permitido al Córdoba, poder sumar ante dos rivales que cuentan con una gran parcela ofensiva. La nueva pareja en la zaga central, Xavi Sintes y Fomeyem, ha brindado al conjunto de Ania una solidez y contundencia que demandó en las primeras fechas.

Esta próximo domingo, los blanquiverdes se enfrentarán al Andorra, en su feudo, en la jornada cinco de Segunda División. El historial corre a favor del técnico ovetense, que en los dos cursos anteriores, ha vencido en esta fecha, la pasada temporada al Dépor como local y en la 23-24 al Alcoyano como visitante.