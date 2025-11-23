Un Córdoba valiente araña un punto muy trabajado en Granada (1-1)

El Córdoba empató ante el Granada en un partido muy disputado. En una primera parte escasa de peligro donde el VAR corrigió una tarjeta roja a Carlos Isaac, los segundos cuarenta y cinco minutos fueron de alta intensidad. Golpeó primero el cuadro blanquiverde ... mediante Fuentes, pero Manu Lama devolvió la igualdad en el marcador. Con un conjunto granadino más volcado en los últimos minutos, las tablas se mantuvieron finalmente en Los Cármenes.

Con las bajas en defensa, Iván Ania presentó un once previsible con Iker Álvarez en la portería y con Álex Martín-Xavi Sintes como pareja de centrales. Tras cumplir su partido de sanción por su expulsión ante el Málaga, Albarrán volvió a la titularidad como lateral zurdo, lo que hizo que Carlos Isaac estuviera en el sector derecho. En la medular, Isma Ruiz y Requena se mantuvieron inamovibles y Jacobo volvió a la mediapunta. Dalisson recuperó la titularidad en el extremo izquierdo y Carracedo y Fuentes culminaron la alineación inicial.

Ninguno de los dos equipos tuvo el control del balón en los primeros minutos, por lo que en el inicio del partido reinó el respeto entre ambos conjuntos. Carracedo protagonizó las primeras arrancadas de los blanquiverdes, pero todas ellas fueron infructuosas. Aunque el partido estaba siendo escaso en oportunidades, el Córdoba estuvo a punto de quedarse con diez en el minuto diez.

En una veloz internada del Granada, Carlos Isaac realizó a ojos del colegiado Manuel Ángel Pérez una falta equivalente a expulsión al ser el último hombre. Sin embargo, el árbitro madrileño fue llamado al monitor del VAR a revisar la jugada puesto que el control del atacante del Granada se fue muy desviado antes de que Isaac le trastabillase. Este argumento fue suficiente para cambiar el color la tarjeta de roja a amarilla.

Igualdad en Los Cármenes

Tras este susto, Jacobo devolvió el golpe con un gran lanzamiento de falta, pero el travesaño repelió el intento del madrileño y Requena no pudo aprovechar el rechace. El Granada también la tuvo por medio de Sola, pero el cuadro cordobesista se sintió poco a poco más cómodo con el esférico con un Carracedo que no paraba de hacer diabluras por la banda derecha. Además, el centro del campo blanquiverde estuvo nuevamente muy atento para impedir el juego de su rival.

Antes de llegar al añadido de la primera mitad, Dani Requena vio la quinta amarilla de la temporada y se perderá el partido ante el Cádiz. Con algo más de imprecisión y algo más centrados en defender las arremetidas blanquirrojas, los jugadores del Córdoba se fueron al túnel de vestuarios con la misión de ser más verticales en la segunda parte.

Siguió confiando Iván Ania en los jugadores de inicio con el objetivo de lograr el primer tanto del partido que afectara a la moral granadina. La primera ocasión de los últimos cuarenta y cinco minutos estuvo en las botas de Jacobo. Fuentes prolongó dentro del área a un mediapunta blanquiverde que se encontraba totalmente solo, sin embargo, su remate fue al cuerpo de Astralaga y no pudo materializar la mejor internada del encuentro.

El séptimo tanto de Fuentes de la temporada

A pesar de esta oportunidad desperdiciada, el Córdoba tuvo premio a su insistencia. Cristian Carracedo encontró la cabeza de Fuentes entre la maraña de defensas nazaríes, envío que no desaprovechó el madrileño para anotar su séptimo tanto de la temporada (0-1, min. 56). El gol encendió a un cuadro blanquiverde que se volcó en el área rival, pero Carracedo vería la quinta amarilla de la temporada y, al igual que Requena, no estará el próximo domingo ante el Cádiz.

Con la llegada de los últimos veinticinco minutos, el Granada se animó en el partido con varias ocasiones de Alemañ. Para frenar esto, Ania dio paso a Alberto del Moral por Dalisson para tener más seguridad en el centro del campo. De poco sirvió esta decisión ya que los granadinos lograron la buscada igualada. Aunque Iker Álvarez estuvo providencial al frenar un cabezazo nazarí tras un saque de esquina, Manu Lama estuvo más vivo que nadie para rematar el rechace (1-1, min. 74).

Se reactivó el Córdoba que la tuvo con un remate de Isaac, pero Astralaga se lució para evitar un nuevo tanto blanquiverde. Fue a por todas Iván Ania en los últimos minutos al dar entrada a Guardiola y a Alcedo por Fuentes e Isaac. En un final partido protagonizado por un intenso intercambio de llegadas, Iker Álvarez fue salvador para mantener el 1 a 1 al frenar un cabezazo de Pascual. Aunque no hubo tregua en los últimos minutos, el empate se mantuvo y hubo reparto de puntos en Los Cármenes