crónica

Un Córdoba valiente araña un punto muy trabajado en Granada (1-1)

liga hypermotion 25-26

Los blanquiverdes golpearon primero con gol de Fuentes, pero Lama instauró el empate final en un partido de alta intensidad

Así os hemos contado el empate del Córdoba ante el Granada en Los Cármenes

Fuentes sufre una entrada de un defensor del Granada
Fuentes sufre una entrada de un defensor del Granada

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba empató ante el Granada en un partido muy disputado. En una primera parte escasa de peligro donde el VAR corrigió una tarjeta roja a Carlos Isaac, los segundos cuarenta y cinco minutos fueron de alta intensidad. Golpeó primero el cuadro blanquiverde ... mediante Fuentes, pero Manu Lama devolvió la igualdad en el marcador. Con un conjunto granadino más volcado en los últimos minutos, las tablas se mantuvieron finalmente en Los Cármenes.

