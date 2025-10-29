Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

crónica

El Córdoba sigue su particular desapego a la Copa del Rey y cae ante el Cieza (1-0)

copa del rey 25-26

Los blanquiverdes firmaron un partido falto de ideas desde el comienzo y vieron como una lejana volea de Rafa Ortiz le brindaba el triunfo al cuadro murciano

Copa del Rey en directo: minuto a minuto de los partidos del Córdoba CF, Salerm Puente Genil y Ciudad de Lucena

Diego Bri se lamenta tras fallar una ocasión ante el Cieza
Diego Bri se lamenta tras fallar una ocasión ante el Cieza lof

Daniel Aragón

Córdoba

Los fantasmas del pasado volvieron a aparecer. Con el objetivo de pasar de la Primera Ronda de la Copa del Rey tras tres participaciones cayendo en la misma ronda, nuevamente el Córdoba se marchó derrotado, esta vez frente al Cieza de Tercera Federación. ... En una primera parte que no tuvo mucho fútbol, el conjunto murciano estuvo siempre con algo más de ambición sobre el césped. Con el partido abierto en los últimos cuarenta y cinco minutos, una volea desde fuera del área de Rafa Ortiz rompió la igualada a favor de los locales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app