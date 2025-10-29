El Córdoba sigue su particular desapego a la Copa del Rey y cae ante el Cieza (1-0)

Los fantasmas del pasado volvieron a aparecer. Con el objetivo de pasar de la Primera Ronda de la Copa del Rey tras tres participaciones cayendo en la misma ronda, nuevamente el Córdoba se marchó derrotado, esta vez frente al Cieza de Tercera Federación. ... En una primera parte que no tuvo mucho fútbol, el conjunto murciano estuvo siempre con algo más de ambición sobre el césped. Con el partido abierto en los últimos cuarenta y cinco minutos, una volea desde fuera del área de Rafa Ortiz rompió la igualada a favor de los locales.

Como era de esperar, el técnico blanquiverde Iván Ania presentó un once revolucionario al realizar cambios en todas las posiciones respecto a los dos partidos anteriores de la competición liguera. En portería, Carlos Marín se puso los guantes y Alex Martín junto a Xavi Sintes compartieron línea de centrales. Los laterales tuvieron protagonismo del filial con la incorporación de Marcelo y Albuera. Ya en la sala de máquinas, Jan Salas, Alberto del Moral y Pedro Ortiz fueron los encargados de distribuir el juego blanquiverde. Por último, los extremos los ocuparon Kevin Medina y Diego Bri con un Obolskii en la punta del ataque.

Presencia local

El partido comenzó con un Cieza valiente que atosigó a los blanquiverdes en su propia área con dos llegadas con cierto peligro. A pesar de la valentía local, el comienzo del duelo estuvo protagonizado por muy poco fútbol del bando del Córdoba que intentaba llegar desde la banda izquierda por medio de Kevin Medina.

Noticia Relacionada Las imágenes de la eliminación del Córdoba CF en la Copa del Rey ante el Cieza aGENCIA lOF Los de Iván Ania no fueron capaces de marcar ante un Tercera RFEF en un partido en el que falló el 'plan B' de los suplentes

Pasado el primer cuarto de hora, un activo Jan Salas puso a prueba al guardameta desde fuera del área y con un cabezazo que se marchó arriba por muy poco. Los pupilos de Iván Ania empezaron a tener más protagonismo con balón, pero el Cieza lo intentaba con disparos lejanos en busca de sorprender a Carlos Marín. Precisamente, de esta insistencia nació la gran ocasión de la primera mitad.

El cuadro murciano se internó dentro del área y logró rematar a la madera, disparo que llegaría a las botas de Domi y Marín tendría que sacar un pie milagroso para mantener las tablas. Tras esta ocasión, no hubo nada más reseñable en una primera parte muy atascada.

Ya en la segunda mitad, el Cieza siguió explotando el disparo lejano para buscar la sorpresa. Aunque el Córdoba comenzó los últimos cuarenta y cinco minutos algo dormido, Diego Bri encendió a los suyos con una carrera con la que pudo ponerse delante del portero rival, pero no supo definir en el último instante. Poco después, Kevin Medina firmó una gran jugada individual al recortar en la frontal del área para sacar un disparo que se marchó ligeramente desviado.

El gol de la locura loal

Aunque parecía que estas llegadas reactivarían a los blanquiverdes, el Cieza se mantuvo desafiante y siguió amenazando a la pareja Martín-Sintes. Las tornas volvieron a girarse a favor de los cordobesistas con una prolongación de Marcelo que faltó muy poco para que Jan Salas lo introdujese en la portería. Acto seguido, Obolskii realizó un remate de cabeza a las manos del meta rival.

Cuando mejor se encontraba el Córdoba, las peores noticias llegaron en La Arboleja. En una jugada embarullada dentro del área cordobesista, el esférico le llegó a un Rafa Ortiz que empaló una gran volea inalcanzable para Carlos Marín que adelantó a los suyos a falta de nueve minutos (0-1, min. 81). Con el objetivo de no volver a caer en el primer partido copero, los blanquiverdes se lanzaron al área rival, sin embargo, la falta de ideas vista todo el partido hizo que cualquier intento fuese en vano para consolidar finalmente la derrota.