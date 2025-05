El Córdoba CF no se rinde y quiere dar guerra hasta el final ante el Mirandés

El Córdoba recibe por penúltima vez esta temporada a un rival en El Arcángel. El curso se agota para los blanquiverdes, que se enfrentan al Mirandés hoy a partir de las 20:30 horas. Los de Iván Ania, ya con escasas opciones de pelear por el play-off, siguen mirando hacia arriba con la intención de escalar lo máximo posible en las tres jornadas restantes. Además, tienen una cuenta pendiente: vencer a un rival de la zona alta, algo que se les ha resistido especialmente en esta segunda vuelta. Un partido para recuperar sensaciones perdidas en las últimas semanas y reencontrarse con la mejor versión blanquiverde.

El equipo llega tras una dura derrota ante el Burgos, en un partido en el que los de Iván Ania se adelantaron en el marcador hasta en dos ocasiones. Sin embargo, los errores defensivos terminaron por condenarles, y no les bastó para llevarse la victoria. Una derrota dolorosa que supuso, prácticamente, el adiós a sus opciones de play off, aunque matemáticamente aún existen. El equipo necesita recuperar la estabilidad en liga y mejorar sus números en El Arcángel, donde la segunda vuelta no ha sido especialmente positiva. Solo ha logrado dos victorias como local: ante el Cádiz y el Granada, ambas por goleada.

Tras 39 partidos disputados, el Córdoba ocupa la décima plaza con 54 puntos en su casillero. El play off de ascenso, que actualmente marca el Granada tras vencer al Deportivo, está a ocho puntos de distancia, aunque la última palabra la tendrá el Almería. Por su parte, el Mirandés continúa peleando por el ascenso directo. El duelo ante el Córdoba podría suponer el fin de sus aspiraciones o mantener viva la ilusión de un equipo que se ha consagrado como la gran revelación del curso. Con el límite salarial más bajo de Segunda, ha logrado meterse de lleno en la lucha por el liderato.

Con la permanencia ya asegurada, el Córdoba sigue con vida en la pelea por el play-off, aunque sus opciones son mínimas. Para mantenerse en la lucha, debe ganar al Mirandés y esperar una derrota del Almería, que se enfrenta al Racing de Santander en otro duelo directo de la zona alta. Si la jornada es favorable, el Córdoba podría llegar con opciones a las dos últimas fechas, que se disputarán en horario unificado. Son posibilidades remotas, pero el equipo de Iván Ania seguirá peleando mientras las matemáticas no digan lo contrario.

El Mirandés, actual tercer clasificado, llega al encuentro como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Comparte con el Elche el honor de ser el conjunto que más victorias acumula, es el segundo que menos empates registra (8) y el quinto que menos derrotas ha sufrido. Su fortaleza en casa ha sido clave para su gran temporada, siendo el mejor local con 49 puntos sumados en su estadio. Sin embargo, su rendimiento baja considerablemente lejos de Anduva. Tendrá que explorar el Córdoba esa condición. Es el equipo revelación de la temporada dado su corto presupuesto y el rendimiento que ha dado esta temporada.

Regreso del trivote

El Córdoba recuperará previsiblemente a dos piezas clave para el encuentro ante el Mirandés. Álex Sala, ausente en las tres últimas jornadas, apunta a volver al centro del campo, donde su presencia ha sido fundamental durante gran parte del curso. También se espera el regreso de Rubén Alves en el eje de la defensa, tras casi un mes alejado por lesión. Dos grandes noticias para Iván Ania de cara a un partido exigente. En el lado negativo, Del Moral sigue entre algodones y, salvo sorpresa, no estará disponible para la cita en El Arcángel. En el otro campo, el Mirandés llega con la baja de Julio Alonso que vio la quinta amarilla la pasada jornada.

Iván Ania tendrá una semana más que elegir sus mejores futbolistas para jugar ante el Mirandés. En el eje de la zaga, Marvel podría dejar su sitio a Rubén Alves para formar pareja con Xavi Sintes. Así el equipo ganaría en solidez defensiva con un jugador experimentado que previsiblemente jugará de blanquiverde la próxima temporada en Segunda. En el centro del campo volverá el trivote formado por Isma Ruiz, Álex Sala y Pedro Ortiz. Escoltados en las bandas por Jacobo y Carracedo. En la delantera, será una incógnita conocer quién será titular. Antonio Casas puede estar viviendo sus últimos partidos como cordobesista y Obolskii intenta pelear por la titularidad.