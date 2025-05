Un Córdoba CF sin pólvora se estanca ante el Real Madrid Castilla (1-2)

Así se acabó la racha de diez partidos sin perder del Córdoba. Con una dolorosa derrota ante el Real Madrid Castilla en un duelo dominado (al menos, en ocasiones) por los blanquiverdes, pero los pupilos de Raúl González Blanco fueron más efectivos y contundentes. No empezó el año con buen pie el cuadro blanquiverde que olvidó su buena dinámica del mes pasado. Le costó mucho llegar a portería y se estancó en los últimos metros para materializar algún gol más.

No arriesgó Iván Ania con su once. La única novedad fue la de Iván Rodríguez en banda derecha, a pierna cambiada para suplir la baja de Calderón. Un encuentro rodeado de ilusión por varios motivos. En primer lugar, Gudelj visitó por primera vez a sus compañeros en la previa del encuentro tras su desvanecimiento en Melilla. También hubo una lluvia de peluches en el descanso y Los Reyes Magos realizaron el saque de honor del encuentro en El Arcángel que se había vestido de gala para la ocasión con 15.813 espectadores.

La primera llegada con peligro del Córdoba fue de Antonio Casas que tuvo un mano a mano que no pudo resolver con claridad. Por la banda, también lo intento Adilson con una jugada peligrosa en la que dribló a varios jugadores madridistas. Se animó el Real Madrid Castilla aunque llegaba, de momento, sin peligro en comparación a los blanquiverdes. Tuvo el Córdoba otra jugada con peligro que lideró Adilson, pero Casas no logró rematar el pase de Iván Rodríguez en banda izquierda. Se volcó el equipo de Iván Ania que optó por los centros laterales buscando abrir la lata del encuentro. Sin embargo, se atascaba en los últimos metros, le faltó la puntería.

Demostración de fuerza

El fútbol demuestra cada día que es caprichoso. Una llegada peligrosa del Real Madrid Castilla se transformó en gol a las primeras de cambio. Álvaro Rodríguez se quedo solo frente a Carlos Marín, pero el portero almeriense respondió con una parada salvadora. Todo parecía indicar que sería un susto, pero Manuel Ángel recogió el rechace y, con ayuda de la defensa blanquiverde, engañó a Carlos Marín e hizo el primer gol del partido (0-1, min. 26). Un duro revés para el cuadro blanquiverde que había sido superior en el juego.

Intentó reponerse el equipo de Iván Ania al cuadro local que había tenido menos ocasiones, pero han sido más efectivos, clave para llevarse la victoria. El Córdoba puso más ritmo al partido. No faltó la jugada polémica. El equipo blanquiverde reclamó posible penalti por mano de un jugador merengue (min. 34). No señaló nada el árbitro. En los últimos minutos de la primera mitad, el Córdoba trató de todas las formas buscar el empate. Sobre todo, de forma aérea. Un sinfín de córners que no llegaron a ningún puerto. Kike Márquez tuvo la más clara en los últimos minutos con un disparo que se estrelló en la defensa rival.

La segunda mitad comenzó con una llegada con peligro de Iván Rodríguez que se sumó al ataque, pero su remate se marchó alto. Por la banda llegaba el peligro del Córdoba. Más bien, el único peligro. Triangular por dentro no estaba siendo la primera opción entre el cuadro blanquiverde. Por su parte, el Real Madrid Castilla demostró tener jugadores con gran calidad individual. En un abrir y cerrar de ojos eran capaces de plantarse en el área rival. Avisó Gonzalo con un disparo en el que tuvo que intervenir Carlos Marín (min. 51). El Córdoba seguía a lo suyo. Otro centro al segundo palo de Carracedo que Kike Márquez no remató por muy poco.

No le salía nada al Córdoba que era incapaz de perforar la portería rival. A falta de media hora, Iván Ania hizo los primeros cambios, sacando a Kuki Zalazar y Alberto Toril que llegaba tras lesión. Lapeña pudo también hacer el empate con un cabezazo tras el centro de Kuki Zalazar, pero no pudo rematar con claridad. Con Toril en el campo, el Córdoba servía balones en bandeja al área para que alguna llegase a la cabeza del delantero balear, especialista en el juego aéreo. Sin embargo, la fortuna no quería estar del lado blanquiverde.

El partido entraba en su recta final. El Córdoba tenía las ocasiones, pero no consigue llegar a portería. Le está costando generar peligro. A la segunda tuvo que ser. Diarra logró poner el empate en el marcador (1-1, min. 83). Un gol merecido para el cuadro blanquiverde que, sin dominar con excesiva superioridad, estaba siendo mejor en el juego que su rival. El jarro de agua fría llegó con el gol de David González. Una contra peligrosa y bien ejecutada por los pupilos de Raúl González Blanco con la que se llevaron los tres puntos como regalo de Reyes (1-2, min. 90).

Ficha técnica

Córdoba CF: Carlos Marín, Iván Rodríguez, Carlos García, Lapeña, Albarrán, Isma Ruiz, Diarra, Carracedo, Kike Márquez (Kuki Zalazar, min. 65), Adilson (Simo, min. 76), Casas (Toril, min. 65).

Real Madrid Castilla: Lucas Cañizares, Tobías, Obrador, Mario Martín, Theo, Álvaro, Edgar, Asencio, Gonzalo, Manuel Ángel (David González, min. 76), Palacios (Peter, min. 70).

Goles: 0-1, min. 26: Manuel Ángel. 1-1, min. 83: Diarra. 1-2, min. 90: David González.

Árbitro: Manuel García Gómez (comité extremeño)

Incidencias: Partido correspondiente a la 18ª jornada de liga en el Grupo 2 de Primera Federación disputado en El Arcángel ante 15.813 espectadores. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Carlos García, Albarrán, Iván Rodríguez; y a los visitantes Vinicius Tobías.