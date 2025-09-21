Córdoba CF - Racing de Santander en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Segunda División 2025-2026

El Córdoba CF vuelve a El Arcángel con el deseo de repetir la victoria frente al Castellón y olvidar la derrota de la pasada jornada frente al Andorra. A pesar del buen comienzo, los blanquiverdes volvieron a tropezar con la misma piedra y realizaron una mala simbiosis entre errores defensivos y falta de claridad en ataque. Ahora tendrán que enfrentarse al Racing de Santander, uno de los equipos punteros de la competición, pero que viene herido tras su inesperada derrota ante la Cultural Leonesa.

Dentro de la clasificación, la escuadra califal ha sumado únicamente cuatro puntos de quince posibles, unos números algo decepcionantes tras un mercado de fichajes ilusionante que prometía un mejor arranque en cuanto a la campaña pasada. En la otra cara de la moneda, los cántabros han logrado cuatro victorias, por lo que son un rival que va a poner difícil el resurgir del Córdoba ante sus aficionados.

Su estilo de juego se basa en ser un verdadero puñal a base de rápidas transiciones que suelen pillar desprevenidos a sus adversarios. En situaciones estáticas, siempre buscan castigar por el centro del campo gracias a Iñigo Vicente, su creador de juego y máximo asistente con cinco pases de gol. Sin duda, es un plantel con jugadores que atesoran mucha habilidad individual, como pueden ser los casos de Villalibre y el excordobesita Andrés Martín que vuelve a El Arcángel.

Posible once titular

Respecto a la convocatoria para este partido, Iván Ania pudo confirmar las bajas de Adilson y Juan María Alcedo, que todavía siguen recuperándose de sus lesiones de larga duración, y de un Carlos Albarrán que seguirá estando ausente por motivos personales. Por el lado del Racing, no han viajado Arana y Maguette.

Aunque sea difícil aventurarse en el once que presentará el preparador blanquiverde, todo parece indicar que no habrá movimientos tanto en la portería como en la línea defensiva. Ya en la medular, pueden existir más dudas para ver quiénes serán los dos efectivos que acompañarán a Isma Ruiz.

Un ya recuperado Pedro Ortiz se presenta como firme candidato ante el regular rendimiento de Dani Requena y Theo Zidane en Andorra, aunque también puede estar sobre la mesa el nombre de Jan Salas. En la línea de ataque, ante el buen rendimiento de Kevin Medina, pueden presentarse pocas variaciones respecto al último duelo, aunque Carracedo puede recuperar su titularidad en la banda derecha.