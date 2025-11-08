Una victoria del Córdoba CF en Málaga rozaría los puntos de la campaña pasada en toda la primera vuelta

El Córdoba CF puede seguir dando grandes pasos en Segunda División hoy a las 21.00 horas si sale triunfante en La Rosaleda ante el Málaga. Además de salir con una inyección de moral tras ganar un siempre especial derbi andaluz, tres puntos supondrían ... un puesto de play off casi garantizado al finalizar esta jornada, una renta que incluso se acercaría a los registros de toda la primera vuelta de la pasada campaña.

Si se comparan ambos años en el mismo punto de la temporada, en el curso anterior el cuadro blanquiverde tenía quince puntos frente a los diecinueve que ostenta ahora mismo, colocándose en la decimoquinta posición frente a la octava actual. A diferencia del año pasado, los pupilos del técnico Iván Ania han logrado tener una buena simbiosis de resultados tanto a domicilio como en El Arcángel.

Precisamente, en La Rosaleda se puede consolidar el tercer triunfo consecutivo fuera de casa, algo inimaginable en la campaña del regreso a Segunda División cuando no se consiguió el primer triunfo como visitante hasta el 21 de diciembre ante el Oviedo.

Aunque la diferencia sea de cuatro puntos, el mes de noviembre fue aciago para los cordobesistas en aquel entonces al lograr únicamente dos empates. Por ello, salir victoriosos del estadio malagueño ya estaría triplicando el casillero del undécimo mes del año en la mitad de partidos.

Cifras que casi alcanzan a las logradas en la primera vuelta

Si se avanza un poco más en la temporada pasada, al finalizar la primera vuelta, el Córdoba ostentaba veintisiete puntos, números que fueron bien encaminados para lograr la deseada permanencia. Sobre esto, es conocido popularmente que las segundas temporadas son las más complicadas, sin embargo, los blanquiverdes, si suman tres puntos hoy ante el Málaga, estarían a solo cinco unidades de la renta lograda en los primeros veintiún partidos del curso pasado. Algo reseñable ya que existiría una diferencia de ocho partidos y veintiún puntos en juego.

Esto tiene un gran significado, puesto que los cincuenta puntos que marcan la salvación se lograrían mucho antes, aspecto que también desembocaría en que el cuadro cordobesista sería un firme candidato a las posiciones de promoción de categoría.

Comparado con todas las etapas de Iván Ania como el técnico del Córdoba, estos números se quedan muy cerca de los veinte puntos logrados en la campaña 2023-2024 cuando disputaron doce partidos, eso sí, el equipo se encontraba en Primera Federación.

Números que invitan a soñar

Tal y como apuntó Iván Ania en la rueda de prensa previa al partido frente al Málaga, la dinámica del equipo hace que «la ilusión sea patente« al estar en la zona noble, aunque mantuvo con los pies en el suelo al recordar que hace algo más de un mes el equipo estaba en descenso. Sin embargo, los números que están logrando actualmente permiten soñar por clasificar a los puestos de play off al ser muy parejos a las temporadas que lo lograron en este siglo.

Comenzando por la 2015-2016, año posterior del descenso de la máxima categoría del fútbol español, la escuadra cordobesita tenía veintidós puntos en la duodécima jornada y era primero. Finalmente, tuvieron que conformarse con la quinta plaza para ser eliminados en semifinales por el Girona.

En el año del ascenso a Primera, curiosamente, el Córdoba tenía las mismas diecinueve unidades que ostenta ahora en sus primeros doce partidos y, como ya se sabe, se logró promocionar ante Las Palmas. Igualmente, también firmaron estos números en la campaña 2011-2012, año donde clasificaron como sextos y serían expulsados en semifinales por el Real Valladolid.