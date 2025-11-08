Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Congreso del PP-A
Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez: «Caerán todos, incluido el número uno»

estadísticas

Una victoria del Córdoba CF en Málaga rozaría los puntos de la campaña pasada en toda la primera vuelta

Un triunfo permitiría a los blanquiverdes lograr 22 puntos, solo cinco unidades menos respecto al año anterior en los primeros veintiún partidos

El Córdoba busca superar al Málaga y prolongar su vuelo hacia el play off

Adrián Fuentes celebra su gol ante el Ceuta en la pasada jornada
Adrián Fuentes celebra su gol ante el Ceuta en la pasada jornada valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF puede seguir dando grandes pasos en Segunda División hoy a las 21.00 horas si sale triunfante en La Rosaleda ante el Málaga. Además de salir con una inyección de moral tras ganar un siempre especial derbi andaluz, tres puntos supondrían ... un puesto de play off casi garantizado al finalizar esta jornada, una renta que incluso se acercaría a los registros de toda la primera vuelta de la pasada campaña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app