Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la mejor previa del encuentro

El Córdoba CF puede cerrar la jornada en Segunda División volviendo al play off siete años después

Si los blanquiverdes logran los tres puntos ante el Cádiz y el Castellón pierde o empata ante Las Palmas, la sexta plaza será para el cuadro dirigido por Iván Ania

Un derbi andaluz clave para el Córdoba CF ante un Cádiz en plena crisis

Jugadores del Córdoba CF celebran el tanto logrado ante el Deportivo valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Ya restan pocas horas para que el Córdoba se enfrente al Cádiz en El Arcángel (18.30 horas). Además de poder lograr el primer triunfo contra un equipo andaluz en el presente curso, los tres puntos podrían ser equivalente a dormir en puestos de play ... off tras finalizar la decimoquinta jornada de Segunda División. Para que se cumplan estos guarismos, el Castellón debería empatar o perder ante Las Palmas, equipo que encadena tres victorias consecutivas y se posiciona en la cuarta plaza.

