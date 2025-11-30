El Córdoba CF puede cerrar la jornada en Segunda División volviendo al play off siete años después

Ya restan pocas horas para que el Córdoba se enfrente al Cádiz en El Arcángel (18.30 horas). Además de poder lograr el primer triunfo contra un equipo andaluz en el presente curso, los tres puntos podrían ser equivalente a dormir en puestos de play ... off tras finalizar la decimoquinta jornada de Segunda División. Para que se cumplan estos guarismos, el Castellón debería empatar o perder ante Las Palmas, equipo que encadena tres victorias consecutivas y se posiciona en la cuarta plaza.

Si se mira esta gesta con perspectiva, la última vez que el cuadro cordobesista acabó una fecha liguera en puestos de eliminatoria de ascenso en Segunda División fue en la aciaga temporada 2018-2019, año donde comenzó la caída a los infiernos de Primera y Segunda Federación.

Aunque sea anecdótico, tras finalizar la primera jornada, el conjunto dirigido por José Ramón Sandoval terminó en la sexta posición tras empatar ante el Numancia en un partido no apto para cardiacos el pasado 18 de agosto de 2018 (3-3). Los goleadores por parte del bando blanquiverde fueron Jovanovic, Javi Lara y Aythami. Tras esto, no volvieron a pisar los puestos de play off al consolidar su descenso el 12 de mayo de 2019 ante Las Palmas.

Por ello, han pasado algo más de siete años desde que el Córdoba no ocupaba esta zona. Una participación mucho más prolongada fue en la 2016-2017, campaña en la que desde la primera jornada hasta la duodécima -con ausencia en la cuarta fecha- el conjunto ribereño estuvo afianzado entre los seis primeros equipos, además de colocarse en puestos de ascenso directo.

Situación actual

Retomando al presente curso, tras un mal arranque de temporada, ahora los pupilos del técnico Iván Ania tienen una gran oportunidad de meterse de lleno en plazas de play off si superan a un Cádiz que llega a El Arcángel en caída libre. La narrativa de este partido ha querido que ambos conjuntos lleguen a esta cita con veintiún puntos, hecho que les permite soñar con la sexta plaza que ahora ocupa el Ceuta con veinticuatro puntos.

En caso de victoria, el Córdoba ocuparía el puesto caballa al tener mejor diferencia de goles, pero todo dependerá del resultado del partido entre Castellón y Las Palmas. Los 'orelluts' encadenan dos victorias consecutivas, pero ahora les tocará recibir a un cuadro canario que quiere seguir peleando el liderato e igualar los treinta y dos puntos del Deportivo. Ante esta complicada cita, un empate o derrota del conjunto castellonense empujaría a los blanquiverdes al play off, siempre y cuando superen al Cádiz en El Arcángel.