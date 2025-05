El Córdoba CF presenta una generosa oferta de renovación a Casas sin respuesta por ahora

La renovación de Antonio Casas sigue siendo uno de los grandes temas de conversación en el Córdoba, con el contrato del delantero a punto de expirar en junio. Su décimo gol de la temporada ante el Cádiz en El Arcángel reavivó tanto el debate sobre ... la titularidad en la delantera como sobre su futuro en el club. Por el momento, todas las opciones están sobre la mesa, aunque la última decisión depende del delantero rambleño, que, con 25 años, está debutando en el fútbol profesional y atrayendo las miradas de otros equipos de categoría superior.

Tal y como ha podido saber ABC, el Córdoba ha presentado una oferta a Antonio Casas para su renovación, una propuesta «astronómica» que aún no ha recibido respuesta. El club no está dispuesto a mejorar la oferta económica que hay sobre la mesa. Eso podría romper el equilibrio salarial de la plantilla y generar diferencias entre los jugadores, lo que afectaría al ambiente en el vestuario.

El mismo CEO, Antonio Fernández Monterrubio, remarcó esta idea en el pasado mercado de fichajes. Para él, es vital tener una armonía salarial entre toda la plantilla con varios escalones económicos. El buen ambiente en el vestuario es un aspecto que el club protege cuidadosamente y que ha sido clave tanto en el ascenso a Segunda como en la presente temporada.

A estas alturas, es poco probable que el Córdoba mejore la oferta ya presentada a Casas, que sigue sin ser respondida. De momento, el rambleño y su entorno no han comunicado al club su decisión final. Tal y como ha podido constatar ABC, el jugador no quiere precipitarse, ya que esta decisión es crucial para su futuro inmediato y su carrera. Hay muchos equipos interesados en los servicios de Casas para la próxima temporada, dada su juventud, su potencial y la capacidad de hacer diez goles en su debut en el fútbol profesional.

Por ahora, Antonio Casas está centrado en lo deportivo, aunque eso no significa que la resolución sobre su futuro deba esperar hasta la finalización de la temporada, de la que restan solo cuatro jornadas. Su futuro podría resolverse pronto. El Córdoba ha presentado lo que considera su mejor oferta para contar con Casas la próxima temporada, pero la pelota está ahora en su tejado, y será él quien deba decidir si continúa o no. El propio rambleño reconoció que su deseo es seguir en el club, pero «es difícil económicamente». El Córdoba no puede competir con otros equipos más asentados en la categoría, que quieren también al rambleño.

Su rendimiento

Con 10 goles, Antonio Casas está firmando una buena temporada en su debut en el fútbol profesional. Suma más de 2.600 minutos y, en el cómputo global, se ha impuesto a Obolskii en la lucha por la titularidad, aunque el delantero ruso ha ganado protagonismo en las últimas jornadas. Casas se reencontró con el gol ante el Cádiz, después de no ver puerta desde el partido frente al Huesca en febrero. Es un jugador de rachas, pero aún así se mantiene como el Pichichi del equipo.

Iván Ania valoró el tanto de Casas como un estímulo importante para el delantero en esta recta final de la temporada: «Le viene muy bien porque los delanteros viven del gol, y eso le genera confianza. Son diez goles ya los que lleva, que son buenos registros. Le va a dar confianza». También destacó la competencia con el ruso: «En la disputa con Obolskii tendrá buena competencia, ya que también hizo un muy buen partido hoy. Tener los dos enchufados es positivo».