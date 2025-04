El Córdoba CF pone la guinda a una temporada de menos a más: así fue el curso blanquiverde

Con el ascenso a Segunda A bajo el brazo, el Córdoba CF pone punto final a una temporada que tuvo un claro rumbo de menos (tres derrotas en las cuatro primeras jornadas) a más (rozó el asenso directo al recortar de 14 a 3 puntos con el Castellón a falta de 10 jornadas). Sin embargo, el cuadro que dirige Iván Ania consiguió remontar a lo largo de la temporada y rehacerse al final en el Grupo 2 de Primera Federación para conseguir el regreso al fútbol profesional por la vía del play off, en el que acabó invicto.

No fue el mejor inicio el del Córdoba esta temporada. Lastrado por una plantilla que se cerró en los últimos días del mercado, el equipo cosechó tres derrotas en los primeros cuatro partidos. Ania afrontó un partido vital ante el Alcoyano fuera de casa en la quinta jornada que bien le pudo costar el puesto. Sin embargo, el equipo se hizo con la victoria con un gol de Diarra y la máquina empezó a carburar. El Córdoba visitó en noviembre La Rosaleda para comprobar realmente su capacidad para luchar por el ascenso ante un rival directo como el Málaga. Le plantó cara y fue superior. Se lo creyó y empezó su gran remontada.

El equipo desplegó su mejor versión en la recta final del año 2023 y logró meterse por primera vez en el play off de ascenso tras deshacerse del Atlético Sanluqueño en pleno mes de noviembre. A partir de ahí, sólo miraba hacia arriba, buscando recortar puntos a los rivales directos por el ascenso. Poco a poco, el equipo iba cumpliendo sus objetivos. Incluso fue capaz de derrotar al Castellón en El Arcángel en el mes de diciembre. El líder llegaba imparable y el equipo del asturiano frenó su racha para mostrar su candidatura al ascenso.

Mal inicio

Con la derrota ante el Real Madrid Castilla en el primer partido del 2024, la decimoctava jornada de liga, el cuadro blanquiverde rompió su gran racha de diez partidos consecutivos sin perder en la que logró cinco victorias consecutivas. El Córdoba se convirtió en el rival a batir. Un pequeño tropiezo pues tras esa derrota, encadenó trece partidos sin perder. Una dinámica más que positiva que le permitió remontar en la clasificación hasta pelear el ascenso directo con el Castellón, cuando llegó a estar a 14 puntos de la primera plaza.

En la memoria de muchos aficionados quedará la épica victoria del Córdoba en Castalia. El cuadro blanquiverde logró ganar en una recta final de infarto al líder del Grupo 2 de Primera Federación y se colocó a tres puntos del ascenso directo a falta de 10 jornadas. Nunca lo tuvo tan cerca. Fue el primer equipo en ganar en Castalia y el único que le ha ganado los dos partidos al Castellón esta temporada. Sin embargo, la regularidad de los albinegros les permitió ascender de forma directa y el Córdoba tuvo que pelear en el play off para lograr otra plaza con dirección al fútbol profesional.

Sin embargo, perdió la pelea por el ascenso directo en la recta final de la competición. La derrota ante el Recreativo Granada, en la trigésimo quinta jornada de liga, le dio matemáticamente el ascenso al Castellón y el Córdoba se tuvo que conformar con un segundo puesto. Ahí se rompió una racha de trece partidos a domicilio sin perder, igualó la mejor racha histórica lejos de El Arcángel de la temporada 98-99. El Córdoba afrontó la recta final de liga con la mente puesta en el segundo puesto, que le ha permitido celebrar el ascenso ante su afición en casa, después de atar el play off con cinco jornadas de antelación.

El mejor segundo

El Córdoba hizo lo más difícil, que era ganar al Málaga en El Arcángel con un ambiente espectacular, pero cayó ante el filial nazarí en la siguiente jornada. Tras eso, la victoria ante el Atlético Sanluqueño y el empate ante el Ibiza en Can Misses le dieron matemáticamente la segunda plaza al Córdoba, a falta de una jornada. Lo hizo en parte gracias a una solidez defensiva que fue mejorando con el paso de las jornadas. El cuadro blanquiverde ha conseguido esta temporada dejar la portería a cero en 18 ocasiones en liga más una ante la Ponferradina en la ida del play off.

El Córdoba llegó a la última jornada ante el Algeciras sin jugarse nada. Por tanto, su mente estaba ya en un play off de ascenso, que despertó la ilusión de toda una ciudad. Logró superar, no sin sufrimiento, su primera eliminatoria ante la Ponferradina en un duelo muy intenso que se decidió por detalles y logró ascender en la final a costa de un ofensivo Barcelona B plagado de futuras estrellas y talento puro. El equipo de Iván Ania logró el ansiado ascenso por la vía del play off y regresó al fútbol profesional cinco años después.

Una temporada que ha sido de récord y ha ido de menos a más. El acierto con los fichajes ha sido clave para competir en una Primera Federación que elevó su nivel con respecto a la de la pasada temporada. El cuerpo técnico, con Iván Ania a la cabeza, logró sacar la mejor versión de muchos jugadores apostando por un estilo de juego ambicioso, ofensivo y vertical.

La maquinaria ofensiva ha sido clave en un equipo que ha logrado ser uno de los máximos goleadores de la categoría, con Antonio Casas como Pichichi, y Carracedo, que logró ser el máximo asistente histórico en la Primera Federación. Un premio final a una temporada trabajada, sufrida e ilusionante que poco a poco ha ido mejorando con el paso de las jornadas. Un Córdoba que ha aprendido de sus errores iniciales para conseguir el objetivo de la temporada que, a pesar de no ser nombrado, siempre estuvo presente en la mente de la plantilla.