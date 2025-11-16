El Córdoba CF pone fin a su racha ante un efectivo Deportivo (1-3)

El Córdoba CF pone fin a su racha de ocho partidos como invicto ante el Deportivo. En una primera parte donde se mantuvo el empate inicial, la mala noticia la protagonizó Fomeyem que tuvo que marcharse en camilla tras un mal apoyo con su ... pierna izquierda. Ya en la segunda mitad, Quagliata abrió la lata para el cuadro coruñés, tanto que sería respondido dos minutos después con un gol en propia puerta de Noubi. En ese entonces, el partido se alocó con un penalti realizado por Rubén Alves -acción por la que vio la roja directa- y Yeremay no perdonó desde los once metros. Lo intentó el Córdoba, pero Mella sentenció el partido al contraataque.

En el partido número cien como entrenador blanquiverde, Iván Ania presentó para este partido dos novedades reseñables. Ante la ausencia por sanción de Albarrán, el lateral izquierdo ocupó finalmente Álex Martín con Carlos Isaac en banda derecha. Ya en la mediapunta, Théo Zidane fue el encargado de estar en esta posición y Jacobo pasó al extremo izquierdo en sustitución de Dalisson. En el resto de demarcaciones, Iker Álvarez ocupó la portería, la pareja Fomeyem-Rubén Alves de mantuvo en la línea de centrales junto a Isma y Requena en la medular. El extremo derecho fue para Carracedo y la punta del ataque para Fuentes.

Con una fuerte llovizna, el encuentro arrancó con ambos equipos buscándose las debilidades, pero sin generar un peligro notable. En este toma y daca, el Córdoba comenzó a ganar protagonismo al tener más posesión, pero el Deportivo estuvo muy atento para frenar cualquier arremetida. El primer remate del bando blanquiverde entre los tres palos llegó en el minuto 15, pero el disparo manso de Álex Martín acabó en las manos de Parreño.

Lesión de Fomeyem

Aunque el partido estaba falto de ritmo, Fomeyem sufrió un duro percance. En una estirada al tapar un remate del cuadro blanquiazul, la pierna izquierda del central camerunés hizo un gesto muy feo, acción por la que pidió el cambio y tuvo que marcharse finalmente en camilla en el minuto 27. Entró Xavi Sintes en su lugar.

Con esta lesión que aparenta cierta gravedad, el ritmo del partido no se alteró. En ese entonces, Fuentes tuvo lsa ocasión con más peligro del partido. Un centro de Carracedo encontró la cabeza del ariete madrileño, pero su remate no se introdujo en las mallas por muy poco. Otra mala noticia fueron la gran cantidad de amarillas, ya que Isma Ruiz, Requena y Jacobo fueron amonestados en la primera mitad. Con un Deportivo mucho más envalentonado, el encuentro llego al descanso con todo por decirse en los últimos cuarenta y cinco minutos.

La segunda mitad arrancó con el cuadro blanquiverde nuevamente con el control de la posesión. Con el bando cordobesista mucho más protagonista, Rubén Alves vio la amarilla, lo que indica que se perderá el siguiente partido por acumulación de cartulinas.

Partido de locura en El Arcángel

Este hecho no arrugó a los pupilos de Iván Ania que siguieron avasallando la portería de Parreño. Justo cuando mejor se encontraban, el Deportivo asestó el primer golpe. Una buena individualidad de Yeremay permitió filtrar un pase a Quagliata por debajo de las piernas de Carlos Isaac. Aunque estaba algo escorado, el italiano no se lo pensó y batió a Iker Álvarez con un remate que entró por la escuadra izquierda (0-1, min. 60)

En busca de soluciones Iván Ania dio entrada a Diego Bri por Théo Zidane, cambio que tendría un impacto inmediato. En una buena jugada entre Carlos Isaac y Carracedo, el lateral blanquiverde sirvió un balón excelente a Bri, internada que motivó a que Nouri metiera el balón en su propia portería (1-1, min. 67).

Lejos de tener tranquilidad, el partido se alocó en demasía. Aunque en primeras instancias Álvaro Moreno no vio punible un agarrón de Rubén Alves a un atacante del Deportivo dentro del área, el VAR llamó al colegiado a revisar la jugada. Tras cinco minutos de suspense, finalmente se decretó la pena máxima y expulsó con roja directa a Rubén Alves y se perderá dos partidos. Con mucha sangre fría Yeremay devolvió la ventaja al Deportivo (1-2, min. 75).

En ese entonces, Iván Ania dio entrada a Guardiola en sustitución de Carracedo en busca de igualar el encuentro. Casi logra este objetivo por medio de Sintes tras un lanzamiento de córner. Precisamente, ya en el descuento, el central blanquiverde tuvo en sus botas la igualada, pero falló ante Parreño.

Lo intentó de todas las formas el Córdoba al tener a todo el equipo en el área rival, pero el Deportivo aprovechó este factor. David Mella comandó un veloz contraataque tras un saque de esquina y no perdonó ante Iker para con concluir el encuentro (1-3, min. 99)..