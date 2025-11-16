Suscríbete a
crónica

El Córdoba CF pone fin a su racha ante un efectivo Deportivo (1-3)

liga hypermotion 25-26

El cuadro blanquiverde no perdió la cara en el encuentro, pero el conjunto coruñés supo aprovechar sus ocasiones y salió finalmente victorioso

Así os hemos contado la derrota del Córdoba ante el Deportivo

Théo Zidane sufre una entrada de un defensor del Deportivo
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF pone fin a su racha de ocho partidos como invicto ante el Deportivo. En una primera parte donde se mantuvo el empate inicial, la mala noticia la protagonizó Fomeyem que tuvo que marcharse en camilla tras un mal apoyo con su ... pierna izquierda. Ya en la segunda mitad, Quagliata abrió la lata para el cuadro coruñés, tanto que sería respondido dos minutos después con un gol en propia puerta de Noubi. En ese entonces, el partido se alocó con un penalti realizado por Rubén Alves -acción por la que vio la roja directa- y Yeremay no perdonó desde los once metros. Lo intentó el Córdoba, pero Mella sentenció el partido al contraataque.

