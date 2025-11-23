El Córdoba CF pierde fuelle ofensivo lejos de El Arcángel

El Córdoba CF logró en el día de ayer un trabajado punto ante el Granada en Los Cármenes. Estuvo bien el cuadro blanquieverde en tareas defensivas, faceta por la que lograron adelantarse en el marcador gracias a un entonado Adrián Fuentes. Sin embargo, no ... estuvo presente la versatilidad ofensiva de los últimos encuentros en El Arcángel, fruto de ello, Lama igualó la contienda ante un cuadro ribereño que le costó realizar disparos. En este sentido, jugar lejos del feudo cordobesista ha sido sinónimo de menos ocasiones para anotar.

Si se analizan los últimos cinco partidos, tanto en casa como a domicilio, el ejemplo más lejano es el encuentro ante el Racing de Santander en el Arcángel. Pese a medirse a una de las plantillas más potentes de Segunda División, el equipo de Iván Ania no se encogió y firmó veinticuatro disparos, una cifra que permitió a Vilarrasa y Carracedo rescatar un empate en el último minuto.

Sin embargo, ese despliegue ofensivo se apagó de golpe en el siguiente duelo ante la Real Sociedad B en Anoeta. En uno de los partidos más pobres de la temporada en el aspecto futbolístico, el Córdoba apenas generó trece remates, y solo la irrupción de Dalisson evitó un tropiezo mayor.

Una pobre producción a domicilio

La tendencia se mantuvo en otro choque lejos de casa, esta vez en el Ibercaja Estadio frente al Zaragoza. Con ambos equipos inmersos en la zona baja, la obligación de lograr una victoria era lógica. A pesar de la exigencia, el conjunto blanquiverde redujo aún más su producción con once disparos y un único gol, además en propia puerta. Tal y como se puede ver, a domicilio los blanquiverdes generaron menos cantidad de peligro, puesto que la sumatoria de remates en dos partidos como visitantes equivalieron a uno disputado en El Arcángel.

Con la misión de generar y ser más efectivo, el partido en casa ante la Cultural Leonesa hizo que aumentara considerablemente la cantidad de acercamientos al área rival, más concretamente se firmaron diecinueve remates, eso sí, un único tanto de Adrián Fuentes. Se vivió un pequeño paso atrás el siguiente duelo en casa ante el Almería con catorce disparos, pero igualó en este sentido el mejor registro a domicilio de este periodo de tiempo.

Noticia Relacionada El Córdoba CF araña un punto muy trabajado en Granada (1-1) Daniel Aragón Los blanquiverdes golpearon primero con gol de Fuentes, pero Lama instauró el empate final en un partido de alta intensidad

Siguiendo con la ruta del calendario, tras el partido con el cuadro indálico, les tocó viajar a los blanquiverdes hasta el Carlos Belmonte para jugar contra el Albacete. En un partido donde el Córdoba mostró su versión más efectiva, los pupilos de Iván Ania redujeron su aparición en el área contraria en la segunda mitad y la cantidad de disparos fue finalmente de trece. Precisamente, el técnico blanquiverde se mostró muy descontento en este sentido en la rueda de prensa posterior al duelo al dejar entrever que su equipo bajó el listón tras los goles de Fuentes y Rubén Alves.

Esta tendencia se mantuvo ante el Ceuta en el Arcángel. En un encuentro donde se realizaron doce disparos, dos nuevos tantos tempraneros de Fuentes y Requena redujeron la cantidad de remates. Hubo un repunte en La Rosaleda con quince intentos, pero no lograron acercarse a los registros como locales ante Cultural y Racing.

El último precedente como local fue ante el Deportivo. En un encuentro marcado por la polémica expulsión de Rubén Alves, el cuadro cordobesista no bajó los brazos y materializó veintidós disparos, esfuerzo que fue reconocido por las gradas de El Arcángel. El partido más reciente fue el vivido ayer ante el Granada, partido donde se firmaron once remates.

Si se hace un balance global, en este periodo de tiempo, en el Arcángel ha realizado 91 remates, cifras que se contraponen totalmente con los 63 a domicilio y que dejan ver que el Córdoba sufre algo más para generar peligro como visitante.