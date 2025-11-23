Suscríbete a
ABC Premium

datos

El Córdoba CF pierde fuelle ofensivo lejos de El Arcángel

En los últimos cinco partidos, tanto de local como de visitante, el cuadro blanquiverde ha realizado menos disparos a domicilio tras disputar un duelo como local

Iván Ania tendrá que rearmar la medular tras el partido ante el Granada

Carracedo se prepara para realizar un remate en el partido ante el Granada
Carracedo se prepara para realizar un remate en el partido ante el Granada lof

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF logró en el día de ayer un trabajado punto ante el Granada en Los Cármenes. Estuvo bien el cuadro blanquieverde en tareas defensivas, faceta por la que lograron adelantarse en el marcador gracias a un entonado Adrián Fuentes. Sin embargo, no ... estuvo presente la versatilidad ofensiva de los últimos encuentros en El Arcángel, fruto de ello, Lama igualó la contienda ante un cuadro ribereño que le costó realizar disparos. En este sentido, jugar lejos del feudo cordobesista ha sido sinónimo de menos ocasiones para anotar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app