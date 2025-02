El Córdoba CF persigue ser el mejor de los mortales

A priori, un partido intrascendente para los intereses del Córdoba, pero hay mucho en juego en la visita al Recreativo Granada. El cuadro blanquiverde visita al colista del Grupo 2 de Primera Federación en la trigésimo quinta jornada de liga. Con el ascenso directo virtualmente imposible, el cuadro de Iván Ania se centra en la segunda plaza, que le dará ventaja en el play off. Puso la primera piedra con la victoria ante el Málaga la semana pasada y tendrá que rematar la faena en Los Cármenes si quiere respirar tranquilo en las últimas jornadas.

El equipo llega con la moral alta. La victoria ante el Málaga desahogó a los blanquiverdes que llegaban al tramo final de temporada en un pequeño bajón de juego y resultados (pincharon ante Mérida y Alcoyano). Sin embargo, la ambición y motivación reinan en una plantilla que apura todas las opciones posibles de ascenso y que se reencontró con su mejor versión ante un rival directo, con el que podría encontrarse de nuevo. El equipo busca una victoria ante un rival ya descendido matemáticamente para llegar a las últimas jornadas con la segunda plaza ya certificada si los resultados acompañan.

La victoria del Castellón ante el Real Murcia le deja rozando el ascenso a Segunda División. Una derrota o empate del Córdoba lo certificaría de manera matemática. Sin embargo, una victoria blanquiverde mantendría, de momento, al Castellón en Primera Federación y podría asegurar la segunda plaza. Para ello se deben dar dos condiciones más, que el Ibiza pierda ante el Real Madrid Castilla la próxima jornada y que el Málaga no gane ante el Mérida. Aun así, el Córdoba solo necesita seis puntos más para tener la segunda plaza y podría estar cada vez más cerca cuando solo quedan cuatro jornadas para el final. Así pues, 12 puntos en juego.

El equipo cuenta con la baja de Carlos Albarrán, que cumplirá sanción tras ver la quinta amarilla la pasada semana en casa

El Córdoba quiere esquivar la trampa del colista. El Recreativo Granada, con el exblanquiverde Germán Crespo a los mandos, ya es equipo de Segunda Federación. Sin embargo, el equipo ha rendido mejor una vez que se ha quitado de encima la presión del descenso. Hace dos semanas, goleó (5-0) al San Fernando y viene de sumar los tres puntos ante el Alcoyano. Sin duda, no pondrán las cosas fáciles al cuadro blanquiverde, que no apostará por las rotaciones y utilizará su once de gala habitual para competir en el estadio de Los Cármenes. Un escenario propicio para el estilo de juego del Córdoba.

El Córdoba cuenta con todos sus jugadores disponibles a excepción de Carlos Albarrán que cumplirá sanción tras ver la quinta tarjeta amarilla ante el Málaga la pasada jornada. Descansará en una temporada frenética para él, solo se ha perdido tres encuentros. El cuadro de Iván Ania mantiene cuatro jugadores apercibidos de sanción: Carlos Marín, Kuki Zalazar, Toril y Carracedo. Iván Ania no se guardará ninguna carta ante el Recreativo Granada. Un filial nazarí que cuenta con Germán Crespo en su banquillo. Será el reencuentro del Córdoba con el entrenador que ascendió a Primera Federación y conquistó la Copa RFEF.

Iván Ania ha demostrado que no le gusta cambiar lo que funciona. Por ello, el único cambio obligado será el de Albarrán. En la portería estará Carlos Marín, que fue clave la semana pasada. En el eje de la zaga, previsiblemente estará la pareja formada por Martínez y Adri Lapeña. En la banda izquierda, el incombustible Calderón mientras que Iván Rodríguez regresará a la titularidad en lugar del catalán. Por delante, en el centro del campo, Isma Ruiz y Diarra podrían repetir como titulares con Álex Sala esperando desde el banquillo como un buen revulsivo.

Por delante, en la mediapunta, Kuki Zalazar sigue siendo intocable para Iván Ania y repetirá con total probabilidad en detrimento de Kike Márquez. En los extremos, Carracedo y Adilson parten con ventaja a día de hoy para salir como titulares ante el Recreativo Granada. Por delante, podría regresar Antonio Casas tras un periodo alejado de la titularidad en el que ha superado una lesión muscular.