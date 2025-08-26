uno por uno
Córdoba CF - Las Palmas, las notas de los jugadores: los errores defensivos otra vez
liga hypermotion 25-26
Los de Iván Ania se ven claramente superados por el cuadro canario que impuso su pegada
El Córdoba CF pasa un mal rato ante Las Palmas (1-3)
Carlos Marín (3). Dubitativo
Vilarrasa (4). Todavía le queda para tener el ritmo de competición idóneo
Álex Martín (3). Salió retratado en el primer gol de Las Palmas al perder su espalda con el Lukovic.
Fomeyem (5). Lo intentó, pero se jugó incluso la tarjeta roja.
Albarrán (4). Desaparecido.
Isma Ruiz (3). Totalmente desubicado junto a Del Moral
Del Moral (3). Apenas se le vio. Su entrada fue un error.
Dani Requena (3). Bien en los primeros minutos, pero desdibujado por completo pasado el minuto 20 de partido.
Jacobo (2). Uno de sus peores partidos como blanquiverde.
Carracedo (4). Intermitente y desesperante.
Sergi Guardiola (4). De más a menos.
Suplentes
Kevin Medina (4). Sin pólvora.
Carlos Isaac (5). Una ocasión clara.
Obolskii (3). Sin ocasiones.
Fuentes (6). Gol en su re-debut.
Théo Zidane (4). Presión y poco más.
