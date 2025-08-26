Córdoba CF - Las Palmas, las notas de los jugadores: los errores defensivos otra vez

Dani Requena se lamenta tras un gol del rival

uno por uno

Carlos Marín (3). Dubitativo

Vilarrasa (4). Todavía le queda para tener el ritmo de competición idóneo

Álex Martín (3). Salió retratado en el primer gol de Las Palmas al perder su espalda con el Lukovic.

Fomeyem (5). Lo intentó, pero se jugó incluso la tarjeta roja.

Albarrán (4). Desaparecido.

Isma Ruiz (3). Totalmente desubicado junto a Del Moral

Del Moral (3). Apenas se le vio. Su entrada fue un error.

Dani Requena (3). Bien en los primeros minutos, pero desdibujado por completo pasado el minuto 20 de partido.

Jacobo (2). Uno de sus peores partidos como blanquiverde.

Carracedo (4). Intermitente y desesperante.

Sergi Guardiola (4). De más a menos.

Suplentes

Kevin Medina (4). Sin pólvora.

Carlos Isaac (5). Una ocasión clara.

Obolskii (3). Sin ocasiones.

Fuentes (6). Gol en su re-debut.

Théo Zidane (4). Presión y poco más.