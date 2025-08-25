Córdoba CF - Las Palmas en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Segunda División 2025-2026

El Córdoba vuelve a El Arcángel para enfrentarse a Las Palmas en lo que será la segunda jornada liguera. Los de Iván Ania buscarán sumar los primeros tres puntos de la temporada ante un rival de renombre como es el conjunto canario. El técnico asturiano mantiene la duda sobre varios jugadores, que en un principio no podrán estar disponibles.

Los de Iván Ania llegan a la segunda fecha de la Segunda División tras caer derrotados frente al Sporting de Gijón en El Molinón. El encuentro dejó varias tareas a mejorar de cara a esta semana, en la que los blanquiverdes se enfrentan a un recién descendido como Las Palmas. El conjunto amarillo llega a El Arcángel para intentar sumar de tres tras empatar a uno en la primera jornada frente al Andorra en su estadio.

La contundencia en las áreas será clave en esta primera jornada como local del Córdoba, que tiene a varios jugadores en duda de cara al partido. La presencia de Dalisson quedó descartada por Iván Ania en sala de prensa, al igual que la de Adilson, al que todavía le quedan varios meses para reaparecer. Tampoco estará Rubén Alves que sigue recuperándose de sus molestias y es duda Diego Bri en la banda.