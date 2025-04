Córdoba CF - Oviedo en directo: minuto a minuto y resultado del partido

El Córdoba afronta la trigésima sexta jornada en plena recta final de la competición en Segunda con el segundo duelo consecutivo en El Arcángel. Recibirá al Real Oviedo a partir de las 16.15 horas con muchos objetivos en mente. En primer lugar, el equipo debe traspasar la barrera de los 50 puntos para sellar la permanencia en pleno mes de abril.

El equipo de Ania llega tras un empate ante el Levante que supo a poco para los cordobesistas pues era un encuentro competido en el que pudieron llevarse el encuentro y recortar distancias con un equipo aspirante al play off. Sin embargo, ya no tiene margen de error y tendrá que sumar de tres ante el Oviedo para poder seguir en la pelea por el play off cuando quedan todavía siete jornadas por delante y 21 puntos en juego.

El Córdoba ocupa a día de hoy la décima plaza de la clasificación con 49 puntos en su casillero. Tan solo le queda uno para llegar al primer objetivo de los 50 que le darían una permanencia casi matemática. El play off de ascenso queda a ocho puntos, siendo el Real Oviedo un rival directo. Una victoria asturiana podría decir adiós a las opciones de los cordobesistas por entrar entre los seis primeros.