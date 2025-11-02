El Córdoba CF quiere superar el tropiezo copero ante un Ceuta en estado de gracia

Aunque la eliminación en Copa del Rey ante el Cieza haya sido inesperada, el Córdoba CF debe ahora centrarse en la competición liguera y mantener las buenas sensaciones previas. Al posicionarse sobre la mitad de la tabla, este domingo a las 16. ... 15 horas tiene una oportunidad predilecta para encaramarse a la zona noble de la clasificación. Sin embargo, tendrán una verdadera prueba de fuego ante el Ceuta, el equipo revelación hasta este momento de Segunda División y que cuenta en sus filas con los exblanquiverdes Kuki Zalazar y Yann Bodiguer. Al igual que en sus encuentros anteriores frente al Almería y Albacete, el cuadro caballa llega a El Arcángel en una dinámica al alza.

Para esta jornada, en un plazo de cinco días se han visto dos versiones muy distintas en clave cordobesista. El once inicial que mostró el técnico blanquiverde Iván Ania en el Carlos Belmonte, el cual repitió respecto al anterior partido, fue capaz de superar de manera solvente a su rival fruto a su acierto ofensivo. Con un conjunto blanquiverde lanzado, la ilusión del torneo copero se tornó en contra.

Aunque era una ocasión de demostrar la valía de los menos habituales, lo que se postulaba como una eliminatoria asequible se convirtió en un nuevo varapalo copero. Además, pocos jugadores dejaron un buen sabor de boca ante la incapacidad de generar un peligro real en la meta murciana, recordando así a los duelos más grises del cuadro blanquiverde en esta temporada.

Un once titular sin muchas sorpresas

Si bien es cierto que fueron dos onces muy dispares, ahora los pupilos de Iván Ania tienen que olvidar este traspié para seguir con su dinámica al alza en liga. Para este partido, al dar descanso a gran parte de los titulares de Albacete – exceptuando a Dalisson, Albarrán y Fuentes que entraron de refresco- se prevén pocos cambios para la cita ante el Ceuta. Además, Dani Requena, Carracedo, Jacobo y Rubén Alves no fueron convocados a Cieza para priorizar su descanso y evitar horas de viaje.

Noticia Relacionada Dani Requena se consolida dentro de la medular del Córdoba CF Daniel Aragón El centrocampista blanquiverde suma cuatro titularidades consecutivas y goza de la confianza del técnico blanquiverde Iván Ania tras el buen nivel que ha demostrado

A pesar del resultado, se pueden sacar dos conclusiones muy positivas a nivel de plantilla. Aunque sus molestias les obligaron a ser sustituidos en el Carlos Belmonte, Fomeyem y Dalisson estuvieron en La Arboleja, lo que indica que se encuentran disponibles para esta cita dominical. Los que no estarán seguro serán Adilson, Vilarrasa y Juan María Alcedo que todavía siguen tratándose de sus lesiones.

Sobre el partido ante el cuadro ceutí, esta jornada ha hecho que dos de los equipos más en forma se vean las caras. Y es que en los últimos cinco partidos, blanquiverdes y caballas han logrado once puntos de quince posibles, registro que solamente iguala el Almería.

El encadenar seis partidos sin conocer la derrota en liga ha hecho que el Córdoba se olvide de la zona de peligro en la que estuvo inmerso en el arranque liguero. Ahora, con dieciséis unidades, una victoria sería el salto definitivo para meterse de lleno por uno de los puestos de playoff que se encontraba a dos puntos al comienzo de esta duodécima jornada de competición.

Además de los resultados en la clasificación, anteponerse al Ceuta disiparía las dudas generadas tras la eliminación en la Copa del Rey y permitiría dar calma para afrontar los siguientes duelos para un conjunto blanquiverde que solo puede centrarse ya en la Segunda División.

Equipo revelación

Aunque el ritmo del Córdoba es bastante positivo, el Ceuta llega a El Arcángel como una de las grandes sorpresas de la competición. A pesar de ser un equipo recién ascendido, el cuadro dirigido por José Juan Romero ha logrado unos números que les permiten estar enganchados a los puestos de promoción de Primera División.

Noticia Relacionada El choque ante el Ceuta para Iván Ania: «No se impondrá el que mejor defienda, sino el que más tenga el balón» L. Mediavilla El técnico del Córdoba CF subraya la complejidad del partido y destaca el momento físico y anímico de los blanquiverdes, pese a la derrota en Copa

La aclimatación al fútbol profesional de los blanquinegros fue difícil al perder sus tres primeros partidos pero, desde ese entonces, han materializado seis victorias y tres empates, incluyendo su reciente victoria en la Copa del Rey. Esto hace que hayan conseguido una racha de nueve partidos para mantenerse invictos.

Aunque su estilo se basa en ser una escuadra ofensiva mediante el control de la posesión, es en la defensa donde más han destacado. Aunque hayan realizado una alternancia en la portería, Guillermo Vallejo ha encajado únicamente siete goles en nueve partidos. Además de estos números, el meta del conjunto ceutí ostenta una racha de seis partidos sin conceder un tanto. Ciertamente, gran parte de este éxito proviene del zaguero veterano Carlos Hernández que se ha convertido en el mariscal de su equipo, una comandancia aderezada con la cobertura defensiva y la salida con balón del pivote Youness.

Su sistema es un 4-3-3 donde reina la implicación y la valentía al realizar una presión en bloque medio alto. A pesar del atrevimiento, todavía siguen pendientes de mejorar en la faceta goleadora al lograr únicamente once dianas, o lo que es lo mismo, la tercera peor cifra de la competición. El encargado de llevar veneno a la portería contraria es Marcos Fernández, un joven delantero de 22 años que destaca por ser un punta participativo que da fluidez al juego. Para fortuna de José Juan Romero, para este partido no tiene bajas y solamente ha declarado que se ausentarán por decisión técnica Manu Vallejo, Cristian Rodríguez y Gonzalo Almenara.