El Córdoba CF y la misión de derrumbar el fortín de la Real Sociedad B en Anoeta

El Córdoba CF afronta este domingo a las 14.00 horas en Anoeta una verdadera prueba de fuego para lograr salir de las acechantes garras del descenso. Precisamente, uno de los factores que ha motivado esta situación es su pobre rendimiento a domicilio, por lo que una victoria ante la Real Sociedad B, además de los tres puntos, puede suponer una gran dosis de confianza para partidos venideros.

Los blanquiverdes vienen de lograr un empate a la épica frente al Racing en el último minuto gracias al penalti convertido por Carracedo, todo ello en un partido donde Villarasa se estrenó como goleador blanquiverde e Iker Álvarez le arrebató el puesto en la portería a Carlos Marín.

Precisamente, la gran actuación del meta andorrano, que poco pudo hacer en los dos goles recibidos, antoja que los pupilos de Iván Ania tendrán que dar el máximo ante la feroz competitividad existente. Sobre este debate en la portería, el preparador ovetense le quitó hierro al asunto en la rueda de prensa previa a este encuentro y precisó que, de cara a los próximos duelos, «decidiremos en cada partido lo que es mejor para el equipo».

Posibles novedades en el once

También habrá que estar muy atento a la posición del '9', ya que Sergi Guardiola no ha conseguido estrenar su casillero goleador y Fuentes y Obolskii empiezan a llamar a la puerta de la titularidad. Sobre esta situación, el preparador blanquiverde sabe que el ariete manacorense «lleva el gol dentro», por lo que «está cerca de lograr ese gol que le dé la tranquilidad».

Noticia Relacionada Horario y dónde ver por televisión el Real Sociedad B - Córdoba CF Daniel Aragón La escuadra blanquiverde buscará continuar las buenas sensaciones logradas frente al Racing de Santander y conseguir el primer triunfo a domicilio de la temporada

Si bien es cierto que es capaz de generar grandes ocasiones para anotar, su falta de precisión sumó dentro de los veinticuatro remates que se efectuaron frente al Racing. Sumando esto al cómputo global, el Córdoba ha realizado 66 disparos, dejándole como el tercer equipo en este registro de toda la competición y solo haber logrado siete goles.

Además de estas dos demarcaciones, también puede haber novedades en la zaga. Aunque Vilarrasa e Isaac ocuparán los laterales, las dudas emergen sobre quién será el acompañante de Fomeyem. Xavi Sintes ha sido titular en las cuatro últimas fechas, pero un ya recuperado Rubén Alves puede ocupar el central derecho y cerrar la línea defensiva.

Ya en el centro del campo, la sala de máquinas todo apunta que la ocuparán Isma Ruiz y Pedro Ortiz, pero con la baja de Jacobo tras ser expulsado ante el Racing, se abre una ristra de nombres para la mediapunta.

Theo Zidane, Requena, Del Moral y Dalisson son los grandes nombres para ocupar esta posición, incluyendo la posibilidad algo más exótica de Jan Salas si decide Iván Ania ponerlo más adelantado del doble pivote. Ya en los extremos, Carracedo y Kevin Medina son los grandes favoritos.

Un partido con buenas sensaciones

Los errores puntuales han sido la tónica predominante, pero esta semana de análisis y preparativos ha sido «positiva» para un Iván Ania que ve como su plantel va cogiendo forma. «Contra el Racing recuperamos señas de identidad que yo quiero que mis equipos tengan en cuanto a competitividad. El equipo ha evolucionado y ahora tenemos que mejorar otras cosas, pero esa hambre y esa ambición tenemos que tenerla siempre presente», explicó.

Noticia Relacionada La alternancia en la portería se hace oficial: «Decidiremos en cada partido lo que es mejor para el equipo» Daniel Aragón Tras el buen rendimiento de Iker Álvarez frente al Racing, el preparador ovetense ha indicado que la elección del portero titular se basará en las «situaciones del equipo rival, de estados de confianza y de forma»

A pesar de las buenas sensaciones, si se echa un vistazo a la clasificación, los blanquiverdes se encuentran en la vigésima posición, es decir, dentro del descenso tras solo obtener cinco puntos de dieciocho posibles. Esto puede resultar algo anecdótico ya que se encuentran en un cuádruple empate con Albacete, Castellón y, curiosamente, Real Sociedad B, por lo que este encuentro es un duelo directo entre dos equipos que se encuentran con las mismas necesidades.

Dentro de las bajas para este partido, Iván Ania tendrá una nueva ausencia dentro de su lista de convocados. Junto a las lesiones de larga duración de Adilson, Juan María Alcedo y la ausencia de Carlos Albarrán por motivos personales, no podrá contar con Jacobo, uno de sus fijos durante las seis primeras jornadas. El madrileño se marchó expulsado por doble amarilla al intentar frenar un contrataque protagonizado por Andrés Martín, aunque podrá volver ante el Zaragoza.

El rival

Respecto a las claves del partido, el filial de la Real Sociedad llega sin conocer la victoria desde la primera jornada cuando superaron al Zaragoza (1-0). Desgranando su balance, cayeron ante Málaga (1-0), Las Palmas (2-1) y Eibar (2-1), pero lograron puntuar en Anoeta ante Cádiz (3-3) y Almería (2-2).

Como se puede apreciar, aunque no vengan en la mejor dinámica, el equipo txuri-urdin todavía se mantiene invicto como local, por lo que será interesante ver si el Córdoba con su condición de no haber logrado una victoria a domicilio puede romper esta particular estadística.

Noticia Relacionada Ignasi Vilarrasa, antes del enfrentamiento ante la Real Sociedad B: «Mirar ahora la clasificación es anecdótico» Daniel Aragón El lateral blanquiverde se ha mostrado optimista respecto a la situación del club y tiene la sensación que en el último partido fueron «superiores» a su rival

Si se pone el foco en el juego de la Real Sociedad B, como cualquier filial, la mezcla de juventud y desparpajo siempre están presentes en un cóctel que les hace ser siempre un equipo muy peligroso.

Dentro de la pizarra de Jon Ansotegi, ha confeccionado dentro del plantel más joven de Segunda División un esquema en el que, lejos de querer ser protagonista con el balón, optan por explotar a su rival a base de transiciones por las bandas. Sin embargo, también poseen numerosos fallos puntuales a la hora de defender por su falta de madurez dentro de la categoría. Respecto a los nombres propios, Gorka Carrera es el hombre gol con dos tantos, aunque los encargados de sostener a su equipo y dar criterio con el balón son Carbonell y Mikel Rodríguez.

Al igual que el Córdoba, también llegan algo mermados por las lesiones y compromisos internacionales, especialmente en la parcela defensiva. Iñaki Rupérez se perderá el encuentro por sus molestias en el menisco, baja a la que se le puede sumar la del central Beitia que sigue tocado de una lesión que ya le impidió estar la jornada pasada.

Agravando la situación en la zaga, el japonés Kazunari Kita y Jon Martín, aunque este último se encuentra en dinámica de primer equipo, han sido seleccionados para disputar el Mundial sub-20. Por último, Lebarbier estará a las ordenes de Sergio Francisco para enfrentarse mañana al Barcelona, por lo que tendrán que recurrir a un central de su equipo 'C' para cerrar la línea defensiva titular.