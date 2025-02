El Córdoba CF mejora sus sensaciones en su duelo ante el Rayo Vallecano (1-1)

Un empate más aunque con mejores sensaciones por parte del Córdoba. El cuadro blanquiverde regresó al Arcángel después de ascender a Segunda División y lo hizo con un duelo igualado ante el Rayo Vallecano en el II Trofeo Puertas de Córdoba. Tuvo mejores sensaciones y da síntomas de un equipo al alza, aunque todavía en crecimiento. La gran novedad sin duda llegó con la convocatoria y la ausencia de Adri Castellano, que tiene pie y medio fuera del Córdoba. Los de Iván Ania necesitan los fichajes para poder completar una plantilla, que tiene buena pinta si sigue en esta línea.

Con poco ambiente en El Arcángel, el técnico blanquiverde Iván Ania quiso probar a sus nuevos jugadores desde primera hora. Sacó de inicio a sus seis fichajes: Ramón Vila, Xavi Sintes, Théo Zidane, Genaro Rodríguez Jacobo González y Obolskii. Toda la carne en el asador para una primera mitad en El Arcángel. Un partido que comenzó con tanteo por parte de ambos equipos hasta que el Córdoba se hizo con el dominio a través del balón, con un estilo propio y reconocible. Volvió a recuperar la seña de identidad que le hizo ascender el año pasado a Segunda División.

Aún así, el primer tiro a puerta llegó de parte del Rayo Vallecano, de la mano de Embarba, que puso a prueba a Ramón Vila que atajó sin problemas el balón. Pocas ocasiones de peligro aunque algo mejor el Córdoba, que dominó la primera mitad. En este momento del partido, fue protagonista un explosivo Jacobo González que adelantó a los suyos. Un gran pase en largo de Martínez para que Jacobo, casi a la media vuelta y sin ángulo saque de la chistera una vaselina para abrir el marcador (1-0, min. 9). De los jugadores más destacados de los primeros minutos.

Más poder ofensivo

Se sumó también Théo Zidane con un disparo raso, tras una buena finta, pero se marchó a la derecha del portero. A partir de ahí, el partido entró en un valle, del que no conseguía salir ningún equipo. Propio de un partido de pretemporada. Además, el Córdoba perdió fuelle en la recta final de la primera mitad Incluso Martínez tuvo una perdida (min. 35) que bien pudo costarle a su equipo el segundo gol. No pasó y el equipo se mantuvo, tuvo algunas llegadas más, pero los centros laterales no conectaban con un Obolskii, que estaba pasando desapercibido por el campo.

La segunda mitad comenzó con un mazazo. Nteka se paseó con el balón por el área rival ante una gran pasividad blanquiverde. Marcó el gol del empate que minimizó aún más la voluntad cordobesista (1-1, min. 47). Tras esto, Iván Ania movió el banquillo en esta segunda mitad con todo lo que tenía. Apenas hubo ocasiones de peligro a falta de media hora para el final. El Córdoba sí mejoró en comparación al primer partido de pretemporada ante el Cádiz y el Atlético Sanluqueño, pero todavía le falta fuelle. Energía extra que podrá conseguir con los nuevos fichajes que están por llegar. El club quiere cuatro incorporaciones más.

La recta final del partido continuó con superioridad del Córdoba. Tuvo una gran ocasión para poder llevarse el partido. Una gran jugada en la que Álex Sala abre a banda para Albarrán llegase hasta línea de fondo y centrase al área aunque no llegó Adilson. El Córdoba estaba siendo dominador frente a un Rayo Vallecano, que estaba sufriendo cada llegada blanquiverde. Hasta Antonio Casas tuvo otra ocasión con un disparo potente desde fuera del área que se estrelló en la defensa (min. 75). No tenía fortuna el Córdoba de cara a puerta aunque esta vez se asomó más.

