Las lesiones ahogan al Córdoba CF en el tramo final de temporada

El Córdoba se ha encontrado con un enemigo más en la recta final de la temporada: el físico. Los blanquiverdes afrontan las últimas jornadas de la competición con más sombras que luces en lo que a las lesiones se refiere. En las últimas semanas, el equipo dirigido por Iván Ania se ha visto seriamente lastrado por una sucesión de contratiempos físicos que afectan a piezas clave del engranaje de la plantilla, complicando la gestión de minutos, la estabilidad táctica y la ambición de cerrar el curso de la mejor forma posible, pese a no contar ya con opciones matemáticas de disputar el play off de ascenso.

Ante el Mirandés, el Córdoba perdió a Isma Ruiz antes de la convocatoria y a Rubén Alves a los diez minutos. Además, regresaban tras una lesión larga tanto Carlos Isaac como Álex Sala que fueron titulares. Tras el encuentro en El Arcángel, Iván Ania explicó que «Rubén Alves estaba disponible para jugar, pero no sé qué le pasó. Me pareció que se echaba la mano al isquio, pero no sé exactamente lo que tiene. Isma Ruiz no se encontraba con confianza para poder forzar; venía con molestias y sólo había entrenado el domingo».

Además, el técnico reconoció también que la planificación se vio alterada ya que «Álex Sala, si Isma Ruiz hubiese estado disponible, no habría sido titular porque venía de una lesión larga. No queríamos que tuviera tantos minutos, pero con la baja de Isma pensábamos que nos podía dar mucho. Rubén y Carlos Isaac pensábamos que podían estar disponibles. En Burgos no les puse porque consideré que ganar una semana iba a ser mejor para evitar una recaída, pero visto lo visto, no sé exactamente qué lesión será. No creo que sea una recaída».

Muchas lesiones en la recta final de la temporada, que pueden deberse a varios factores. La Segunda División es una competición intensa y larga, y en una plantilla corta como la del Córdoba, las bajas se convierten en uno de los peores enemigos. El equipo acusa especialmente las ausencias cuando afectan a jugadores clave, como está ocurriendo en este tramo decisivo.

Futbolistas como Isma Ruiz y Álex Sala, que lo han jugado prácticamente todo en el centro del campo, llegan al límite físico. Otros, como Rubén Alves o Alberto Del Moral, llegaron con poco ritmo competitivo desde sus equipos de origen, lo que ha condicionado su adaptación y su disponibilidad. Un cóctel de circunstancias que ha terminado por estallar en el peor momento, justo cuando el físico debe imponerse para cerrar la temporada con garantías.

Una plantilla corta acusa aún más las lesiones, y los jugadores acumulan más minutos que los llevan al límite de su físico en la recta final del curso

La baja más significativa e inexplicable sigue siendo la de Alberto Del Moral, cuyo curso puede darse por terminado. Su cesión, poco productiva para los intereses cordobesistas, se cierra sin apenas aportación en el tramo final debido a unos problemas físicos de los que no ha logrado recuperarse. El centrocampista, que debía dar un salto de calidad para el equipo, no volverá a vestirse de corto esta temporada y deberá regresar al Real Oviedo en junio, con su futuro en el aire.

Tampoco se ha librado de las molestias Álex Sala, ausente durante tres semanas. Volvió ante el Mirandés, pero acusó la falta de ritmo, completando una de sus actuaciones más flojas con el Córdoba. Errático en los pases y desubicado en la medular, se vio obligado a asumir un rol que debía ocupar Isma Ruiz, también lesionado. El granadino no quiso forzar tras sentir unas molestias en el último entrenamiento antes del partido. El Córdoba echó en falta su centro del campo.

En defensa, Rubén Alves, fichaje clave del mercado invernal, se ha visto obligado a parar por molestias musculares. Ahora entra en una nueva lesión cuyo alcance se desconoce cuando solo quedan dos jornadas. Mientras tanto, Carlos Isaac sigue sin poder rendir al cien por cien tras varias semanas fuera del once. Reapareció también ante el Mirandés, pero aún lejos de su mejor versión.

Más allá del plano estrictamente deportivo, la acumulación de lesiones genera inquietud en el entorno cordobesista. El temor es que los problemas físicos empañen una temporada que, pese a quedarse corta en lo clasificatorio, había dejado sensaciones muy positivas por tramos. El Córdoba necesita cerrar el curso con dignidad y orgullo, aunque el físico juegue en contra.