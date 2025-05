El Córdoba CF será juez del ascenso directo en su duelo ante el Mirandés sin poder evitar pensar en el Burgos

El duelo entre el Córdoba y el Mirandés se presenta como uno de esos partidos que marcan una temporada. Clave por partida doble: para el Mirandés, puede suponer un paso definitivo hacia el ascenso directo; para el Córdoba, es quizás el último tren hacia el play off, y al mismo tiempo, el espejo en el que se reflejan todos los puntos perdidos por el camino.

Los blanquiverdes llegan con la necesidad imperiosa de ganar y de no mirar demasiado atrás, aunque será inevitable acordarse de jornadas como la de Burgos, donde el equipo dejó escapar una victoria que hoy se antojaría vital. El margen se estrecha, las oportunidades se agotan, y El Arcángel se prepara para una cita que puede decidir el destino de ambos conjuntos.

Aunque parezca que no hay ya nada en juego y las opciones de play off se han esfumado, el próximo partido en El Arcángel no es uno más. El Córdoba recibe al Mirandés con la mirada puesta todavía en el play off de ascenso y con una cuenta pendiente que todavía escuece: la derrota en Burgos. El equipo blanquiverde tiene ante sí una de sus últimas grandes oportunidades para engancharse a la zona noble de la tabla. Pero también será una jornada que, inevitablemente, nos obligará a mirar atrás para lamentarse de los fallos. Dos lecturas de un encuentro que puede ser clave en todos los sentidos ya sea para un equipo u otro.

Mientras los equipos de arriba, incluido el propio Mirandés, sienten la presión de no fallar, el Córdoba sabe que si gana, se puede meter de lleno en la pelea. El problema es que esa victoria en Burgos de la pasada semana que nunca llegó puede terminar pesando más que nunca. La jornada pasada fue ideal para recortar puntos: Granada, Almería y Huesca tropezaron, pero los de Iván Ania no pudieron aprovecharlo. Se hubiesen colocado a cinco puntos.

El Córdoba llegó a ir por delante en el marcador hasta en dos ocasiones en El Plantío. Pero el Burgos remontó en un final amargo que ahora cobra una dimensión mayor. De haber logrado los tres puntos, la situación sería otra muy distinta. Hoy, el margen de error se reduce al mínimo. El choque contra el Mirandés se antoja vital. por lo que hay en juego y por lo que se ha escapado.

Pelea del ascenso directo

Las opciones sean escasas, pero este encuentro sigue siendo la última oportunidad del Córdoba para engancharse a la lucha por el play off de ascenso o al menos estirarla lo máximo posible. Para ello, está obligado a ganar y esperar una derrota del Almería, lo que daría opciones a las dos jornadas finales. Y eso que Granada y Huesca han ganado esta jornada.No es un escenario descabellado, ya que el equipo de Rubi se enfrenta al Racing en otro duelo directo en la zona alta de la tabla.

Por el otro lado, la victoria del Levante y la derrota del Elche este fin de semana, ha dejado al Mirandés a cinco y tres puntos respectivamente de los dos primeros con un partido menos. Si gana en Córdoba, volverá a la segunda plaza, al ascenso directo. Si pierde, descartará prácticamente alcanzar a los levantinos (quedarían a cinco a falta de seis puntos) y sólo le quedaría pelear con el Elche. Es decir, una victoria del Córdoba le puede aupar a la zona alta, pero puede echar de menos los puntos que se esfumaron en Burgos la pasada semana.