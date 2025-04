El Córdoba CF se juega más que tres puntos en la visita del Real Oviedo

El Córdoba afronta la trigésima sexta jornada en plena recta final de la competición en Segunda con el segundo duelo consecutivo en El Arcángel. Recibirá al Real Oviedo a partir de las 16.15 horas con muchos objetivos en mente. En primer lugar, el equipo debe traspasar la barrera de los 50 puntos para sellar la permanencia en pleno mes de abril. Tras eso, podrá aspirar a pelear por el play off de ascenso si así lo permiten sus rivales y además tiene la obligación de recuperar la regularidad en El Arcángel, que no ha rendido tanto en la segunda vuelta.

El equipo de Ania llega tras un empate ante el Levante que supo a poco para los cordobesistas pues era un encuentro competido en el que pudieron llevarse el encuentro y recortar distancias con un equipo aspirante al play off. Sin embargo, ya no tiene margen de error y tendrá que sumar de tres ante el Oviedo para poder seguir en la pelea por el play off cuando quedan todavía siete jornadas por delante y 21 puntos en juego. El Oviedo es el único rival al que ha ganado el equipo blanquiverde de los seis primeros clasificados. Fue en el último encuentro de la primera vuelta.

El Córdoba ocupa a día de hoy la décima plaza de la clasificación con 49 puntos en su casillero. Tan solo le queda uno para llegar al primer objetivo de los 50 que le darían una permanencia casi matemática. El play off de ascenso queda a ocho puntos, siendo el Real Oviedo un rival directo. Por tanto, debe recuperar una distancia de ocho puntos en los 21 que quedan. El equipo que ahora dirige Paunovic acumula 58 puntos, nueve más que los blanquiverdes. Una victoria asturiana podría decir adiós a las opciones de los cordobesistas por entrar entre los seis primeros.

El Córdoba, de ganar, rompería varios muros que tiene por delante. Primero, cumpliría su primer objetivo al superar los 50 puntos que dan una permanencia casi asegurada en Segunda (aunque este curso quizás sea necesario dos más). Luego, entraría de lleno en la pelea por el play off que será complicada, pero para un equipo recién ascendido ya es un logro terminar la temporada entre los diez primeros clasificados, teniendo una de las plantillas menos valoradas de la categoría. Además, el equipo necesita volver a ganar en El Arcángel. En la segunda vuelta, solo lo ha hecho una vez. Ante el Granada con una goleada.

En lo que a la enfermería se refiere, el Córdoba contará una semana más con la baja de Alberto del Moral. Aunque esté lesionado, el toledano no iba a jugar por estar cedido por el Real Oviedo. Tampoco estará previsiblemente Rubén Alves, que «no está descartado», pero su entrada en la convocatoria es complicada. Sin embargo, Iván Ania sí recupera a Álex Sala que había dado un susto en el entrenamiento del viernes al no participar. Pero entrenó con normalidad en la última sesión y será un jugador más disponible para el técnico asturiano.

Marvel o Corbo

Con estos cambios en la plantilla, Iván Ania tendrá que conformar una alineación titular distinta a la de la semana pasada ante el Levante, empezando por la defensa. Con Rubén Alves casi fuera de la ecuación, el asturiano puede elegir por su recambio natural como es Marvel o aprovechar el buen estado de forma de Corbo, que debutó la pasada jornada y dejó grandes sensaciones. Sea cual sea la combinación, será una pareja inédita en el eje de la zaga blanquiverde.

No hay dudas en el centro del campo con el trivote entre Álex Sala, Isma Ruiz y Pedro Ortiz presumiblemente. A los que se unen en las bandas tanto Jacobo como Carracedo. La delantera puede suscitar más debate aunque Antonio Casas está un paso por delante de Obolskii para ser titular ante el Oviedo en El Arcángel.

El Córdoba tiene también el resto de cerrar un encuentro con un marcador favorable ante los rivales de arriba. Tuvo en su mano poder ganar ante Elche y Levante, pero no logró mantener su ventaja en unos minutos finales mal leídos. Tampoco lo hizo ante el Sporting de Gijón y Real Zaragoza donde tuvo los tres puntos al alcance de la mano.

La afición de El Arcángel también será un factor fundamental pues el feudo blanquiverde presentará una gran entrada tal y como hiciera la pasada semana ante el Levante. Un duelo clave el de hoy para dar un paso al frente esta temporada y disfrutar de una plácida recta final en la que quizás se puede soñar con algo más que la permanencia.