El Córdoba CF investiga las causas de los fallos eléctricos y apagones en el partido frente al Betis

El pasado viernes, el amistoso que enfrentó al Córdoba CF y al Real Betis se vio marcado por un gran ambiente entre aficiones y por los continuos fallos eléctricos que hubo en El Arcángel. En el transcurso del calentamiento y durante el partido, las gradas y el césped del estadio quedaron completamente a oscuras, creando incertidumbre entre los asistentes sobre el devenir del encuentro.

Como ha podido saber ABC, el Córdoba CF encargó un informe técnico tras el partido para saber cuál fue el origen del fallo. A expensas del resultado, desde el club expresan que hay electricistas trabajando para solucionar el problema. Sobre el humo negro que se vio en la previa del encuentro, el club lo achaca al generador, que funciona gracias a gasolina, algo a lo que no le dan gran importancia.

Asimismo, el club intentó corregir los fallos en el transcurso del partido. La entidad anunció durante el descanso del partido que reiniciaba el sistema eléctrico del estadio, algo que no reflejó una mejora, sino todo lo contrario, ya que en el minuto 6 de la segunda mitad, el estadio se quedó a oscuras por completo, teniendo que detener el encuentro. Este momento dejó gran imagen en las gradas, ya que los aficionados encendieron las linternas del teléfono dejando una instantánea para el recuerdo.

Fernández Monterrubio, a mediados de este mes de julio, ya avisaba que durante el Trofeo Puertas de Córdoba no iban a estar todas las mejoras anunciadas disponibles. El CEO de la entidad expresó que, aunque iba a haber una mejora en la iluminación, no iba a estar completa. Así se vio durante el partido, en el que el centro del terreno de juego no contada con tanto alumbrado.

Asimismo, tampoco estuvieron disponibles los nuevos video marcadores ni estuvo en su mejor estado el nuevo césped. Al estar recién plantado, se vio perjudicado en las acciones en la que los jugadores desempeñaban con más intensidad, dejando algunas partes del terreno de juego con 'calvas' de tierra.