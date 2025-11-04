Suscríbete a
infraestructura

El Córdoba CF invierte cerca de 2 millones de euros en todas las reformas y mejoras del Arcángel

En un periodo de cinco meses la propiedad ha mejorado accesos, luces, videomarcadores, espacios publicitarios, infraestructuras y hasta un nuevo comedor

El Arcángel se convierte en uno de los estadios más accesibles de Europa

Imagen panorámica de El Arcángel con todas las mejoras realizadas
Imagen panorámica de El Arcángel con todas las mejoras realizadas Córdoba CF

Daniel Aragón

Córdoba

Tras un periodo de cinco meses donde el Córdoba CF ha trabajado en la renovación de El Arcángel, la reciente implementación de los videomarcadores de Fondo Norte y Sur ponen el broche final a una serie de mejoras destinadas a mejorar la experiencia ... del aficionado cuando asista al templo ribereño. En este contexto, tal y como ha podido conocer ABC Córdoba de fuentes oficiales del club, este trabajo ha resultado en un gasto aproximado de dos millones de euros.

