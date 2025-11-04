El Córdoba CF invierte cerca de 2 millones de euros en todas las reformas y mejoras del Arcángel

Tras un periodo de cinco meses donde el Córdoba CF ha trabajado en la renovación de El Arcángel, la reciente implementación de los videomarcadores de Fondo Norte y Sur ponen el broche final a una serie de mejoras destinadas a mejorar la experiencia ... del aficionado cuando asista al templo ribereño. En este contexto, tal y como ha podido conocer ABC Córdoba de fuentes oficiales del club, este trabajo ha resultado en un gasto aproximado de dos millones de euros.

El comienzo de este proyecto estuvo protagonizado por la instalación de un rótulo con el nombre oficial del estadio en la fachada de Fondo Norte, acompañado de un gran escudo retroiluminado del club. Esta construcción forma parte del acuerdo con el patrocinador principal, ya que en febrero el etemplo blanquiverde pasó a denominarse 'Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba', uniéndose a la lista de estadios con patrocinio global que potencian la imagen de sus respectivos clubes.

Sobre el exterior de El Arcángel, también se han dado grandes pasos en materia de accesibilidad con un sistema de acceso mediante tecnología NFC, la cual ha agilizado la entrada de los aficionados a través de los tornos. En este sentido, también han implementado mejoras muy positivas para las Personas con Movilidad Reducida (PMR), unos trabajos que les han permitido estar nominados en los galardones internacionales 'ESSMA Stadium Industry Awards'.

Mejoras para jugadores y el aficionado

Ya en el interior del templo ribereño, también se ha apostado por mejorar las disposiciones para sus jugadores. La más notoria es la creación de un nuevo comedor que goza con el equipo y las herramientas más punteras del sector para cuidar la nutrición de los blanquiverdes de manera individualizada. Además, también se ha habilitado una nueva zona de convivencia para los jugadores con una sala de vídeo para analizar a sus rivales.

Dentro del estadio, ahora se dispone de un sistema de iluminación LED renovado para mejorar la visibilidad durante los encuentros nocturnos. Como aliciente extra, esta instalación ha permitido crear un espectáculo lumínico musical antes del inicio de los partidos para animar el ambiente de El Arcángel antes de cada partido.

En el aspecto visual, en Preferencia se ha creado un anillo LED integrado junto al nuevo marcador de este sector, que también se encuentra en Tribuna. Por último, en la zona superior de Preferencia Baja se han habilitado siete nuevos boxes-palcos VIP y se ha renovado el sistema de alcantarillado en Tribuna para facilitar la evacuación de agua en los días más lluviosos.

Sobre el campo, también han cuidado del césped de El Arcángel con la plantación de nueves tepes y un sistema de riego que mantiene el terreno de juego en las mejores condiciones. Además, también se han renovado los banquillos.

Un trabajo con firma local

Para finalizar, el club ha realizado un balance sobre esta serie de mejoras mediante un comunicado, indicando que todo este trabajo ha sido realizado mediante empresas cordobesas para demostrar su apuesta por «el fortalecimiento del tejido empresarial local y reafirmando su compromiso con la ciudad y la provincia».

Como un estadio que ahora permite disfrutar de una «experiencia única, cómoda y moderna», la entidad blanquiverde no quiere parar aquí y sigue apostando por la evolución de El Arcángel. «Este proyecto no representa un punto final, sino un paso más dentro de un proceso continuo de mejora y crecimiento», han puntualizado. Con esfuerzo, planificación y compromiso, el Córdoba CF seguirá avanzando paso a paso, consolidando una base sólida sobre la que construir un futuro cada vez más ambicioso para el club y su afición», han concluido.