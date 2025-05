El Córdoba CF - Intercity, en cinco claves

El Córdoba CF juega la decimoctava jornada en el Grupo 2 de Primera Federación recibiendo al Intercity este sábado a partir de las 16.00 horas en el estadio El Arcángel. Estas son las claves del partido.

Obligatorio ganar

Tras la derrota ante el Real Madrid Castilla y el empate ante el Atlético Baleares antes del parón navideño, el Córdoba está obligado (más que nunca) a ganar al Intercity. A día de hoy, cinco puntos separan al cuadro blanquiverde del conjunto alicantino. Con una victoria, el equipo de Iván Ania se colocaría ocho puntos por encima de un rival, a priori, directo por el play off de ascenso. Una victoria para cerrar la primera vuelta sería vital para que el Córdoba retome la buena dinámica y espante los posibles fantasmas que han aparecido últimamente.

Múltiples bajas

El Intercity llega al encuentro con tres bajas muy importantes. Su máximo goleador Nsue se ausenta en El Arcángel. Acumula siete goles con los alicantinos esta temporada a sus 34 años. Ahora, ha sido llamado por la selección de Guinea Ecuatorial para disputar la Copa de África en Costa de Marfil. Tampoco estará el centrocampista Eneko Undabarrena que vio ante el Málaga la quinta amarilla de la temporada y cumplirá sanción ante el Córdoba. Otro centrocampista será baja también. Se trata de Alessandro Burlamaqui que ha sido convocado con la selección sub 23 de Perú para disputar el preolímpico.

Defensa en jaque

No han llegado a tiempo los refuerzos invernales para el último partido de la primera vuelta y el Córdoba sigue con su defensa bajo mínimos. Sin Gudelj ni Adri Castellano por lesión ni Calderón por sanción, Iván Ania tendrá que volver a formar la misma formación defensiva que la pasada semana con Iván Rodríguez a pierna cambiada defendiendo una banda izquierda sacrificada. Tras la salida de Christian Delgado y las ausencias del equipo, la plantilla se compone a día de hoy de 17 jugadores del primer equipo. Los canteranos del filial completarán la convocatoria para poder medirse al Intercity.

Pólvora mojada

Al Córdoba le cuesta encontrar los puntos débiles a un equipo que se encierra mucho atrás. Le pasó ante el Atlético Baleares y ante el Real Madrid Castilla. Los equipos comienzan a ver las debilidades blanquiverdes y tienen tomada la medida. Por tanto, debe ser efectivo el equipo de Iván Ania, sobre todo en los últimos metros. Debe volver a sacar a relucir la pólvora de la mano de sus delanteros como Antonio Casas y Alberto Toril que deben ver puerta para sumar puntos. La contundencia en las áreas es clave para escalar posiciones. El Córdoba domina en juego y tiene ocasiones, pero no consigue materializarlas en goles.

Equipo anárquico

El Intercity no es un equipo corriente. Es capaz de lo mejor y lo peor, por ello es peligroso para visitar El Arcángel. Sin embargo, al equipo de Iván Ania le suelen ir mejor los equipos que juegan abierto aunque sea de una forma más anárquica. No se suelen encerrar atrás y esa puede ser una gran ventaja para la escuadra blanquiverde que debe paliar sus despistes defensivos y sobre todo mejorar la forma física para no llegar apurados al último tramo del partido. Un duelo que cobra gran importancia por la situación en la clasificación y la dinámica de ambos equipos.