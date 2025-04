El Córdoba CF inaugura el 2025 con la visita del temible Almería al escudo del Arcángel

Quedaron atrás las vacaciones para el Córdoba, que retoma la competición liguera con la visita del Almería. El cuadro blanquiverde estrena el 2025 con un duelo ante un rival temible, que viene como líder de Segunda División. Los chicos de Iván Ania abren su segunda vuelta de liga a partir de las 14.00 horas en El Arcángel. Con el mercado invernal como telón de fondo, el Córdoba emprende la ruta hacia los 50 puntos que le darían una permanencia en el fútbol profesional. El equipo llega con bajas en defensa y un refuerzo para la parcela ofensiva.

El equipo terminó la primera vuelta con buenas sensaciones. Ganó en la última jornada al Real Oviedo, rompiendo así su nefasta racha a domicilio. No había ganado antes lejos de El Arcángel. Logró sumar diez puntos de los últimos doce en juego, con grandes sensaciones sobre el terreno de juego. Su buen rendimiento le hizo dar un salto en la clasificación y respirar con más tranquilidad durante el parón navideño. Con la moral alta afronta ahora el encuentro ante el Almería, donde tendrá que sacar su mejor versión para puntuar ante uno de los rivales más en forma.

El Almería no arrancó bien la temporada, pero acumula una racha de 15 partidos sin perder, incluidos dos de Copa del Rey ante la Cultural Leonesa y el Sevilla de Primera División. Tras eso, logró alcanzar los 39 puntos para ser el campeón de invierno por encima del Mirandés y el Racing de Santander. Por su parte, el Córdoba está en la zona media de la clasificación con 27 puntos en su casillero. Un bagaje optimista de cara a conseguir los 50 que le darían hipotéticamente la salvación. El primer test para conseguirlo es el más difícil, ante un equipo plagado de estrellas que aspira al ascenso directo.

No estará exento de bajas el Córdoba que mantiene de un año a otro los problemas en defensa. Por lesión no están disponibles Mati Barboza y Martínez. El joven central, recién renovado por dos temporadas, no se ha recuperado de la lesión (ha recaído dos veces). Por su parte, Martínez se resintió de sus problemas musculares en Oviedo y el parón navideño no ha sido suficiente para llegar al partido.

Tampoco está disponible Marvel, que vio su quinta tarjeta amarilla en el Carlos Tartiere. Con el que sí contará Ania es con Jon Magunazelaia, el primer refuerzo invernal del equipo. El Almería llega también con la baja de Melero, por sanción. Guedes y Baba tampoco se ausentarán por lesión y no llegarán al encuentro.

Centrales inéditos

Ante un rival con mucha pegada y con jugadores de élite, el Córdoba pondrá a prueba el fortín de El Arcángel. Hasta el momento, esta temporada, el feudo cordobesista se mantiene invicto, sin conceder derrotas. El equipo de Iván Ania ha conseguido sacar su mejor rendimiento ante su afición, pero esta vez tendrá en frente al rival más peligroso a día de hoy en Segunda División. La contundencia en ambas áreas será clave para evitar que los puntos se escapen en el primer partido de la segunda vuelta. El técnico blanquiverde tendrá que hacer rotaciones para el duelo.

La portería estará defendida también en 2025 por el capitán Carlos Marín. En el eje de la zaga, Ania tendrá que escoger una nueva pareja, formada por Xavi Sintes y Adri Lapeña. Una dupla inédita hasta el momento. En el lateral izquierdo, Calderón es el único candidato. En la derecha, Carlos Isaac podría repetir dado su buen nivel en los últimos encuentros de 2024. Aunque Albarrán está ya recuperado para pelear la titularidad con su compañero.

En el centro del campo, Ania puede apostar de nuevo por Isma Ruiz y Álex Sala, con Théo Zidane en la mediapunta. Más cerca del gol donde ha conseguido sacar su mejor nivel con la elástica blanquiverde. En el extremo derecho pocas dudas con Carracedo en su mejor versión. Por la izquierda, Adilson parece haberse hecho con la titularidad de nuevo. El nuevo refuerzo Jon Magunazelaia tendrá que ganarse su sitio en el once de Iván Ania. Antonio Casas regresa a la titularidad tras su baja en Oviedo, buscando ampliar su casillero goleador.