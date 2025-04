El Córdoba CF se enfrenta al Castellón, o su propia versión de la temporada pasada

El Córdoba afronta el que puede ser el mejor partido de la temporada, recibiendo al líder del Grupo 2 de Primera Federación, el Castellón. El cuadro albinegro está marcando los mejores números en estas quince primeras jornadas y recuerda la gran gesta que logró el Córdoba en la primera vuelta de la pasada temporada. Ahora, el cuadro de Iván Ania tendrá que enfrentarse a su propio fantasma, sentir en su piel lo que el resto de equipos vivían cuando visitaban al cuadro blanquiverde. Dos equipos que llegan en dinámicas positivas, en el mejor momento de la temporada que asegura un partido atractivo.

La pasada temporada, con quince jornadas disputadas, el Córdoba marcha líder en solitario con 36 puntos en su casillero. Un balance de once victorias, tres empates y una derrota en el Grupo 1 de Primera Federación. Por su parte, el Castellón, que no compartía grupo con los blanquiverdes también marchaba primero, aunque empatado a 27 puntos con el Eldense. Un balance de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas. Sin embargo, la temporada terminó muy mal para el Córdoba que quedó fuera de los puestos del play off. En cambio, el Castellón si consiguió mantenerse en la zona noble y disputar la fase de ascenso aunque cayó en ella.

Los papeles se han invertido en este curso. El Castellón empezó muy bien y al Córdoba le costó algo más, pero ya se codea con los rivales de la zona alta. El equipo albinegro marcha líder con mucha superioridad sobre el resto de equipos con 37 puntos en su casillero, uno más de los que llevaba el Córdoba a estas alturas el curso pasado. Doce victorias, un empate y tan sólo dos derrotas cosecha el equipo que visita El Arcángel el próximo sábado. Unos datos que asustan, pero no preocupan a los blanquiverdes que saben cómo deben enfrentarse a un líder, aparentemente invencible.

Por su parte, el Córdoba acumula 29 puntos en las quince jornadas disputadas con un balance de nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas. El cuadro de Iván Ania alcanzó la tercera plaza la pasada semana tras enlazar su cuarta victoria consecutiva dentro de una racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota. Una línea ascendente que le hace llegar en las mejores condiciones anímicas y físicas al encuentro ante el Castellón que cerrará el 2023 en El Arcángel. Los aficionados esperan con ilusión el próximo encuentro y llenarán las gradas del feudo blanquiverde en el mejor duelo de la primera vuelta.

El Castellón se ha convertido en el Córdoba de la temporada pasada y lógicamente, aparecen las comparaciones entre ambos equipos. Con quince jornadas disputadas, ambos equipos llevaban un ritmo similar, una renta de matrícula una vez que termina la primera vuelta. Sin embargo, el cuadro blanquiverde echó por tierra su renta en una segunda mitad en caída libre. El Castellón buscará no flaquear cuando tenga su mala racha y resolver con solvencia la segunda mitad de liga para permanecer en lo más alto de la tabla o, al menos, en el play off que tanto ansía el Córdoba.

Son dos estilos totalmente parecidos. El Castellón de la presente temporada no deja de golear a sus rivales y es prácticamente impenetrable. Algo similar a la primera versión del Córdoba en Primera Federación con Germán Crespo al mando. Los goles se caían de los bolsillos. En las últimas semanas, el cuadro de Iván Ania se ha colado ya entre los máximos goleadores del grupo tras un mes de noviembre muy efectivo por parte de los blanquiverdes. En el partido del próximo domingo, el que esté acertado de cara a puerta se llevará el encuentro.

Los errores te condenan

El Córdoba tendrá que dar lo mejor de sí para poder tumbar a un líder sólido que se ha mostrado intratable aunque no invencible. El cuadro albinegro ha concedido dos derrotas en los últimos seis encuentros por lo que empieza a mostrar algo de debilidad a la que debe agarrarse el Córdoba. El equipo cuenta con el factor campo de la afición de El Arcángel para poder retener los puntos ante el Castellón el próximo sábado a partir de las 20.00 horas.

Por otro lado, el Córdoba tendrá que mostrarse lo más sólido posible en defensa. Cualquier error puede ser aprovechado por su rival, el más goleador del Grupo 2 de Primera Federación. El cuadro blanquiverde ha conseguido cerrar su parcela defensiva en las últimas jornadas y no concede tanto como en los primeros encuentros de liga. La contundencia, tanto en defensa como en ataque, será clave para ambos equipos que practican un fútbol con balón como protagonista y el buen juego. Para el propio Iván Ania, Castellón y Córdoba son los dos equipos que mejor juegan al fútbol de la categoría.

