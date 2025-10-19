Suscríbete a
Investigan la muerte de un hombre tras hallar su cadáver flotando en el río Guadalquivir en Sevilla

El Córdoba CF se enfrenta al Almería con la ambición de encadenar su tercer triunfo consecutivo

La escuadra blanquiverde vivirá en El Arcángel un intenso derbi andaluz con el objetivo de posicionarse en los puestos más punteros de Segunda División

Córdoba CF y Almería, dos de los equipos con mejor racha de puntos

Kevin Medina se prepara para disparar en el partido ante la Cultural Leonesa
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF quiere encadenar su tercera victoria consecutiva hoy a las 18.30 horas en El Arcángel frente a uno de los equipos punteros de la competición como es el Almería. Sin duda, este no es un partido cualquiera ya que todo ... derbi siempre trae un aliciente extra de competitividad, pero lejos de la rivalidad que pueda existir, hay en juego tres puntos muy importantes que serán vitales para conocer a corto plazo las aspiraciones de cada escuadra.

