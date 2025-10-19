El Córdoba CF se enfrenta al Almería con la ambición de encadenar su tercer triunfo consecutivo

El Córdoba CF quiere encadenar su tercera victoria consecutiva hoy a las 18.30 horas en El Arcángel frente a uno de los equipos punteros de la competición como es el Almería. Sin duda, este no es un partido cualquiera ya que todo ... derbi siempre trae un aliciente extra de competitividad, pero lejos de la rivalidad que pueda existir, hay en juego tres puntos muy importantes que serán vitales para conocer a corto plazo las aspiraciones de cada escuadra.

A pesar del precedente del triunfo ante la Cultural Leonesa, la creación de juego por parte del bando blanquiverde brilla por su ausencia. Aunque los pupilos de Iván Ania suelen ser vencedores en el particular duelo de la posesión, este dominio con el balón no se traduce en ocasiones claras de gol. Precisamente, las dos victorias han llegado en jugadas a balón parado, lo que demuestra que el Córdoba sigue sin encontrar un perfil de creador de juego dentro de su amplia medular.

Con la necesidad de poner en una tesitura a la defensa indálica, una de las grandes dudas para este encuentro si el entrenador blanquiverde Iván Ania decide apostar por el mismo once por primera vez en la temporada.

El debate en la portería

Ya en el encuentro frente a la Cultural Leonesa el ovetense introdujo dos cambios, más concretamente a Carracedo en el extremo derecho por Kevin Medina y a un Carlos Marín que volvió a defender los tres palos del Córdoba tras la ausencia de Iker Álvarez al estar con la selección de Andorra.

Precisamente, es en la portería donde existe uno de los mayores debates antes del encuentro ante el Almería. Si bien es cierto que Marín logró una gran actuación ante la Cultural para mantener a cero la meta cordobesista, Iker antes de marcharse con el combinado andorrano tampoco concedió goles ante el Zaragoza, además de haber sido titular en las últimas tres citas.

Ante esta tesitura, Iván Ania declaró en la rueda de prensa previa a este encuentro que esta competencia es una «situación positiva», indicando que aquel que se quede el banquillo tiene que estar preparado para poder «revelarse» y dar argumentos para ser el dueño de la portería del Córdoba. Dentro de la línea defensiva, Albarrán ya ha sumado su primera semana de ritmo normal de entrenamientos tras su ausencia, pero la buena actuación y el mayor rodaje de Carlos Isaac antoja que todo se mantendrá igual en el lateral derecho.

Ya en la medular, la búsqueda del rol de Álex Sala puede traer novedades en el once inicial. A pesar del buen nivel de Dani Requena, el preparador blanquiverde admitió en la rueda de prensa posterior en el encuentro ante la Cultural Leonesa que no posee entre sus filas un jugador que sea capaz de desplazar y desatacar al equipo con balón. Sin embargo, todo apunta a que el técnico cordobesista dará continuidad a la pareja granadina en el centro del campo tras la buena imagen mostrada ante el equipo culturalista.

En la parcela ofensiva, se prevén pocos cambios con un Jacobo asentado en la mediapunta y un Adrián Fuentes que llega entonado tras lograr su segundo gol de la temporada. Una novedad podría darse en un extremo derecho que parece alternarse entre Kevin Medina y Carracedo.

Respecto a la convocatoria, el ya nombrado Iker Álvarez vuelve tras su periodo con Andorra en el que sumó un empate ante Letonia, pero no pudo frenar la derrota ante Serbia. En la enfermería, todavía siguen recuperándose Alcedo y Adilson de sus lesiones.

El rival

Es evidente que los blanquiverdes atraviesan una racha de juego poco brillante, pero sí han logrado buenos resultados, por ello, el duelo ante el Almería da oportunidad de ir a por la tercera victoria consecutiva. Iván Ania reconoció que es difícil, pero alegó que, como equipo, «tenemos que ser ambiciosos y creer que lo podemos conseguir».

Respecto al Almería, la escuadra dirigida por el técnico Rubi ha logrado tres victorias en sus últimos cinco partidos, unos duelos que han demostrado la realidad de la escuadra indálica. Y es que, a pesar de contar con uno de los mejores registros goleadores con dieciocho dianas, también han demostrado ser un equipo que le cuesta defender su portería al encajar dieciséis tantos.

Con el objetivo de no repetir los errores de la pasada temporada, el equipo almeriense ha sufrido una gran remodelación este verano tras decir adiós a figuras importantes como Maximiano, Luís Suárez, Marc Pubill o Lázaro entre otros. En este sentido, también han sabido reforzarse con las llegadas de Chirino, lateral muy destacado en la pasada campaña con el Castellón, Soko, uno de los máximos goleadores de Segunda División en temporada 2024-2025 o incluso el descubrimiento del central italiano Bonini procedente del Catanzaro italiano que milita en la Serie B.

Una verdadera amenaza ofensiva

En el sistema de juego, Rubi apuesta por una 4-2-3-1 con una presión en bloque medio-alto, idea similar a la que propone Iván Ania para el Córdoba. Línea por línea, el ya nombrado Bonini, un central zurdo que se ha erigido como el mariscal de la parcela defensiva del equipo indálico. Gracias a su físico, el italiano destaca por su capacidad de ganar cualquier duelo aéreo, sin embargo, para este partido un nuevo compañero en la zaga tras la lesión de Nélson Monte y al cual reemplazaran Aridane o Chumi, ambos sin ritmo competitivo tras verse desplazados al banquillo.

Ya en la ofensiva, el Almería derrocha talento individual a raudales, especialmente con un Sergio Arribas que ha logrado cuatro goles. El atacante madrileño brinda magia, desborde y juego entre líneas que le permite brillar y hacer a su equipo mejor con su gran capacidad de pase.

En los extremos, Rubi ha conseguido que Melamed y Embarba sean puro veneno desde los costados, especialmente un Adri Embarba que ha logrado cinco tantos para convertirse en uno de los goleadores más destacados de la competición.

Respecto a como llega plantel almeriense en cuestión de efectivos disponibles, a pesar de recuperar a los internacionales Soko, Perovic, Dzodic e Iribarne, llegan con las bajas por lesión de Fernando, Horta, Clua y Monte, además de Álex Muñoz que tendrá que cumplir un partido de sanción tras recibir cinco amarillas.