El Córdoba CF y su deseo de ser villano ante el Zaragoza en las Fiestas del Pilar

Para esta jornada, el Córdoba CF vivirá un ambiente único de fútbol y festividad frente al Zaragoza, duelo donde ambas escuadras se juegan mucho. Como suele ser habitual en estas fechas, este sábado da el pistoletazo de salida a las Fiestas del Pilar, celebración en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad. Por ello, mañana a las 14.00 horas, el Ibercaja Estadio promete ser una oda al fútbol y al buen ambiente entre los aficionados del deporte rey.

Los pupilos de Iván Ania lograron rescatar un punto en el último cuarto de hora en un partido gris que demostró la irregularidad de los blanquiverdes. Iker Álvarez evitó varios tantos, incluyendo un penalti, y dio argumentos para mantenerse en la portería, pero una de las figuras más destacadas fue la de Dalisson.

Tras recuperarse de una lesión que frenó su desarrollo en pretemporada, el hispano-brasileño ya ha empezado a dar pinceladas de su juego y todo lo que puede aportar desde la mediapunta y el extremo izquierdo. Sobre su papel ante el filial donostiarra, Iván Ania reconoció en la rueda de prensa previa ante el Zaragoza que fue «decisivo» y para este partido «ha comprado papeletas para la titularidad».

Posibles novedades en el once

Nuevamente, en el once vuelven a existir nuevas dudas en varias demarcaciones del campo. Rubén Alves no estuvo en el primer entrenamiento de la semana por unas molestias que lleva acarreando en la cadera, aunque ya el juevesse le pudo ver ejercitándose con balón con normalidad. En primeras instancias, se postula como titular, pero en caso de no encontrarse cómodo, Xavi Sintes y Alex Martín podrían suplirle en la zaga junto a Fomeyem.

Noticia Relacionada Horario y dónde ver por televisión el Real Zaragoza - Córdoba CF Daniel Aragón Los blanquiverdes visitan tierras mañas para lograr la primera victoria a domicilio y reunir buenas sensaciones tras un arranque liguero que ha dejado muchas dudas

Con un Carlos Albarrán todavía ausente, Carlos Isaac ocupará el lateral derecho, pero es en la otra banda donde surgen más dudas. A pesar de que Iván Ania confirmó que Vilarrasa está disponible tras unas molestias en el pubis, el catalán únicamente ha tenido dos sesiones de entrenamiento con el equipo, por lo que, en caso de no estar al cien por cien, la alternativa de Marcelo podría salir a la palestra y cerrar una semana de ensueño.

Por su rendimiento irregular, la medular se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para el técnico ovetense. Frente a la Real Sociedad B, Ania alineó a Jan Salas y Pedro Ortiz, pero ambos fueron sustituidos en el descanso por no ajustarse al esquema de juego planteado. Todo apunta a que habrá cambios, y aunque la lista de posibles socios para Isma Ruiz sigue siendo amplia, Dani Requena parte con ventaja dentro de la sala de máquinas.

Con el regreso de Jacobo y el excelente nivel mostrado por Dalisson, una fórmula para encajarlos en el once inicial pasa por situar al madrileño en la mediapunta y desplazar al hispano-brasileño al extremo izquierdo, donde ya demostró ser muy proactivo. Este movimiento relegaría al banquillo a Kevin Medina, sustituido también en el descanso ante la Real Sociedad B. De este modo, Carracedo mantendría su puesto en el costado derecho y Guardiola se quedaría como referencia en la punta del ataque.

En la actualidad del equipo, esta semana de trabajo ha sido muy positiva en cuanto a rendimiento según comentó Iván Ania en la rueda de prensa previa al partido. «El equipo entrenó muy bien. Tenemos unos GPS donde vemos los metros que realizan y los esfuerzos que hacen en el entrenamiento y esta semana han estado algunos jugadores muy por encima de lo habitual», celebró.

Noticia Relacionada El Córdoba CF es incapaz de ponerle el cerrojo a su portería Daniel Aragón Tras pasar los dos guardametas del primer equipo por la portería, los blanquiverdes únicamente han sido capaces de dejar su portería imbatida en una ocasión

Con un rendimiento al alza, una victoria puede ser balsámica para un conjunto cordobesista que se encuentra en la zona baja de la tabla. Con únicamente seis puntos de veintiún posibles, algo menos de un tercio, el Córdoba ha comenzado la jornada en la vigesimoprimera posición y solo se posiciona por delante del Granada. Eso sí, dentro de esta zona de descenso, Real Sociedad B y Real Zaragoza también ostentan seis puntos y la salvación la marca la Cultural Leonesa con siete.

Ya con la necesidad de sumar de tres en tres, las bajas seguras para este partido siguen siendo la de Adilson, Juan María Alcedo, por sus lesiones de larga duración, y Carlos Albarrán, que se ausentará por cuarto partido consecutivo a razón de motivos personales. Como ya se ha apuntado anteriormente, Jacobo ya cumplió su partido de sanción tras ser expulsado contra el Racing y podrá volver a tener minutos en tierras mañas.

Un rival irregular

Respecto al Zaragoza, los maños registran los mismos números que su rival, pero vienen con un 'plus' de motivación tras superar al Mirandés la pasada jornada, anotando el gol de la victoria el excordobesista Sebas Moyano, su principal baza. Hasta ese entonces, únicamente habían empatado con Castellón (1-1), Valladolid (1-1), Albacete (0-0) y cayendo ante los recién ascendidos Real Sociedad B (1-0), Andorra (1-3) y Ceuta (1-0). Como se puede ver, no son un equipo especialmente anotador, pero tampoco conceden en demasía.

Aunque pueda resultar curioso, en este duelo se enfrentan un Zaragoza que aún no ha ganado en el Ibercaja Estadio y un Córdoba que no sabe lo que es ganar lejos de El Arcángel, por lo que este partido puede ser un punto y aparte en el devenir de ambas escuadras en la competición.

Noticia Relacionada Alberto del Moral, sin minutos pese a las expectativas tras su fichaje Lorenzo Estepa El de Villacañas solo ha disputado cuatro minutos en los últimos cinco partidos

Los puntos fuertes del conjunto maño son especialmente las transiciones tras robar en la mitad del campo, aspecto en el que se le ha visto las costuras a la zaga del Córdoba. En ataque suelen estar en una 4-4-2, pero ante el Mirandés tuvieron mejores resultados con una 4-3-3 en la que los extremos pudieron ser mucho más incisivos a la hora de atacar por dentro a su rival.

A la hora de defender, han establecido un trivote con una 4-1-4-1 que les ha dado grandes resultados al estar mucho más organizados. Con una pareja de centrales contrastada como es Tachi e Insua, el gran destacado en esta faceta es Paul Akouokou, pivote procedente del Olympique de Lyon que tiene la capacidad de sostener a su equipo por su poderío físico y que le permite estar en varias posiciones del campo para ser ganador de muchos duelos. Dentro de la medular, Yussif Saidu también es un hombre muy a tener en cuenta por su omnipresencia y cualidades defensivas tras haberse desarollado como central.

Por último, el Zaragoza registra la baja de última hora de Paulino de la Fuente sufrió una microrrotura en el bíceps femoral que se suma a la de Kosa que sigue recuperándose tras romperse el menisco exterior de su rodilla derecha.