Córdoba CF - RC Deportivo en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Segunda División 2025-2026

El Córdoba CF afronta hoy a las 18.30 horas en El Arcángel un duelo de vital importancia para asentarse en la parte noble de la clasificación. Lo hará ante el Deportivo, equipo que está destinado a luchar por las posiciones más ... punteras de la competición gracias a su gran plantel y su efectivo estilo de juego.

De cara a este partido, la gran duda se presenta en el lateral zurdo. Con un Vilarrasa aún recuperándose de su pubalgia, a esta baja se le unen la de Marcelo al estar con la selección de Bolivia y la sanción de Albarrán tras ver la roja ante el Málaga. Ante esta tesitura, Iván Ania, técnico blanquiverde, recibió la buena noticia en esta semana del alta médica de Alcedo y podría salir de inicio en esta demarcación. Sería su primer partido tras algo más de dos meses de la lesión que sufrió en su hombro izquierdo tras un mal gesto en su hombro izquierdo, lo que desembocó en una luxación y en su correspondiente operación.

Con un pronóstico que diagnosticaba tres meses de recuperación, el lateral roteño ha puesto todo su empeño y sacrificio para reducir en un mes su vuelta a los terrenos de juego. En caso de no salir titular Alcedo, al igual que en La Rosaleda, Álex Martín también puede desempeñarse en alguna de las dos bandas.

Noticia Relacionada La rápida y esperada recuperación de Alcedo se viste de corto Daniel Aragón El lateral blanquiverde estará disponible tras ser operado de una luxación en su hombro izquierdo

Sobre el resto de posiciones, Iker Álvarez no fue convocado con la selección de Andorra y está destinado a defender los tres palos de la meta blanquiverde. Fomeyem y Rubén Alves le acompañarán en la línea de centrales junto a Carlos Isaac en el lateral derecho. Todo apunta que la pareja Isma-Requena protagonizará la medular y, junto a ellos, Jacobo será el vinculo con el ataque. Como viene siendo habitual, Iván Ania puede colocar a Dalisson y Carracedo en las bandas, con un Adrián Fuentes de dulce como punta.

Un rival con muchas opciones en ataque

Respecto al Deportivo, la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo llega en un buen momento tras encadenar dos victorias consecutivas ante Cultural Leonesa (3-0) y Zaragoza (0-2). Además de estos resultados, el cuadro gallego tuvo un gran arranque de competición al no conocer la derrota en las primeras ocho jornadas, racha que se vio frenada por una abultada derrota en La Rosaleda (0-3).

En una plantilla llena de talento, los grandes catalizadores del éxito blanquiazul s encuentran en la ofensiva. Yeremay -que llega entre algodones por unas molestias en el tobillo- aporta la chispa y el desborde en el plantel de Antonio Hidalgo, unas malas ideas que están acompañadas por el acierto del delantero Zakaria, jugador que registra siete dianas y tres asistencias. Para finalizar, el centrocampista Mario Soriano y el extremo David Mella aportan creatividad, claridad e incisión al ataque del Deportivo. En el aspecto de bajas, los coruñeses no podrán contar con Bachmann, Ximo Navarro y Escudero.