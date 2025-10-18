El Córdoba CF se consolida como uno de los equipos con mejor estado de forma

Con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, el Córdoba CF ha logrado darle la vuelta a la tortilla tras un comienzo con más sombras que luces. Aunque no sea de la manera más convincente, las dos victorias consecutivas ante Zaragoza y Cultural ... Leonesa han permitido que los pupilos de Iván Ania tengan cierta distancia con una zona de descenso en la que estaban metidos de lleno. Por todo ello, los buenos resultados se han traducido en que los blanquiverdes sean uno de los equipos que ostentan un mejor estado de forma de toda la Segunda División.

La derrota hace cinco fechas frente al Andorra sirvió de punto de inflexión para que la escuadra cordobesista mejorase poco a poco la imagen tan deslucida que habían mostrado en los primeros partidos. Primero, la cita ante el Racing de Santander fue un verdadero golpe sobre la mesa al conseguir un punto ante uno de los equipos punteros de la competición.

Si bien es cierto que tuvieron que tirar de épica para lograr la remontada, el Córdoba recobró por momentos esa identidad del equipo valiente y ofensivo que infundió respeto entre todos los equipos de la categoría de plata del fútbol español. Aunque solo fue un punto, este resultado fue balsámico para afrontar con más confianza el doble compromiso a domicilio.

El primero de ellos fue ante la Real Sociedad B en Anoeta, partido que supuso un paso atrás en las sensaciones generales del equipo, aunque también permitió que Dalisson realizará su carta de presentación para consolidarse en los dos últimos once iniciales. El atacante hispano-brasileño fue todo un huracán en la banda izquierda para poner patas arriba la segunda parte y lograr el tanto de un nuevo empate dentro de un partido que se encaminaba al peor destino posible.

Un comienzo esperanzador a domicilio

Con la necesidad de reaccionar, el autogol sufrido ante el filial donostiarra se transformó a favor de los blanquiverdes en su duelo ante el Zaragoza en el Ibercaja Estadio, tanto que permitió los tres primeros puntos a domicilio de la temporada. Con el viento a favor, la Cultural Leonesa fue una nueva víctima del Córdoba nuevamente por la mínima. Un cabezazo de Adrián Fuentes en la última jugada de la primera parte brindó un nuevo triunfo y algo de oxigeno respecto al descenso.

Si se hace una suma de los puntos logrados en los últimos tres partidos, la escuadra cordobesista ha logrado siete de nueve puntos posibles, una renta que ningún equipo de Segunda División ha logrado mejorar. Sin embargo, Almería y Castellón sí han conseguido igualar al Córdoba en esta particular clasificación.

Ahondando un poco más en esta materia, en un periodo de cinco partidos, los pupilos de Iván Ania registran ocho puntos de quince posibles, siendo así el noveno equipo con mejor estado de forma y colocarse por encima de la mitad de la clasificación. Aunque este estadística resalta y confirma la buena racha, también deja un dato algo desalentador para la cita de este domingo ante el Almería.

Y es que en las últimas cinco jornadas, el conjunto indálico ha sido una máquina goleadora que ha sabido compensar su fragilidad defensiva, todo ello para lograr diez de quince puntos posibles. Más concretamente, fueron capaces de superar a Sporting (2-1), Las Palmas (0-1) y Zaragoza (4-2), además de un empate ante el Deportivo (1-1) y únicamente caer ante el Valladolid (3-1).

Sin duda, la cita dominical de este derbi andaluz prometerá una intensa batalla sin cuartel entre dos de los equipos más en forma de la competición, donde tres puntos pueden significar destacarse de los demás equipos o sumarse a una mitad de tabla muy compacta.