El Córdoba CF se consolida como uno de los equipos con mejor estado de forma

La buena racha de resultados ha permitido que los blanquiverdes sean junto Almería y Castellón los equipos que más puntos han logrado en las últimas tres jornadas

La pareja Fomeyem-Rubén Alves se consolida en la zaga del Córdoba CF

Théo Zidane realiza un remate de cabeza en el encuentro ante la Cultural Leonesa
Daniel Aragón

Córdoba

Con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, el Córdoba CF ha logrado darle la vuelta a la tortilla tras un comienzo con más sombras que luces. Aunque no sea de la manera más convincente, las dos victorias consecutivas ante Zaragoza y Cultural ... Leonesa han permitido que los pupilos de Iván Ania tengan cierta distancia con una zona de descenso en la que estaban metidos de lleno. Por todo ello, los buenos resultados se han traducido en que los blanquiverdes sean uno de los equipos que ostentan un mejor estado de forma de toda la Segunda División.

