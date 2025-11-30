Así está el Córdoba CF en la clasificación tras la derrota ante el Cádiz

El Córdoba CF ha disputado este sábado la decimosexta jornada de la Liga Hypermotion ante el Cádiz en El Arcángel. Los blanquiverdes se vieron dos goles por detrás en el marcador al inicio de la segunda mitad, una diferencia que recortó Dalisson. A pesar ... de volcarse en el área rival, el nerviosismo y la falta de ideas hicieron que el conjunto dirigido por Iván Ania cayese finalmente ante gaditanos. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo domingo 7 de diciembre en el Ontime Butarque a las 16.15 horas para verse las caras ante el Leganés.

Aunque todavía queda por disputarse el partido entre Castellón y Las Palmas, los blanquiverdes finalizarán esta jornada la décima posición con veintiún puntos, pero empatados con el Valladolid y Sporting. Sin embargo, de esta igualdad sale ganando el cuadro cordobesista frente al equipo asturiano al tener mejor diferencia de goles anotados y encajados, pero no ante el vallisoletano. Con este resultado, el play off se aleja y el descenso está a tres puntos.

Noticia Relacionada Así os hemos contado la derrota del Córdoba ante el Cádiz Daniel Aragón Sigue con nosotros la decimosexta jornada de liga del equipo blanquiverde en El Arcángel

Teniendo en cuenta esto, el líder de la competición es el Deportivo con treinta y dos puntos. La victoria del conjunto coruñés ante el Albacete (0-2) le permite coronar la clasificación de la Segunda División. El Racing de Santander les iguala con treinta y dos unidades gracias a su racha de dos triunfos. Tras ellos, Las Palmas, Almería, Burgos y Castellón cierran momentáneamente el play off .

A través de este enlace puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, competición en la que participa esta temporada el Córdoba CF. La clasificación se mantiene muy ajustada con los equipos peleando por sus respectivos objetivos en una categoría marcada por la igualdad. Así se encuentra actualmente la tabla de la Liga Hypermotion con todos los rivales del Córdoba CF.