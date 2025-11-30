Suscríbete a
Así está el Córdoba CF en la clasificación tras la derrota ante el Cádiz

liga hypermotion 25-26

El cuadro blanquiverde pierde ritmo en su carrera al play off y se encuentra a tres puntos del descenso

La falta de ideas condena al Córdoba CF ante el acierto del Cádiz (1-2)

Obolskii se lamenta tras recibir una falta en el partido ante el Cádiz
Obolskii se lamenta tras recibir una falta en el partido ante el Cádiz Fran pérez

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ha disputado este sábado la decimosexta jornada de la Liga Hypermotion ante el Cádiz en El Arcángel. Los blanquiverdes se vieron dos goles por detrás en el marcador al inicio de la segunda mitad, una diferencia que recortó Dalisson. A pesar ... de volcarse en el área rival, el nerviosismo y la falta de ideas hicieron que el conjunto dirigido por Iván Ania cayese finalmente ante gaditanos. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo domingo 7 de diciembre en el Ontime Butarque a las 16.15 horas para verse las caras ante el Leganés.

