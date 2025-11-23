Suscríbete a
ABC Premium

Resultados

Así está el Córdoba CF en la clasificación tras el empate ante el Granada

liga hypermotion 25-26

Los blanquiverdes realizaron un partido muy serio ante un Granada que le puso las cosas muy complicadas en el tramo final del partido

Un Córdoba valiente araña un punto muy trabajado en Granada (1-1)

Dalisson realiza un control en el partido ante el Granada
Dalisson realiza un control en el partido ante el Granada lof

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ha disputado este sábado la decimoquinta jornada de la Liga Hypermotion ante el Granada en estadio Nuevo Los Cármenes. Los blanquiverdes golpearon primero con el cabezazo de Fuentes, pero la insistencia del Granada se vio materializada en el gol de Manu Lama ... para firmar el empate final (1-1). Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo domingo 30 de noviembre en El Arcángel a las 18.30 horas para disputar ante el Cádiz el último derbi andaluz de la primera vuelta de competición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app