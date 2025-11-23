Así está el Córdoba CF en la clasificación tras el empate ante el Granada

El Córdoba CF ha disputado este sábado la decimoquinta jornada de la Liga Hypermotion ante el Granada en estadio Nuevo Los Cármenes. Los blanquiverdes golpearon primero con el cabezazo de Fuentes, pero la insistencia del Granada se vio materializada en el gol de Manu Lama ... para firmar el empate final (1-1). Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo domingo 30 de noviembre en El Arcángel a las 18.30 horas para disputar ante el Cádiz el último derbi andaluz de la primera vuelta de competición.

Aunque todavía queda por disputarse los encuentros de la jornada del domingo y el lunes, los blanquiverdes se encuentran actualmente en la séptima posición con veintiún puntos, pero empatados con el Cádiz, su próximo rival. Sin embargo, de esta igualdad sale ganando el cuadro cordobesista frente al equipo gaditano al tener mejor diferencia de goles anotados y encajados.

Teniendo en cuenta esto, el líder de la competición el equipo de Las Palmas con veintinueve puntos. La victoria del conjunto canario ante el Albacete le permite coronar la clasificación de la Segunda División. Le sigue muy de cerca el Almería con veintiocho unidades gracias a las cuatro victorias consecutivas que ha logrado el cuadro indálico. Tras ellos, Deportivo, Racing de Santander, Burgos y Castellón cierran momentáneamente el play off .

A través de este enlace puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, competición en la que participa esta temporada el Córdoba CF. La clasificación se mantiene muy ajustada con los equipos peleando por sus respectivos objetivos en una categoría marcada por la igualdad. Así se encuentra actualmente la tabla de la Liga Hypermotion con todos los rivales del Córdoba CF.