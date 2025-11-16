Suscríbete a
Así está el Córdoba en la clasificación tras la derrota ante el Deportivo

liga hypermotion 25-26

Los blanquiverdes ponen fin a su racha de ocho partidos como invicto ante un cuadro blanquiazul que supo aprovechar sus oportunidades

El Córdoba CF pone fin a su racha ante un efectivo Deportivo (1-3)

Xavi Sintes lamenta una ocasión en el partido
Xavi Sintes lamenta una ocasión en el partido Valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ha disputado este domingo la decimocuarta jornada de la Liga Hypermotion ante el Deportivo en El Arcángel. En un partido donde el cuadro blanquiverde fue protagonista en grandes tramos del encuentro, el conjunto coruñés no perdonó sus ocasiones (1-3). ... Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo sábado 22 de noviembre en Los Cármenes a las 21.00 horas para disputar un exigente derbi andaluz ante el Granada.

