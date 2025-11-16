Así está el Córdoba en la clasificación tras la derrota ante el Deportivo

El Córdoba CF ha disputado este domingo la decimocuarta jornada de la Liga Hypermotion ante el Deportivo en El Arcángel. En un partido donde el cuadro blanquiverde fue protagonista en grandes tramos del encuentro, el conjunto coruñés no perdonó sus ocasiones (1-3). ... Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo sábado 22 de noviembre en Los Cármenes a las 21.00 horas para disputar un exigente derbi andaluz ante el Granada.

Aunque todavía quedan partidos por disputarse dentro de esta fecha liguera, los blanquiverdes se encuentran actualmente en la octava posición con veinte puntos, pero empatados con el Valladolid, sin embargo, de esta igualdad sale perdiendo el cuadro cordobesista frente al equipo vallisoletano al tener mejor diferencia de goles anotados y encajados.

Teniendo en cuenta esto, el líder de la competición es el Deportivo de la Coruña. La victoria del conjunto blanquiazul en El Arcángel les permite retomar el liderato. Le sigue muy de cerca el Racing de Santander y Las Palmas con los mismos puntos respectivamente. Tras ellos, Burgos, Almería, Burgos y Cádiz cierran el play off antes de finalizar la jornada.

