Así está el Córdoba CF en la clasificación tras el empate ante el Almería

liga hypermotion 25-26

Los blanquiverdes mantienen una racha de cinco partidos sin perder gracias al tanto de Jacobo de penalti

Así hemos contado el empate del Córdoba CF ante el Almería

Isma Ruiz pelea un balón ante un jugador del Almería
Isma Ruiz pelea un balón ante un jugador del Almería valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ha disputado este domingo en El Arcángel la décima jornada de la Liga Hypermotion ante el Almería. En un partido donde Arnau puso por delante a la escuadra indálica, Jacobo obró la igualada desde el punto de penalti en un partido ... positivo de los blanquiverdes. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo 25 de octubre en el Carlos Belmonte a las 16.15 horas ante un duro rival como es el Albacete.

