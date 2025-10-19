Así está el Córdoba CF en la clasificación tras el empate ante el Almería

El Córdoba CF ha disputado este domingo en El Arcángel la décima jornada de la Liga Hypermotion ante el Almería. En un partido donde Arnau puso por delante a la escuadra indálica, Jacobo obró la igualada desde el punto de penalti en un partido ... positivo de los blanquiverdes. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo 25 de octubre en el Carlos Belmonte a las 16.15 horas ante un duro rival como es el Albacete.

Aunque todavía quedan partidos por disputarse dentro de esta cita liguera, los blanquiverdes se encuentran actualmente en la decimosegunda posición con trece puntos, pero empatados con Albacete y Huesca, superando únicamente al conjunto oscense en la diferencia de goles anotados y encajados.

Teniendo en cuenta esto, el nuevo líder de la competición es el Racing de Santander. El conjunto racinguista ha logrado encamarse a la primera posición con diecinueve puntos. Le siguen muy de cerca el Cádiz con dieciocho con un partido todavía por disputar. Tras ellos, Deportivo, Almería, Valladolid y Las Palmas cierran el play off antes de finalizar la jornada.

A través de este enlace puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, competición en la que participa esta temporada el Córdoba CF. La clasificación se mantiene muy ajustada con los equipos peleando por sus respectivos objetivos en una categoría marcada por la igualdad. Así se encuentra actualmente la tabla de la Liga Hypermotion con todos los rivales del Córdoba CF.