El Córdoba CF celebra el primer aniversario de un ascenso histórico a Segunda

Hace un año, un 23 de junio de 2024, el Córdoba escribió otra fecha para recordar en los libros de historia blanquiverde. Hace un año, un equipo liderado por Iván Ania en el banquillo y Antonio Fernández Monterrubio en los despachos conquistó el ascenso a Segunda División tras un play off de infarto y devolvió al Córdoba al fútbol profesional cinco años después. De momento, seguirá ahí una temporada más tras ganárselo en el césped la pasada campaña que recién termina. Un ascenso especial al vivirse en El Arcángel más de 50 años después.

Fue la segunda vez en la historia del club blanquiverde que se lograba un ascenso en El Arcángel. Solo uno de los nueve ascensos anteriores se conquistó en Córdoba. Era la temporada 1970-1971. Es decir, hacía 53 años que la afición blanquiverde no disfrutaba de un ascenso con los suyos, en su templo. El ascenso ante el Barcelona B, que celebra su primer aniversario, es el quinto de su historia a Segunda División. Se logró en la temporada 1955-1956, 1980-1981, 1998-1999 y 2006-2007.

Una temporada frenética en Primera Federación que no empezó bien, pero en la que el Córdoba logró mejorar semana a semana hasta que el Grupo 2 derivó en una pelea entre el Castellón y los blanquiverdes por el liderato y ascenso directo a Segunda. Se quedó cerca el equipo de Iván Ania, pero finalmente no pudo culminar la gran remontada y terminó peleando por la vía del play off para hacerse con otro billete hacia el fútbol profesional.

Al quedar segundo, el Córdoba tenía ventaja sobre sus rivales y sería El Arcángel el que dictase sentencia en ambas eliminatorias. Primero, el equipo de Iván Ania se deshizo de la Ponferradina con un 0-1 en El Toralín y un 2-1 en tierras cordobesas. Luego llegaría el Barcelona B. Con el que se puso la guinda a un magnífico curso de los blanquiverdes. El equipo rascó un empate sufrido en el Johan Cruyff y todo se decidiría un 23 de junio en El Arcángel.

El ambiente que se generó en la ciudad ante la posibilidad de vivir un ascenso en El Arcángel fue ilusionante y poco visto en los últimos años. El club venía de una etapa oscura en la que casi llega a desaparecer. La gran temporada del Córdoba avivó la llama del cordobesismo y el club echó más leña al fuego creando una 'fan zone' en las inmediaciones del estadio el día del encuentro ante el Barcelona B (ya lo hizo ante la Ponferradina también). Los jugadores vivieron un recibimiento multitudinario por parte de su afición que ya marcó el primer gol horas antes del encuentro ante el filial culé.

Y llegó Toril

Todo vendido para la gran cita. El Córdoba solo debía ganar o empatar tras la prórroga para pasar de ronda. Sin embargo, un gol de Héctor Fort a los trece minutos del partido rebajó la euforia de los aficionados. Aunque la afición de El Arcángel se volcó desde el primer momento. Llevó en volandas a su equipo y encontró el premio del gol a la media hora gracias a Alberto Toril. El héroe del ascenso. En la segunda mitad, el Córdoba aprovechó un error defensivo del Barcelona B para marcar el segundo, obra de Toril, e inclinar la eliminatoria hacia el lado blanquiverde. El resto es historia.

Se culminó un ascenso muy celebrado por toda la ciudad. Los jugadores disfrutaron de un baño de masas al pasear por autobús al día siguiente. Y la afición los recibió en una fiesta final en las Tendillas que supuso el colofón final a una temporada para recordar. El Córdoba regresó al fútbol profesional cinco años después tras una etapa deambulando por las categorías inferiores. Sin ser el proyecto más fuerte de Primera RFEF en lo económico, el club logró encajar a la perfección todas las piezas para conformar una plantilla joven, pero competitiva que logró el gran objetivo.

El primer objetivo del ciclo de regeneración que se marcó con la llegada del grupo inversor Infinity Sports Venture, fondo de inversión propiedad del Reino de Baréin y con participación de la Casa Real bareiní, en diciembre de 2019. El primer paso era el retorno a Segunda, al fútbol profesión, y lo logró. Con el ascenso, el club multiplicó su capacidad económica y el club ahora empieza a ser autosuficiente en el tema monetario sin depender de las aportaciones de sus dueños como sucedía en Primera y Segunda RFEF para paliar las pérdidas de cada temporada.