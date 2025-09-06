Suscríbete a
uno por uno

Córdoba CF - Castellón, las notas de los jugadores: dos caras muy diferenciadas

Los chicos de Iván Ania pasaron de ser superados por completo a hacerse con el control del partido

El Córdoba CF renace de sus cenizas en El Arcángel y remonta al Castellón (2-1)

Sergi Guardiola pelea el balón con un rival del Castellón
Sergi Guardiola pelea el balón con un rival del Castellón Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Carlos Marín (4). Hoy fue un día de dudas para el portero.

Ignasi Vilarrasa (3). Paso atrás del lateral.

Fomeyem (6). A día de hoy, tiene la titularidad a buen recaudo

Xavi Sintes (6). Siempre cumple.

Albarrán (4). Superado en la primera mitad, intentó mejorar en la segunda

Isma Ruiz (5). Pese al descalabre del centro del campo, sigue siendo el mejor.

Théo Zidane (6). Errático antes del descanso, pero reconvertido tras él

Pedro Ortiz (3). Su lesión fue la nota más negativa del equipo.

Jacobo (4). Fue lo más peligroso dentro de un equipo inoperante en la primera mitad.

Carracedo (3). Desesperante y con muchas pérdidas. Fue sustituido al descanso.

Sergi Guardiola (5). No marcó, pero cumplió y se fue ovacionado.

Suplentes

Kevin Medina (6). Gol y héroe del encuentro.

Dani Requena (6). Mordiente

Alberto del Moral (6). Control.

Adri Fuentes (5). Peleón

Alcedo (5). Cumple.

