uno por uno
Córdoba CF - Castellón, las notas de los jugadores: dos caras muy diferenciadas
Los chicos de Iván Ania pasaron de ser superados por completo a hacerse con el control del partido
El Córdoba CF renace de sus cenizas en El Arcángel y remonta al Castellón (2-1)
Carlos Marín (4). Hoy fue un día de dudas para el portero.
Ignasi Vilarrasa (3). Paso atrás del lateral.
Fomeyem (6). A día de hoy, tiene la titularidad a buen recaudo
Xavi Sintes (6). Siempre cumple.
Albarrán (4). Superado en la primera mitad, intentó mejorar en la segunda
Isma Ruiz (5). Pese al descalabre del centro del campo, sigue siendo el mejor.
Théo Zidane (6). Errático antes del descanso, pero reconvertido tras él
Pedro Ortiz (3). Su lesión fue la nota más negativa del equipo.
Jacobo (4). Fue lo más peligroso dentro de un equipo inoperante en la primera mitad.
Carracedo (3). Desesperante y con muchas pérdidas. Fue sustituido al descanso.
Sergi Guardiola (5). No marcó, pero cumplió y se fue ovacionado.
Suplentes
Kevin Medina (6). Gol y héroe del encuentro.
Dani Requena (6). Mordiente
Alberto del Moral (6). Control.
Adri Fuentes (5). Peleón
Alcedo (5). Cumple.
