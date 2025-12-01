El Córdoba CF no es capaz de encontrar su 'liga' en la clasificación

La irregularidad marca el segundo curso del Córdoba CF tras su vuelta al fútbol profesional. Con un comienzo de temporada algo desalentador, la aclimatación de las nuevas incorporaciones desataron la euforia al merodear las posiciones de play off. A pesar ... de realizar un fútbol vistoso y convincente, ese pequeño 'plus' para codearse con los equipos de la zona noble no ha existido, lo que ha derivado en que los blanquiverdes se encuentren en la mitad de tabla y sin tener un objetivo claro.

Tras disputar las seis primeras jornadas, periodo en el que el cuadro cordobesista llegó a estar en descenso, su respetada racha de ocho partidos sin perder levantaron los mejores augurios. Tanto fue así que, desde la finalización de la novena jornada, el Córdoba siempre estuvo a tres puntos o menos del play off; hasta ahora.

Ubicados en la décima posición, ahora mismo el bando ribereño se encuentra con veintiún puntos, renta que les hace estar cuatro unidades de los puestos de eliminatoria de ascenso y a tres del descenso. Una situación de media tabla que afrontan con relativa comodidad, pero que no les ha servido para pelear por los puestos de ascenso que parecían antojarse en las últimas fechas.

Con este pequeño paso atrás, el equipo dirigido por Iván Ania encadena cuatro partidos desde su última victoria ante el Ceuta, lo que convierte a esta particular racha como la más extensa sin triunfar en liga durante el curso. En este periodo, las bajas han sido el gran talón de Aquiles de los blanquiverdes, pero con un fondo de armario poco convincente, el buen estado de forma previo al partido frente al conjunto caballa se ha ido diluyendo poco a poco.

Sus resultados ante equipos superiores en la clasificación

Si se miran los números de la temporada, para ser un firme candidato a la zona noble es necesario sumar buenos puntos ante equipos de alto renombre, aspecto en el que no ha destacado el cuadro cordobesista. Han sido capaces de superar a Zaragoza, Albacete o Cultural Leonesa, todos ellos por detrás en la clasificación. La única excepción se encuentra en los triunfos ante Castellón y Ceuta, equipos que se encuentran ahora mismo en la órbita del play off y que, por ende, se encuentran por delante del Córdoba.

Noticia Relacionada El error arbitral que derivó en el primer tanto del Cádiz ante el Córdoba CF Daniel Aragón Antes de comenzar la segunda parte, dos jugadores cadistas invadieron la mitad de campo blanquiverde, por lo que debió repetirse el saque de centro que dio lugar al gol visitante

Sobre los nueve equipos que se sitúan por encima, han sido capaces de sumar buenos empates ante Almería, Racing de Santander o Valladolid, pero también han sufrido derrotas más duras ante Deportivo, Las Palmas y Cádiz. En total -sin contar al Burgos ya que todavía no se han visto las caras- el conjunto ribereño ha logrado nueve puntos de veinticuatro posibles, un balance por debajo de la mitad y que resalta la dificultad ante equipos de alto postín.

Sobre estos partidos, la diferencia de goles indica cierta igualdad al lograr once goles y encajar doce en estos ocho encuentros, pero los resultados no reflejan este equilibrio y demuestra este escalón que tiene con los equipos que pelean por los puestos de ascenso.

La ambición del vestuario

Si se analiza el contexto de la racha de ocho partidos sin perder, se cosecharon dieciséis puntos, una renta que encendió el fuego más competitivo dentro del club. Uno de los representantes más claros de esta ambición fue Isma Ruiz. A pesar de la derrota ante el Deportivo, el centrocampista blanquiverde resaltó en la previa del encuentro ante el Granada la capacidad del club cordobesista para pelear por cosas grandes. «Con la plantilla que tenemos nosotros creemos, y nos tenemos que creer, que podemos estar en los puestos de arriba», afirmó.

Aunque fue de forma más cautelosa, este discurso tuvo cierta continuidad en las palabras de Juan María Alcedo al indicar que son «ambiciosos» pero dejó claro que «no tenemos un objetivo a largo plazo». Ahora, el Córdoba puede superar este pequeño bache en sus últimas citas de 2025 ante Leganés, Eibar y Mirandés, equipos que se encuentran en la zona baja de la clasificación.

Noticia Relacionada La falta de ideas condena al Córdoba CF ante el acierto del Cádiz (1-2) Daniel Aragón Tras una primera parte algo espesa en ataque, el tanto de Dalisson no fue suficiente para contrarrestar los tantos en la segunda mitad de De la Rosa y Diakité

Además, para estos partidos llegarán tras cumplir ciclo de sanción Rubén Alves, Carracedo y Requena, una columna vertebral blanquiverde que ha estado presente en los mejores resultados del Córdoba. Por ello, ahora los blanquiverdes afrontan con algo más de garantías este fin de año.