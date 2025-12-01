Suscríbete a
ABC Premium

resultados

El Córdoba CF no es capaz de encontrar su 'liga' en la clasificación

Los últimos partidos reflejan la diferencia con los equipos que pelean por el play off, lo que ha empujado a los blanquiverdes a la mitad de tabla

El Córdoba CF atraviesa su peor racha de la temporada sin lograr una victoria en liga

Pedro Ortiz mira a las gradas de El Arcángel en la derrota ante el Cádiz
Pedro Ortiz mira a las gradas de El Arcángel en la derrota ante el Cádiz fran pérez

Daniel Aragón

Córdoba

La irregularidad marca el segundo curso del Córdoba CF tras su vuelta al fútbol profesional. Con un comienzo de temporada algo desalentador, la aclimatación de las nuevas incorporaciones desataron la euforia al merodear las posiciones de play off. A pesar ... de realizar un fútbol vistoso y convincente, ese pequeño 'plus' para codearse con los equipos de la zona noble no ha existido, lo que ha derivado en que los blanquiverdes se encuentren en la mitad de tabla y sin tener un objetivo claro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app