El Córdoba busca superar al Málaga y prolongar su vuelo hacia el play off

El Córdoba CF pasa por el mejor momento de la temporada y quiere que así siga siendo este sábado a las 21.00 horas en La Rosaleda ante el Málaga. Un derbi andaluz siempre tiene ese atractivo especial que siempre iguala las fuerzas en ... ambos equipos, pero una victoria para el cuadro blanquiverde sería sinónimo de una más que posible posición de play off al finalizar la decimotercera jornada de competición.

El tropiezo en la Copa del Rey parece que no hizo mella en el ecosistema cordobesista con el gran triunfo ante el Ceuta el pasado domingo. Gracias a un comienzo avasallador comandado por los goles de Dani Requena y Adrián Fuentes, los pupilos del técnico Iván Ania siguen siendo mucho más eficaces en ataque. Unido a esto, a pesar de las arremetidas caballas, la defensa también estuvo en un gran nivel para controlar el ritmo del partido en todo momento.

En una plantilla donde cada uno toma un papel importante, la portería parece que seguirá siendo para Iker Álvarez. Eso sí, no tendrá mucho margen para el error en esta jornada. Tal y como ocurrió hace un mes, es muy probable que vuelva a ser convocado con Andorra para la ventana internacional del próximo fin de semana. Con su ausencia casi confirmada para el partido ante el Deportivo, una buena actuación de Carlos Marín ante la escuadra gallega y un pobre papel de Iker en La Rosaleda puede reabrir el debate de la portería.

Noticia Relacionada El entorno del estadio del Arcángel llevará el nombre de Rafael Campanero ABC Córdoba Urbanismo aprobará una propuesta para que toda la zona terriza que rodea al recinto deportivo lleve el nombre del expresidente blanquiverde

En defensa, tal y como pudo confirmar el técnico blanquiverde Iván Ania en la rueda de prensa previa al encuentro, Alcedo y Vilarrasa siguen lesionados. Por ello, la línea conformada por Albarrán, Rubén Alves, Fomeyem y Carlos Isaac se mantendrá salvo sorpresa. En la medular, el gran nivel del tándem Isma-Requena antoja que seguirán en la alineación titular.

Por último, el ataque blanquiverde puede representar la «duda» que apuntó Ania de cara a la confección del once ante el Málaga. Si bien es cierto que las grandes prestaciones de Fuentes, Jacobo y Carracedo en la cita ante el Ceuta son merecedoras de la confianza de su entrenador, Dalisson no ha estado del todo acertado en el extremo izquierdo. Ante esta situación, una alternativa puede ser Kevin Medina en su vuelta a La Rosaleda.

Una cita para seguir sumando grandes registros

Sobre el estado de forma del Córdoba, desde su vuelta al fútbol profesional en el curso pasado, el cuadro cordobesista atraviesa su racha más positiva con siete partidos sin perder. Para ensalzar esta gesta, una victoria o empate ante la escuadra malagueña puede igualar el mejor registro de este siglo con ocho jornadas como invicto en liga regular. Esta cifra la lograron alcanzar técnicos como Paco Jémez, que lo consiguió en la temporada 2007-2008; Crispi, en la 2004-2005; y Fernando Zambrano, en la 2002-2003.

En el presente, los blanquiverdes son el equipo que más puntos ha conseguido en los últimos cinco partidos con cuatro triunfos y un empate, es decir, trece puntos de quince posibles. Si se echa la mirada un poco más en el pasado, también han logrado ser el cuadro con más puntos en los diez partidos más recientes junto al Racing de Santander. Cinco victorias, cuatro empates y una única derrota han permitido que la escuadra por Iván Ania sume diecinueve unidades.

Un Málaga herido

Como uno de los equipos de moda en Segunda División, ahora el Córdoba se verá las caras con un Málaga que no termina de carburar. Con cinco derrotas a domicilio y una victoria, el conjunto costasoleño ha empezado esta jornada en la decimosexta posición con catorce puntos.

Noticia Relacionada Horario y dónde ver por televisión el Málaga - Córdoba CF Daniel Aragón Los blanquiverdes viajan a La Rosaleda para disputar el primer derbi andaluz de los tres que tiene programados para este mes de noviembre

Los malagueños llegan a este encuentro tras sufrir una dolorosa derrota ante el Castellón en el último suspiro y con la figura de su técnico Sergio Pellicer muy cuestionada. A pesar del pobre nivel como visitante, en La Rosaleda han logrado ser un equipo muy sólido al caer solamente ante el Cádiz (0-1). Deportivo (3-0), Andorra (4-1) y Real Sociedad B (1-0) no lograron puntuar en el fortín blanquiazul, además, Granada (2-2) y Eibar (1-1) tuvieron que conformarse con el empate.

Con un sistema 4-2-3-1, uno de las grandes fuertes del Málaga es la calidad individual que atesora. Con el fichaje de Javi Montero, la zaga ha logrado dar un salto de calidad con un Diego Murillo mucho más consolidado. Esto ha permitido al cuadro malagueño ser mucho más compacto, eso sí, no han logrado ser del todo regulares debido a los graves fallos defensivos que han estado acarreando. Una idea que comparten ambos equipos es la de ser muy enérgicos y atosigar al rival en su propio campo para recuperar al balón.

En el ataque, David Larrubia es un verdadero puñal por la banda derecha y Carlos Albarrán tendrá que estar con los cinco sentidos siempre en alerta para frenar las diabluras del malagueño. En la punta de la ofensiva, regresa para este partido Adrián Niño, jugador de la selección española sub-21 y que destaca por su movilidad y capacidad de combinar con sus compañeros al ser un '9' muy ágil. Eso sí, sus reciente lesión muscular puede darle la titularidad a Jauregi, exblanquiverde que ya suma tres tantos en liga. También será el reencuentro de Carlos Puga con el Córdoba.

Por último, la enfermería malagueña está en hora punta con las lesiones de larga duración de Ramón, Moussa, Luismi y Pastor. A estas bajas se le ha sumado la del cordobés 'Chupete', jugador que estaba siendo la estrella de su equipo con cuatro tantos y una asistencia pero que tendrá que ver este partido desde las gradas por una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda.