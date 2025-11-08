Suscríbete a
previa

El Córdoba busca superar al Málaga y prolongar su vuelo hacia el play off

Los blanquiverdes pueden encadenar su octavo partido consecutivo como invicto ante un conjunto malagueño que mostrado su mejor imagen en La Rosaleda

El choque ante el Málaga del Córdoba CF según Iván Ania: «Va a ser difícil que nos sorprendan»

Jacobo pugna un balón en el encuentro de la pasada jornada frente al Ceuta
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF pasa por el mejor momento de la temporada y quiere que así siga siendo este sábado a las 21.00 horas en La Rosaleda ante el Málaga. Un derbi andaluz siempre tiene ese atractivo especial que siempre iguala las fuerzas en ... ambos equipos, pero una victoria para el cuadro blanquiverde sería sinónimo de una más que posible posición de play off al finalizar la decimotercera jornada de competición.

