Previa

El Córdoba busca extender su buena racha ante un resurgido Albacete

Los blanquiverdes suman cinco partidos sin perder y pelearán por lograr la segunda victoria a domicilio frente a la escuadra manchega

Iván Ania y las bajas en defensa: «Tenemos el número suficiente de efectivos para los siguientes partidos»

Carracedo realiza un pase de tacón a Kevin Medina en el partido frente al Almería valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF no quiere descarrilarse de la senda de los buenos resultados y busca mantener su perfil de invicto frente al Albacete este sábado a las 16.15 horas. El Carlos Belmonte puede ajusticiar el buen momento de unas escuadras que han sabido ... revertir su mal comienzo de temporada, todo ello en un partido que promete ser muy atractivo.

