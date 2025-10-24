El Córdoba busca extender su buena racha ante un resurgido Albacete

El Córdoba CF no quiere descarrilarse de la senda de los buenos resultados y busca mantener su perfil de invicto frente al Albacete este sábado a las 16.15 horas. El Carlos Belmonte puede ajusticiar el buen momento de unas escuadras que han sabido ... revertir su mal comienzo de temporada, todo ello en un partido que promete ser muy atractivo.

A diferencia de otros encuentros, los blanquiverdes llegan a esta jornada mostrando buenas sensaciones y un gran potencial para luchar contra cualquier rival. Aunque no se lograron los tres puntos, frente al Almería ya se pudo ver una cara más reconocible de un conjunto ribereño que mereció algo más. Con este empate, el Córdoba mantiene una racha de cinco partidos sin perder, periodo en el que solo han encajado cuatro tantos.

Con una parcela defensiva al alza, solamente queda transmitir estas buenas sensaciones en el ataque. Con únicamente once tantos logrados, el cuadro cordobesista sigue sufriendo para amenazar la portería rival.

La búsqueda del gol

Además, algo reseñable es el factor a balón parado, única vía por la que el conjunto ribereño ha conseguido marcar sus últimos tres tantos, indicando su dependencia en estas jugadas para sacar estos resultados positivos.

Ante este hecho, el técnico blanquiverde Iván Ania se ha mostrado tranquilo y paciente en la rueda de prensa previa al encuentro con un plantel que poco a poco va carburando y ofreciendo el desplante deseado. «Es verdad que nuestro porcentaje de acierto no es muy alto y necesitamos más eficacia, pero no me preocupa ahora mismo esa situación porque sí me preocuparía en el caso de que no llegáramos o no generáramos. Estoy seguro de que tarde o temprano van a llegar los goles», explicó.

En el contexto de este partido, Iván Ania parece haber encontrado un once ideal dentro de su plantel, por lo que se prevén pocos cambios de cara a la cita en tierras manchegas. Con un Iker Álvarez que parece haberle ganado el pulso a Carlos Marín tras su regreso internacional, la línea defensiva presenta ciertas dudas respecto a su estado de salud.

A las bajas de larga duración de Alcedo y Adilson también se une la de Vilarrasa tal y como pudo confirmar el técnico blanquiverde. Con la reincorporación de Carlos Albarrán, el de Granollers ha encontrado finalmente un periodo de tiempo para poder tratar su pubalgia correctamente y volver al verde al máximo nivel sin arrastrar dolencias. Ante esta ausencia, Marcelo Timorán volverá a entrar en la convocatoria como único lateral de corte defensivo de refresco.

Otra de las dudas para este partido era Fomeyem, ya que el central camerunés estuvo trabajando aparte de sus compañeros en las dos primeras sesiones de entrenamiento de la semana. Ante la posible baja de uno de los pilares de la zaga, Iván Ania quiso apagar las alarmas al precisar que durante el viernes ya entrenó con total normalidad.

Sobre el resto de las demarcaciones, la pareja Isma-Requena parece gustar al ovetense y la ofensiva tampoco amenaza con sufrir alguna revolución, únicamente cabría la posibilidad de ver en el banquillo a Fuentes por Guardiola y Carracedo por Kevin Medina al realizar un partido algo más desapercibido la pasada jornada. En caso de dar continuidad a los jugadores que salieron de inicio ante el conjunto indálico, esto sería un hecho sin precedentes ya que el entrenador cordobesista nunca ha repetido un once durante esta campaña.

Un rival parejo

Para este partido, el Córdoba ha logrado posicionarse en mitad de tabla con trece puntos, una renta que también posee el Albacete al registrar las mismas victorias, derrotas y empates, sin embargo, los albaceteños solo han logrado sumar tres puntos como locales en una única ocasión. Ante esta noticia, los blanquiverdes intentarán aprovechar el regular rendimiento de su rival en el Carlos Belmonte para lograr su segundo triunfo consecutivo a domicilio.

Aunque sea un rival parejo en la clasificación, la escuadra manchega llega algo mejor para esta cita al registrar cinco porterías a cero en seis partidos. Junto a esto, el equipo dirigido por Alberto González no conoce la derrota desde hace seis fechas. Castellón, Valladolid y Sporting han sido sus víctimas en este periodo de tiempo, además de firmar tablas con Zaragoza, Cultural y Ceuta. Al igual que los blanquiverdes, el equipo manchego ha empezado a levantar el vuelo tras firmar un arranque de competición para el olvido, por lo que ahora ambos conjuntos darán el todo por el todo para seguir mejorando su estado de forma.

Sobre su estilo de juego, el Albacete apuesta por una 4-2-3-1 que ha encontrado el balance perfecto entre ataque y defensa. Como viene siendo habitual en los rivales blanquiverdes, el equipo manchego también apuesta por las transiciones, permitiendo que su adversario tenga el control de la posesión para aprovechar su facilidad para robar el esférico y armar peligrosos contraataques.

Además, son capaces de replegarse fácilmente y acumular muchos jugadores en la zona central del campo, dando más posibilidades a los extremos a buscar individuales que puedan romper su férreo bloque bajo una vez el juego de su rival está organizado.

Entre sus jugadores más destacados, Agus Medina es uno de los máximos anotadores de la competición con seis dianas, cifras algo sorprendentes para un jugador que se desempeña en el mediocentro ofensivo. Esto deja ver que el Albacete también tiene mucho poder a la hora que la segunda línea de ataque tenga protagonismo en su ofensiva. En la faceta defensiva, la llegada de Raúl Lizoain al once titular ha permitido que los albaceteños puedan cimentar su portería. En los seis partidos que ha realizado, únicamente ha encajado tres goles.

Sobre las bajas, el Albacete llega ciertamente mermado por las ausencias por lesión de Riki, Pepe Sánchez y la duda de Jesús Vallejo en la zaga. Tampoco podrá contar con Higinio que se encuentra sancionado tras ver la roja ante el Castellón.